Klassentreffen auf der Ballermann Ranch

Von der Volksschule Sudwalde auf die Ranch der Tierretter von Gut Aiderbichl

Sechsundfünfzig Jahre ist es her, dass sie ein letztes Mal gemeinsam die Schulbank in Sudwalde drückten. Das Ende der Schulzeit sollte für die Schülerinnen und Schülern von einst aber nicht das Ende der Freundschaft bedeuten. Regelmäßige Klassentreffen – früher alle 4 Jahre, jetzt jährlich – ließen den Kontakt untereinander nie abbrechen; Freundschaften blieben bestehen.

In diesem Jahr sollte das Klassentreffen – mal wieder organisiert von Werner Thiele – zu den Pferden und Esel auf die Ballermann Ranch nach Blockwinkel in der Gemeinde Scholen führen.

Gerne informierten die ehrenamtlichen Gutsleiter der Ranch, Annette und André Engelhardt, ihre Gäste über die Haltung und Pflege der geretteten Tiere auf dem großen Anwesen. Auch Geschichten über spannende und herzige Rettungen der Ranchbewohner kamen nicht zu kurz. So trafen die Schulfreunde auf die letzten Hengste des ehemals größten Zirkus Europas Giovanni Althoff sowie auf den „Clan der Sizilianer“. Zwölf Esel, die aus schlimmsten Bedingungen in einer dramatischen Aktion von Gut Aiderbichl aus Italien gerettet wurden (wir berichteten).

Den Abschluß der Ranchführung bildete der Besuch der kleinen St. Leonhard Kapelle auf der Ballermann Ranch. Ausführlich ließen sich die Schüler*innen von einst, über den Hintergrund des Kapellenbaus und seiner sakralen Einrichtung informieren; ist es ja nicht alltäglich, eine „Kirche“ auf Privatgrund zu finden.

Zum Abschied gab es von den Engelhardts noch einen „Schluck“ auf den Weg und eine aktuelle Ballermann-Party-CD zur Erinnerung an den Besuch der Ballermann Ranch, die gleichzeitig das Hauptquartier der berüchtigten Partymarke Ballermann ist.

Bevor das Klassentreffen der ehemaligen Sudwalder Volksschüler*innen seinen Abschluß bei einem gemeinsamen Essen finden sollte, lag noch der Besuch des Pastorenteich in Blockwinkel auf dem Weg. Weckt dieser Ort doch viele wundervolle Erinnerungen an die Tage einer vergangenen Zeit. Schön wars.

„TIERBEGEGNUNGSHOF. Die Ballermann Ranch gehört zu Europas größtem Verbund an Begegnungs- und Heimathöfen für gerettete Tiere – GUT AIDERBICHL. Schwerpunkt der von Annette u. André Engelhardt ehrenamtlich geleiteten Ballermann Ranch in Niedersachsen sind Pferde und Esel."

