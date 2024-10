KI unterstützt bei Metadaten für Technische Dokumentation

DOCUFY-Partner Proricon bietet KI-gestützte automatisierte Klassifizierung von Daten, Metadaten-Strukturierung und intelligentes Informationsmanagement

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Die Proricon GmbH ist ein Pionier im Bereich KI-basierter Document Intelligence-Lösungen und bietet mit imaya® eine umfassende Plattform für intelligentes Informationsmanagement. Das Experten-Know-how und die All-in-One-Lösungen von DOCUFY kombiniert mit der künstlichen Intelligenz von imaya® ermöglichen Unternehmen nun einen nie dagewesenen Grad an zeit- und ressourcensparender Automatisierung: imaya sorgt für die intelligente Klassifizierung von Daten, ihre Strukturierung in ein Metadatenkonzept und die Bereitstellung von Inhalten – die Lösungen von DOCUFY erstellen KI-gestützt Technische Dokumente, Ersatzteilkataloge, sie unterstützen das Product-Lifecycle-Management und beliefern Wissensportale mit verifiziertem Content.

Die wichtigste Voraussetzung, um Massen von Informationen intelligent weiterverarbeiten zu können, ist ihre Klassifizierung und Strukturierung. Auch zur Automatisierung von Technischer Dokumentation und die Arbeit mit einem Component Content Management System (CCMS) ist stets der erste Schritt die Erstellung eines Klassifizierungs- und Metadatenkonzepts. Alle bestehenden und künftigen Inhalte müssen sodann mithilfe dieser Produkt- und Informationsklassifizierung eindeutig benannt und in die Struktur eingeordnet werden. Dies erfordert ein hohes Maß an Produktkenntnis und analytischem Denken. Es ist ein langgehegter Wunsch vieler Entscheider, hierzu eine professionelle Lösung zu erhalten. Mit dieser Thematik haben sich Experten aus Wissenschaft und Praxis intensiv beschäftigt. Die professionelle KI-Lösung hierzu heißt nun „imaya®“.

KI-gestütztes Management von Produktinformationen und Technischer Dokumentation

In enger Kooperation bieten DOCUFY und Proricon ihren Kunden nun mit imaya® in vielen Bereichen eine ganzheitliche Lösung für das KI-gestützte Management von Produktinformationen und Technischer Dokumentation.

Die Tatsache, dass Prof. Dr. Wolfgang Ziegler, Leiter des Instituts für Informations- und Content-Management I4ICM und Erfinder des Klassifikationsmodells PI-Class®, für Konzeption und Beratung im Team der Proricon GmbH tätig ist, spricht für die Qualität der Methodik von imaya®.

Nadine Prill, Geschäftsführerin der DOCUFY GmbH sagt: „Wir freuen uns sehr auf die intensive Zusammenarbeit mit Proricon. Durch die Integration von imaya® in unsere Lösungen können Unternehmen ihre Informationen noch effizienter verwalten, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit optimieren und die Time-to-Market verkürzen. Mit Proricon als Partner und der kürzlich integrierten Theum AG sind wir bei DOCUFY nun in punkto KI bestens aufgestellt.“

Gemeinsam bieten Proricon und DOCUFY zusätzlich folgende Services an:

* Document Intelligence mit GenAI: Automatische Extraktion von Informationen aus Dokumenten und Erstellung von semantischen Modellen.

* Document Management: Effiziente Verwaltung und Organisation von Dokumenten über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

* Wissensmodellierung: Aufbau von Wissensgraphen und semantischen Netzwerken zur Verbesserung der Informationsnutzung.

* Trusted Delivery: Sichere und nachvollziehbare Bereitstellung von Informationen.

Udo Schienmann, Geschäftsführer der Proricon GmbH, betont: „Die Partnerschaft zwischen Proricon und DOCUFY eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre Informationen optimal zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“

Weitere Informationen unter www.proricon.de und www.docufy.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DOCUFY GmbH

DOCUFY GmbH

Frau Anna-Maria Lamm

Kirschäckerstr. 27

96052 Bamberg

Deutschland

fon ..: 04917624126502

web ..: http://www.docufy.de

email : petra.erner@extern.docufy.de

Über DOCUFY GmbH

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Softwareprodukte bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifischen Anforderungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 130 Mitarbeiter*innen und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.

Die Softwarelösungen von DOCUFY

DOCUFY COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Kundenbedürfnisse anpassbare Compo-nent Content Management System für alle Dokumentationsprozesse – egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik oder Software.

DOCUFY Layouter ist eine sofort nutzbare Cloudlösung zur eigenständigen Gestaltung, Speicherung und Anpassung von Ausgabe-Layouts. Das Webinterface ist intuitiv bedienbar und benutzerfreundlich. Erstellte Layouts können direkt in COSIMA oder TopicPilot geladen werden.

DOCUFY Machine Safety ist die Spezialsoftware, mit der Unternehmen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie um-fassend und maximal effizient erfüllen. Die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung wird damit vereinfacht, beschleunigt und verbessert.

DOCUFY TopicPilot ist eine Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intranet und im Web. TopicPilot kann mit den vorhandenen Datenbe-ständen sofort eingesetzt werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche ist wesentlicher Bestandteil der Anwendung.

Der DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) ist das zentrale Tool zur Verbesserung der CAx-Datenqualität. DQM liefert Best-Practice-Checks, ist sofort einsetzbar und voll in NX von Siemens integriert.

DOCUFY CAx Analytics (DCA) ist das Werkzeug, um Daten des CAD-Programms Siemens NX auszuwerten, diese Daten effizient zu analysieren und Verbesserungspotenziale abzuleiten.

door2parts ist die Softwarelösung für interaktive Online-Ersatzteilkataloge im 2D/3D-Format inklusive Varianten-auflösung unseres Tochterunternehmens door2solution. Durch eine interaktive Darstellung von 2D-Explosionszeichnungen oder 3D-Modellen mit der jeweiligen Stückliste ist das richtige Ersatzteil einfach, schnell und effizient auffindbar.

Mit TechPub Studio® für Teamcenter® wird die Technische Redaktion integraler Bestandteil einer unternehmeri-schen PLM-Strategie und profitiert von der Integration in die wesentlichen Produktentwicklungs- & Änderungspro-zesse mit direktem Zugriff auf alle relevanten Informationen und Produktdaten.

Neu – Theum ist die intelligente Wissensbank, die Wissen versteht: Sie versetzt Anwender in die Lage, Wissen aus ein oder mehreren Quellen bedarfsgerecht zu organisieren. Das Herzstück des Organisationskonzepts ist die Wissensbank. Darin wird das Wissen (z.B. aus verschiedenen Dokumenten) gespeichert, aufbereitet und automatisch aktuell gehalten.



Pressekontakt:

Petra Erner PR MARKETING

Frau Petra Erner

Franz-Siegele-Weg 8

86919 Utting am Ammersee

fon ..: 017624126502

email : erner@petra-erner.de

