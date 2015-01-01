KI-Suche als neuer Suchstandard?

KI-Suchmaschinen wie Perplexity oder ChatGPT stellen die klassische Google-Suche gerade grundlegend auf den Kopf – doch was bedeutet das für SEO, GEO und die Sichtbarkeit von Marken im Netz?

Stuttgart, Januar 2026 – KI-Suchmaschinen wie Perplexity oder ChatGPT stellen die klassische Google-Suche gerade grundlegend auf den Kopf – doch was bedeutet das für SEO, GEO und die Sichtbarkeit von Marken im Netz ? Aktuelle Analysen von SISTRIX zeigen, welche Websites schon heute als Wissensgrundlage für KI-Antworten dienen – und warum sauberes SEO wichtiger ist denn je . Im Zentrum steht die Frage, wie Unternehmen ihre Inhalte so gestalten, dass sie sowohl in klassischen Suchergebnissen als auch in KI-generierten Antworten präsent bleiben .

Einordnung: KI-Suche als neuer Suchstandard

KI-gestützte Suchsysteme wie Perplexity, ChatGPT und andere „Answer Engines“ verändern aktuell die Art und Weise, wie Nutzer Informationen suchen und konsumieren. Statt einer Liste von blauen Links erhalten Anwender zusammengefasste Antworten, die Inhalte aus verschiedenen Quellen bündeln und in konversationeller Form aufbereiten. Für Website-Betreiber, Marken und Publisher stellt sich damit die Frage, wie sich klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu dieser neuen Form der KI-Suche verhält und welche Strategien künftig Sichtbarkeit sichern.

SISTRIX analysiert die KI-Suche

Als etablierter Anbieter von SEO-Analysen beobachtet SISTRIX die Entwicklung der KI-Suche seit geraumer Zeit und stellt erste Auswertungen zur Sichtbarkeit von Domains in KI-basierten Antwortsystemen bereit. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Websites von diesen Systemen als Quelle für Antworten herangezogen werden und in welchen Branchen sich bereits Muster abzeichnen. Die vorliegenden Analysen leisten damit einen wichtigen Beitrag, um die bislang noch wenig transparente Funktionsweise der KI-Suche datenbasiert besser zu verstehen.

Johannes Beus, Gründer von SISTRIX, ordnet die aktuelle Entwicklung wie folgt ein:

_“Wir müssen uns darauf einstellen, dass Klicks künftig nicht mehr die Hauptmetriken sind. Mentions einer Marke und Sichtbarkeit in AI Antworten werden künftig relevanter.“_

Dieses Statement macht deutlich, dass KI-Suchen einerseits auf bekannten SEO-Signalen aufbauen, andererseits aber eigene, zusätzliche Bewertungskriterien einführen. Für Unternehmen bedeutet das: Die Optimierung endet nicht mehr an der Google-SERP, sondern muss auch die Logik von KI-Antwortsystemen berücksichtigen.

GEO: Ergänzung statt Ersatz von SEO

Mit dem Aufkommen von Generative Engine Optimization (GEO) verschiebt sich der Fokus von reinen Rankings hin zur Frage, ob Inhalte als Quelle in KI-Antworten zitiert werden. GEO erweitert somit das bisherige Verständnis von SEO, ersetzt es jedoch nicht. Wer in KI-Antworten auftauchen will, benötigt weiterhin eine solide technische Basis, klare thematische Fokussierung und Inhalte, die sowohl für klassische Suchmaschinen als auch für KI-gestützte Systeme verständlich und nutzbar sind. In der Praxis wächst damit die Schnittmenge von SEO, Content-Marketing und PR-Arbeit.

Christian Benkner, CEO von ARISE Online Marketing aus Stuttgart, betont in diesem Zusammenhang die strategische Rolle von SEO:

_“Suchmaschinenoptimierung bleibt das Fundament, auf dem Generative Engine Optimization aufbaut. Wer heute das Ende von Websites oder SEO ausruft, blendet aus, dass KI-Suchsysteme ohne verlässliche, gut strukturierte Inhalte keine Qualität liefern können. Auf solche Versprechen oder ,Gurus‘ sollte man sich nicht verlassen.“_

Unternehmen die jetzt panisch alles Gelernte und Bewährte über Bord werfen, vertun eine Chance den Wandel von SEO zur GEO zu gestalten – denn beide bauen aufeinander auf.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Unternehmen, die ihre Auffindbarkeit in der KI-Suche stärken möchten, sollten folgende Punkte in den Blick nehmen:

* Technische Grundlage sichern

Saubere Informationsarchitektur, strukturierte Daten und eine performante Website bleiben zentrale Voraussetzungen, damit Inhalte zuverlässig indexiert und verarbeitet werden können.

* Inhalte klar und nutzerzentriert aufbereiten

Inhalte sollten Fragen klar beantworten, fachlich korrekt und verständlich formuliert sein und die Expertise des Unternehmens sichtbar machen – idealerweise mit eindeutigen, zitierfähigen Passagen.

* Autorität und Vertrauen aufbauen

Langfristige Markenautorität, Referenzen, Studien sowie nachvollziehbare Quellenangaben erhöhen die Wahrscheinlichkeit, von KI-Systemen als vertrauenswürdige Wissensquelle herangezogen zu werden.

Damit wird deutlich: KI-Suche und GEO eröffnen neue Chancen, basieren aber weiterhin auf den Prinzipien, die SEO seit Jahren prägen – Relevanz, Qualität und Vertrauen.

