Klare Gespräche, weniger Lärm: Bögl Hörakustik stellt neues Hörgerät vor

Pfaffenhofen an der Ilm, 25. Februar 2025 – Mit dem Phonak Audéo Sphere ist ein neues Hörgerät auf dem Markt, das eine verbesserte Trennung von Sprache und Umgebungsgeräuschen ermöglicht.

Die neue Technologie soll Menschen mit Hörminderung dabei unterstützen, Gespräche auch in lauten Umgebungen besser zu verstehen.

Das Gerät ist ab sofort bei Bögl Hörakustik in Pfaffenhofen und Schrobenhausen erhältlich und kann dort unverbindlich getestet werden.

Technologische Neuerungen

Das Phonak Audéo Sphere verfügt über drei Prozessoren, die gemeinsam für eine präzisere Klangverarbeitung sorgen:

AutoSense OS(TM) 5.0 analysiert die Umgebung und passt die Einstellungen automatisch an.

DeepSonic(TM) reduziert Störgeräusche, um Sprache deutlicher hörbar zu machen.

Ein zusätzlicher DNN-Chip (Deep Neural Network) hilft dabei, Sprache und Lärm noch besser zu unterscheiden.

Die Technologie soll besonders in herausfordernden Hörsituationen, wie bei Unterhaltungen in größeren Gruppen oder in geräuschvollen Umgebungen, eine Erleichterung bieten.

Komfort und einfache Bedienung

Das Hörgerät ist leicht und unauffällig gestaltet und kann bequem über eine Smartphone-App gesteuert werden. Es passt sich automatisch an verschiedene Situationen an, sodass keine manuellen Einstellungen nötig sind.

Testmöglichkeit bei Bögl Hörakustik

Bögl Hörakustik bietet Interessierten die Möglichkeit, das Phonak Audéo Sphere unverbindlich zu testen. In den Fachgeschäften stehen Hörakustiker für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Standorte & Kontakt:

Bögl Hörakustik Pfaffenhofen

Löwenstraße 15,

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Tel.: +49 8441 278777

E-Mail: info@boegl-hoerakustik.de

Bögl Hörakustik Schrobenhausen

Lenbachstr. 52,

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 9179887

E-Mail: sob@boegl-hoerakustik.de

www.boegl-hoerakustik.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 09:00 – 13:00 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch & Samstag: 09:00 – 13:00 Uhr

Über Bögl Hörakustik

Bögl Hörakustik ist ein Fachgeschäft für moderne Hörlösungen mit Standorten in Pfaffenhofen und Schrobenhausen. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und maßgeschneiderte Hörgeräteanpassungen für optimalen Hörkomfort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bögl Hörakustik

Herr Andreas Bögl

Löwenstraße 15

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Deutschland

fon ..: +49 8441 278777

web ..: https://boegl-hoerakustik.de/

email : info@boegl-hoerakustik.de

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: + 49 8134 5479935

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

