Kieferorthopädie für Rottenburg, Tübingen und Umgebung

Für Patienten aus Rottenburg, Tübingen und Umgebung ist Smilephilosophie die Praxis für Kieferorthopädie. Fokus liegt auf digitaler Diagnostik, individueller Betreuung und ganzheitlichen Konzepten.

SMILEPHILOSOPHIE gehört zu den kieferorthopädischen Fachpraxen in der Region Rottenburg und Tübingen, die großen Wert auf eine klare und zugleich individuelle Behandlungsplanung legen. Die langjährige Erfahrung der Fachzahnärztin und ihres Teams bildet dabei die Grundlage für ein umfassendes Betreuungskonzept, das sowohl medizinische Präzision als auch ein angenehmes Praxiserlebnis vereint. Moderne Räumlichkeiten, digitale Abläufe und ein strukturiertes Praxismanagement sorgen dafür, dass Diagnosen effizient gestellt und Behandlungen zielgerichtet durchgeführt werden können. Darüber hinaus steht die Praxis für eine patientenorientierte Philosophie, die sich durch transparente Kommunikation und eine ruhige, vertrauensvolle Atmosphäre auszeichnet.

Fortschrittliche Behandlungsverfahren für jedes Alter

Das Leistungsangebot umfasst ein breites Spektrum moderner kieferorthopädischer Optionen. Dazu zählen nahezu unsichtbare Aligner-Systeme für diskrete Zahnkorrekturen, sehr präzise Lingualtechnik für innenliegende Spangen sowie herkömmliche feste und herausnehmbare Zahnspangen. Die Praxis setzt konsequent auf digitale Diagnostik, wodurch Abdrucknahmen komfortabel und besonders exakt durchgeführt werden können. Darüber hinaus steht ein spezielles Schienentherapie-Konzept zur Verfügung, das bei Zähneknirschen, Kieferbeschwerden und muskulären Verspannungen eingesetzt wird. Durch die Vielfalt an Techniken lassen sich sowohl ästhetische als auch funktionelle Ziele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zuverlässig erreichen.

Ganzheitliche Unterstützung durch Dentosophie

Eine besondere Stellung im Angebot von SMILEPHILOSOPHIE nimmt die Dentosophie ein – ein Ansatz, der Zahnstellung, Körperhaltung, Atmung und muskuläre Balance gemeinsam betrachtet. Herzstück ist ein individuell gefertigter „Balancer“, der sanft auf natürliche Funktionen wie Zungenlage und Nasenatmung einwirkt und gleichzeitig die Gesichtsmuskulatur harmonisiert. Diese Methode eignet sich nicht nur zur Ergänzung klassischer kieferorthopädischer Maßnahmen, sondern unterstützt auch bei Beschwerden wie Verspannungen oder funktionellen Dysbalancen. Durch die Verbindung aus funktionaler Förderung und sanfter Zahnregulation bietet die Dentosophie eine ganzheitliche Möglichkeit, das Zusammenspiel von Kiefer, Muskulatur und Haltung nachhaltig zu verbessern.

Vernetzung und individuelle Betreuung

Die kieferorthopädische Praxis legt großen Wert auf eine fachübergreifende und vorausschauende Zusammenarbeit, um die Behandlungsergebnisse langfristig zu sichern. Je nach Bedarf findet ein enger Austausch mit Zahnärzten, Logopäden, Physiotherapeuten sowie umliegenden Fachdisziplinen statt. Diese koordinierte Zusammenarbeit ermöglicht es, funktionelle Probleme früh zu erkennen, begleitende Maßnahmen sinnvoll einzubinden und die Gesamttherapie für Patienten besonders effektiv zu gestalten. Die Praxis achtet zudem auf eine ausführliche Beratung, wodurch alle Behandlungsschritte verständlich erklärt und individuell angepasst werden können.

Kontakt, Erreichbarkeit und Standort

Die Praxis von SMILEPHILOSOPHIE befindet sich im Ärztehaus Rottenburg in der Tübinger Straße 16, 72108 Rottenburg. Der Standort ist leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zu erreichen – auch für Patienten aus Tübingen. Termine können telefonisch unter 07472 – 709 1610 oder online vereinbart werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kieferorthopädie SMILEPHILOSOPHIE

Frau Sophie Droigk

Tübinger Straße 16

72108 Rottenburg

Deutschland

fon ..: 07472 – 709 1610

web ..: https://www.smilephilosophie.de/

email : info@smilephilosophie.de

Dr. Sophie Droigk, eine erfahrene Fachzahnärztin für Kieferorthopädie, begrüßt Sie herzlich in ihrer neuen Praxis im Ärztehaus Rottenburg. Gemeinsam mit ihrem hochqualifizierten Team bietet sie eine ganzheitliche und individuelle Patientenversorgung. Durch kontinuierliche Fortbildungen bleibt Dr. Droigk stets auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, um ihren Patienten präzise Behandlungen nach den aktuellen Standards zu garantieren. Ihre Praxis zeichnet sich durch hohe Fachkompetenz, Qualität und persönliche Betreuung aus, wobei der Patient immer im Mittelpunkt steht.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

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