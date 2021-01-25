  • Markus Kamps verstärkt Vorstand des Berufsverbandes der Präventologen

    Schlafbewusstsein und Salutogenese als Schlüssel moderner Gesundheitsprävention

    BildAls Präventologe und neuer Vorstand des Berufsverbandes der Präventologen freue ich mich sehr, meine Arbeit künftig noch aktiver und wirksamer in Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen einbringen zu können. Gesundheit und Prävention gehören heute stärker denn je in die Mitte unseres Alltags – in Organisationen, in Führung, in Arbeitswelten und in private Lebensräume.

    Ein zentraler Grundsatz meiner Arbeit ist die Salutogenese. Sie fragt nicht: _Was macht krank?_ – sondern: _Was hält Menschen gesund?_ Im Fokus stehen Ressourcen, Selbstwirksamkeit, Sinnhaftigkeit und die Fähigkeit des Menschen, mit Belastungen umzugehen. Prävention bedeutet damit nicht Verzicht, sondern Stärkung, Orientierung und nachhaltige Gesundheitskompetenz.

    Ein besonderes Anliegen ist mir dabei das Schlafbewusstsein. Schlaf ist eine der wirksamsten, zugleich am meisten unterschätzten Präventionsressourcen. Wissenschaftlich wissen wir heute:
    Unsere innere Uhr wird maßgeblich durch Hell-Dunkel-Reize gesteuert. Im Sommer – bei langen, hellen Tagen – liegt die nächtliche Melatoninausschüttung oft nur bei etwa 4,5 bis 6 Stunden. Im Winter hingegen, bei kürzeren Tagen und längerer Dunkelphase, steigt sie auf rund 8 bis 9,5 Stunden an. Diese jahreszeitlichen Unterschiede beeinflussen Energie, Stimmung, Regeneration und Leistungsfähigkeit erheblich. Werden sie ignoriert, kann es zu Erschöpfung, Schlafstörungen oder dem sogenannten Winterblues kommen.

    Gerade in der dunklen Jahreszeit zeigen sich typische Verhaltensmuster, die unsere Gesundheit eher schwächen als stärken: Ein starkes Zurückziehen und soziale Isolation können Niedergeschlagenheit verstärken. Unregelmäßige Schlafzeiten, spätes Zubettgehen und intensiver Bildschirmkonsum stören den biologischen Rhythmus. Zu wenig Tageslicht wirkt sich negativ auf Melatonin- und Serotoninbalance aus. Auch übermäßig lange Schlafzeiten sowie ungünstige Ernährungsgewohnheiten mit viel Zucker, schweren Mahlzeiten oder Alkohol rauben Energie statt sie zu geben.

    Demgegenüber stehen einfache, wirksame Präventionsimpulse: Regelmäßiges Rausgehen, selbst bei grauem Wetter, ist der stärkste natürliche Taktgeber für unsere innere Uhr. Konstante Schlaf- und Aufstehzeiten geben dem Körper Sicherheit. Gezielte Lichtnutzung, etwa morgens oder durch Lichttherapie, kann die Stimmung stabilisieren. Sanfte, regelmäßige Bewegung unterstützt tiefen Schlaf und Stressabbau. Und eine leichte, nährstoffreiche Ernährung stärkt Immunsystem, Energie und Regeneration.

    Mein ehrenamtliches Engagement im Vorstand des Berufsverbandes der Präventologen verstehe ich als Verantwortung, diese Zusammenhänge fundiert, verständlich und praxisnah in die Öffentlichkeit zu tragen – für Unternehmen, Institutionen und jeden Einzelnen. Prävention wirkt dort am besten, wo Wissen, Haltung und Alltag zusammenkommen.

    In diesem Sinne wünsche ich allen erholsame Nächte ohne Winterblues und einen gesunden, kraftvollen Start ins neue Jahr.

    _Markus Kamps_
    Präventologe
    Vorstand – Berufsverband der Präventologen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Berursverband der Präventologen
    Herr Markus Kamps
    Gneisenaustr. 42 42
    10961 Berlin
    Deutschland

    web ..: https://www.praeventologe.de
    email : info@praeventologe.de

    Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen.

    Berufsverband der Präventologen e.V.
    Frau Remmler Bellen
    Gneisenaustr. 42
    10961 Berlin

    email : info@praeventologe.de


