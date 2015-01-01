  • Kinderritterfest auf Burg Satzvey: Am 16. und 17. Mai 2026 werden Kinder zu Rittern

    Mittelalter zum Anfassen und Erleben +++ Mitmach-Parcours für Kinder +++ Großes Ritterlager +++ Mittelaltermarkt und Spielleute +++

    BildMit Pfeil und Bogen schießen, eine Ritterrüstung anprobieren, mittelalterliche Handwerkskünste kennenlernen – am 16. und 17. Mai 2026 können Kinder auf Burg Satzvey in die spannende Epoche des Mittelalters eintauchen und selbst zu Rittern, Burgfräulein oder Knappen werden. Dazu wird das weitläufige Gelände rund um die historische Wasserburg in eine Welt längst vergangener Zeiten verwandelt. Neben zahlreichen Mitmachaktionen für Kinder gibt es einen Mittelaltermarkt sowie ein großes Ritterlager. Für Unterhaltung sorgen Alf der Gaukler und die Spielleute von Wildwuchs.

    Mittelalterliche Schnitzeljagd

    In diversen mittelalterlichen Disziplinen können sich die Nachwuchsritter an diesem besonderen Wochenende auf Burg Satzvey üben und ihren Mut erproben. Bogenschießen, Hufeisenwerfen, Rüstzeuganprobe, Kräuterquiz oder Stockbrotbacken sind nur einige der vielen Angebote. Auf dem gesamten Burggelände dürfen sich die Kinder bei dieser aufregenden „Schnitzeljagd“ ausprobieren und Lehrreiches erleben. Wer zehn Stationen erfolgreich durchläuft, erhält eine Auszeichnung.

    Mittelaltermarkt und Ritterlager

    Zahlreiche Händler aus verschiedenen mittelalterlichen Zünften bieten ihre Waren auf dem großen Mittelalter- und Handwerkermarkt an: Felle und Gewandungen, Räucherwerk und Schmuck sowie köstliche Speisen und manch erfrischender Trunk locken Groß und Klein. Bei einem Spaziergang über das angrenzende große Ritterlager entdeckt man allerlei Rittersleut‘, die hier ihr Lager nach althergebrachter Art aufgeschlagen haben.

    Kinderritterfest

    Samstag, 16. Mai 2026, und Sonntag, 17. Mai 2026, jeweils 12 Uhr bis 19 Uhr
    Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey
    Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei; Kinder (4 bis 12 Jahre), Jugendliche, Schüler, Studenten, Gruppen ab 20 Personen VVK 10 Euro/TK 12 Euro; Erwachsene VVK 12 Euro/TK 15 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) VVK 34 Euro/TK 42 Euro
    Kartenvorverkauf über: https://tickets.burgsatzvey.de/event/kinderritter-i8w8sv

    Weitere Informationen zur Burg Satzvey: www.burgsatzvey.de

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    Patricia Gräfin Beissel GmbH
    Frau Patricia Gräfin Beissel
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    53894 Mechernich-Satzvey
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    Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

    Pressekontakt:

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