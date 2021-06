CV Pics Studio eröffnet jetzt auch in Stuttgart

Inhabergeführtes Startup für Business Portraits und Career Services eröffnet Fotostudio in Stuttgart.

Wer ist CV Pics?

Mit mehr als 5 Studios ist CV Pics der größte Anbieter in Deutschland, der sich auf Business Porträt Fotografie spezialisiert hat. Kunden erhalten bei CV Pics aber nicht nur professionelle Fotos für den CV, sondern auch Templates, Lebenslauf-Vorlage, CV Checks und auf Wunsch können Sie sich auch die komplette Bewerbung vom Profi schreiben lassen.

Mit dem neuen Fotostudio in Stuttgart sind Kunden die ein Bewerbungsfoto in Stuttgart suchen, am richtigen Ort. Insbesondere das Gesamtpaket macht das CV Pics Studio in Stuttgart für viele Kunden lukrativ. Es macht auch vom Geschäftsmodell durchaus Sinn, dass mach sich auf einen Bereich spezialisiert und als Fotograf nicht zwischen Babyfotos und Business Portraits abwechseln muss. Der Trend hin zur Spezialisierung in der Fotografie-Branche hält damit weiter an.

Neben den Privatkunden bedient das Fotostudio auch Firmen. Firmenkunden erhalten eine eigene Buchungsseite und können so den administrativen Aufwand der Terminplanung deutlich reduzieren. Auf Wunsch erhalten Firmen auch einen eigenen Hintergrund, der vom Designer erstellt wird und bspw. das Firmenlogo oder die CI/CD Farben im Hintergrund zeigt.

Wieso sind Bewerbungsbilder im CV wichtig?

Haben Sie schonmal eine Heatmap von LinkedIn oder einem CV gesehen? Das heißt eine Abbildung, die Ihnen wie eine Wärmebildkamera zeigt, wohin Menschen bei einem CV hinsehen bzw. die Maus hinbewegen?

Alle datenbasierten Studien zum Nutzerverhalten zeigen ein ähnliches Bild: Das Bewerbungsfoto ist immer der erste Eindruck, und zwar sowohl auf dem Online Profil als auch auf dem CV. Hier gibt nach wie vor für Bewerber Chancen, um sich richtig zu profilieren und zu zeigen, dass man auch im direkten Kundenkontakt einen professionellen Auftritt hinlegen kann. Schließlich ist das Bewerbungsfoto auch eine Hürde, die dem Unternehmen zeigt, dass es ein Kandidat mit seiner Bewerbung ernst meint.

Die zahlreichen positiven Kundenstimmen zeigen, dass hier etwas richtig gut funktioniert. Kunden schätzen die Professionalität und den freundlichen und persönlichen Umgang. Bewerbungsfotos zu erstellen ist schließlich Teamarbeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Studio!

