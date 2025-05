Tag des Lichts: Die Evolution des Lichts – und warum Recycling dazugehört

Vom ersten Feuer bis zur modernen OLED: Die Geschichte des Lichts ist eine Geschichte menschlichen Fortschritts – und zugleich ein Spiegel unserer Verantwortung gegenüber Umwelt und Ressourcen.

Anlässlich des „Tags des Lichts“ rückt Lightcycle die Entwicklung des künstlichen Lichts ins Rampenlicht und zeigt, warum Recycling heute ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Lichtnutzung ist.

Vor rund einer Million Jahren machte der Mensch mit dem Feuer die Nacht zum Tag. Es folgten Öllampen, Gaslaternen, die Glühlampe – und schließlich energiesparende Lichttechnologien wie Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen), LED und OLED. Jede Stufe dieser Entwicklung brachte mehr Komfort, Effizienz und Lebensqualität – aber auch neue Herausforderungen beim Umgang mit Ressourcen.

LED & Co: Lichtquellen der Zukunft – mit Recyclingpflicht

Moderne Leuchtmittel wie LED-Lampen sind wahre Effizienzmeister: Sie verbrauchen bis zu 80 % weniger Strom als klassische Glühbirnen und helfen so, den Energieverbrauch zu senken. Doch sie enthalten auch wertvolle Rohstoffe – etwa elektronische Bauteile, Metalle und Kunststoffe -, die nach ihrem Lebensende nicht in den Hausmüll gehören, sondern zu einer Sammelstelle.

Recycling schont Ressourcen und schützt das Klima

„Wer gebrauchte Lampen richtig entsorgt, leistet aktiven Umweltschutz“, erklärt Christian Brehm, Direktor für nachhaltiges Marketing und Vertrieb, Lightcycle. „Über unser bundesweites Netz aus mehreren tausend Sammelstellen in Supermärkten, Baumärkten und Elektrogeschäften stellen wir sicher, dass alte Leuchtmittel fachgerecht recycelt werden – kostenlos und bequem für alle Verbraucherinnen und Verbraucher.“

Technologiewandel und Umweltbewusstsein gehören zusammen

Ob in Industrie, Handel oder Privathaushalt: Der bewusste Umgang mit Lichttechnologie ist heute wichtiger denn je. Recycling schließt den Kreis der Evolution des Lichts – von der Energieverschwendung zur Ressourcenschonung. Nur wer alte Leuchtmittel korrekt entsorgt, trägt dazu bei, dass aus Licht kein Müll, sondern neue Wertstoffe werden. LED- und Energiesparlampen können kostenlos beim Wertstoffhof oder im Handel in der Sammelbox abgegeben werden. Die nächste Sammelstelle finden Verbraucher*innen unter www.sammelstellensuche.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



Pressekontakt:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Contest Video Report E-3-06-250517: Sind Keywordkönig Videos zu empfehlen? Eine wirksame Auftragsstrategie für Handwerksbetriebe enthält Kundenbewertungen