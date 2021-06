KLEE-HAUS BAUPARTNER GMBH setzt Qualitäts-Standard durch Permanent-Prüfung der Bauherren-Zufriedenheit

Echtzeit-Prüfung der Bauherren-Zufriedenheit besonderes Qualitätsmerkmal

Dessau-Roßlau/Kaarst. Die Klee-Haus BAUPARTNER GmbH ist als langjährig erfahrener Baubetreuer in den Regionen Saalekreis, Halle (Saale), Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Salzlandkreis, Potsdam-Mittelmark und anderen tätig.

Bauherrenzufriedenheit immer im Visier

Dass die Bauherren-Zufriedenheit bei der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH schon immer ein wichtiges Qualitätsmerkmal war, zeigen die durchweg positiven Erfahrungen, Referenzen und Bewertungen. Diese wurden vom ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH ermittelt, ausgewertet und per Zertifizierung attestiert. Zudem wechselte das Unternehmen 2019 nach der Zertifizierung des Status Quo in die Echtzeit-Prüfung der Bauherren-Zufriedenheit.

Erstes Unternehmen mit permanenter Prüfung

Damit geht Geschäftsführer Uwe Güttler einen deutlichen Schritt weiter, als es die meisten Marktbegleiter tun bzw. tun können. Als erstes Unternehmen der Region lässt Klee-Haus BAUPARTNER GmbH die Zufriedenheit seiner übergebenen Bauherren im Permanent-Verfahren extern kontinuierlich abfragen. Die Ergebnisse werden zeitnah in die Fünf-Sterne-Bewertung der Verbraucher-Plattform BAUHERREN-PORTAL eingepflegt.

Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft wichtig

Uwe Güttler: „Für das Team der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH sind aktuelle Bauherren-Erfahrungen eine ideale Ergänzung des bestehenden Qualitätssicherungssystems. Unser Anspruch beinhaltet, unseren Kunden jederzeit eine beständig-gute Bau-Qualität inklusive dem dazugehörigen Service abzuliefern. Mit der laufenden Prüfung der Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft aktuell übergebener Bauvorhaben an unsere Bauherrenschaft belegen wir, dass Qualität bei der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH ein kontinuierliches Merkmal ist und von jedem Bauherrn selbstverständlich erwartet werden kann.“

Alle relevanten Parameter enthalten

Die nun laufende Prüfung beinhaltet alle erforderlichen Parameter einer professionellen Bauherrenbefragung. Dazu gehören neben der persönlichen Zufriedenheit der Bauherren und deren bereitwillige Referenz vor allem die Erfahrungen und Bewertungen zur Erfüllung von Wünschen und Anforderungen, zur Vertrags- und Budgetsicherheit, zur Erledigung von Restarbeiten und das Abarbeiten ggf. noch abzustellender Mängel.

Die zeitliche Fertigstellung, die Planungs- und Bauleitungsqualität sowie die Bauausführung durch die beauftragten Nachunternehmer/Handwerker runden die Befragung ab.

Alle Bauherren seit 2016 befragt

Seit Oktober 2016 wird der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH das Siegel „Bauherren-Zufriedenheit – Permanent in Prüfung“ verliehen. Ein Zugriff auf den aktuellen Stand der Bauherren-Bewertungen ist auf der Verbraucher-Webseite BAUHERREN-PORTAL jederzeit möglich. Das Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH veröffentlicht dort die Prüfdokumente mit den wichtigsten Ergebnissen aus den mit der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH gemachten Hausbau-Erfahrungen. Das Empfehlungs- und Referenz-Verhalten der Bauherren gehört dazu.

Permanente Prüfung ist Sicherheitsplus

Gabriele van der Burgt, Leiterin des Instituts: „Angehende Bauherren, ob Selbstnutzer oder Investoren, bekommen bei der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH durch die permanente Prüfung der Bauherren-Zufriedenheit das größte aktuelle Sicherheitsplus, das es am Markt gibt. Die Prüfkriterien für die Aufnahme in das BAUHERREN-PORTAL grenzen diesen Anbieter eindeutig ab, denn diese schaffen unserer Erfahrung nach nur wenige Marktteilnehmer. Alle reden zwar von angeblicher Spitzenqualität, trauen sich dann aber nicht einmal eine einfache Bauherrenbefragung zu.“

Nutzung der Ergebnisse zur internen Optimierung

Dabei bewirken die daraus zu gewinnenden Hinweise von Bauherren zur Optimierung interner Abläufe nachweislich einen ständigen Anstieg der Bauherren-Zufriedenheit, weil diese in den Fokus gerückt wird. Van der Burgt: „Gute Bauunternehmen wissen das und tun alles, um aus Bauherren-Bewertungen zu lernen. Ganz zu schweigen von den zusätzlichen Referenzen und Empfehlungen, die freiwillig von den Bauherren kommen.“

Gelebte Qualitätsphilosophie

Mit den Hausbauerfahrungen ihrer Bauherren stellt sich die Klee-Haus BAUPARTNER GmbH auch in den Regionen Jerichower Land, Börde, Stendal, Altmarkkreis Salzwedel, Elbe-Elster, Teltow-Fläming, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Oder-Spree, Märkisch-Oderland als besonderer Qualitätsführer dar. Ihre Performance, die detailliert im Internet nachzulesen ist, hat das Unternehmen der gelebten Qualitätsphilosophie seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken.

Im BAUHERREN-PORTAL in bester Gesellschaft

Im BAUHERREN-PORTAL befinden sich neben der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH ausschließlich Haus- und Wohnungsbau-Unternehmen, die ihren Bauinteressenten nachweislich Spitzenergebnisse in Qualität und Service und ihren Bauinteressenten damit ein deutliches Plus an geprüfter Sicherheit bieten.

Kaarst, im Mai 2021

Die Ergebnisse der letzten Status-Zertifizierung der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH finden Sie HIER.

Und zur Webseite der Klee-Haus BAUPARTNER GmbH geht es HIER.

Verantwortlich für diese Berichterstattung: Presseservice BAUHERREN-PORTAL.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: PR-Abteilung BAUHERRENreport GmbH, Ferdinand Mosch, Ludwig-Erhard-Straße 30, 41 564 Kaarst, Tel.: 021 31 – 742 789 0.

E-Mail: pr-redaktion@bauherrenreport.de

Infoservice für Bauinteressenten: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Webseite für Bauunternehmer: WWW.BAUHERRENREPORT.DE

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BHR Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 7427 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Zur Gütegemeinschaft der BAUHERRENreport GmbH mit der ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH

Diese Qualitätsgemeinschaft beschäftigt sich mit Referenzen und Rezensionen aus schriftlichen Bauherrenbewertungen, deren Auswertung und Zertifizierung. Ab einer repräsentativen Zufriedenheitsquote von 80% wird ein Testat und mit diesem das Vertrauenssiegel „Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“ verliehen. Der BAUHERRENreport veröffentlicht die Ergebnisse, um sie mittels Empfehlungsmanagement zu vermitteln. Ziel der Qualitätsgemeinschaft ist, Top-Leistungen im Haus- und Wohnungsbau transparent zu machen und herauszustellen.

Die wesentlichen Details zur Qualität des Unternehmens finden Bauinteressenten auf der Plattform www.bauherren-portal.com. Diese beinhaltet Hausbauerfahrungen und Bauherrenbewertungen geprüfter Bauunternehmen und ist öffentlich kostenlos zugängig. Die hier angetroffene Qualitätstransparenz durch Zufriedenheitsbewertungen und Empfehlungen übergebener Bauherren ist einzigartig. Bauinteressenten wird zusätzliche Sicherheit vermittelt, denn die Empfehlungen von Ex-Bauherren sind authentisch und helfen, eine beabsichtigte Entscheidung durch Fakten aus Bauherrensicht abzusichern.

Bauunternehmen haben ihre Vorteile in der Außendarstellung ihrer Qualität. Der Eingang an qualifizierten Anfragen steigt, nicht messbare Werbemaßnahmen werden eingespart: Ein Konzept, bei dem alle Beteiligten gewinnen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung kann, auch auszugsweise, mit einem Verweis auf das Bauherren-Portal (Bauherren-Portal.com), frei verwendet bzw. publiziert werden.

Pressekontakt:

Presseabteilung BHR Bauherrenreport GmbH

Herr Ferdinand Mosch

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 7427 890

web ..: http://www.bauherren-portal.com

email : pr-redaktion@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Goldplay Mining: Satellitenbilder liefern neue Aufschlüsse über Scottie West