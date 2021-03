/’aut/ Studio produziert über 500 Veranstaltungen mit dem Cloud-basierten Live-Produktionsservice von Sony

Das auf digitale Veranstaltungen spezialisierte /’aut/Studio hat über 500 Online-Veranstaltungen und -Webinare mit dem Cloud-basierten Live-Produktionsservice Virtual Production von Sony produziert

Berlin, 02. März 2021 – Das auf digitale Veranstaltungen spezialisierte /’aut/Studio hat über 500 Online-Veranstaltungen und -Webinare mit dem Cloud-basierten Live-Produktionsservice Virtual Production von Sony erfolgreich produziert.

Der Cloud-Dienst Virtual Production ermöglicht /’aut/Studio hochwertige Online-Veranstaltungen für ein internationales Publikum an beliebigen Standorten. Personal und Produktionsausrüstung vor Ort werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Während der Corona-Pandemie können Mitarbeiter Veranstaltungen von zu Hause aus nur mithilfe eines Web-Browsers produzieren und Kameraquellen, voraufgezeichnete Videoclips, Ton, Untertitel und Grafiken remote über die benutzerfreundliche Oberfläche von Virtual Production mischen.

Das wachstumsstarke Mailänder Produktionsstudio kann einen massiv wachsenden Kundenstamm vorweisen – die Kunden wissen, dass /’aut/Studio stets hochwertige, professionelle Webinare, Präsentationen und Online-Veranstaltungen anbietet. Die Produktionen werden in der Regel live oder auf Abruf über Kundenwebsites oder soziale Plattformen wie Facebook und YouTube gestreamt.

„Virtual Production ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit – und es hat unsere Arbeitsweise verändert“, bestätigt Fabio Semino, CTO, /’aut/Studio. „Das Jahr 2020 war aus vielen Gründen ein herausforderndes Jahr. Trotzdem konnten wir mithilfe von Virtual Production mehr als 500 Kundenevents erfolgreich produzieren. 2021 scheint ein weiteres sehr arbeitsreiches Jahr mit vielen weiteren hochkarätigen Projekten zu werden.“

„Wir konnten Virtual Production praktisch ohne Schulung sofort einsetzen“, merkt Fabio Semino an. „Wir produzieren jetzt unzählige Online-Veranstaltungen für unsere Kunden und sind mit der Lösung sehr zufrieden.“

Internationale Veranstaltungen mit mehrsprachigen Dolmetschleistungen aus der Ferne

Dank Virtual Production kann /’aut/Studio nun auch Dolmetschleistungen in mehreren Sprachen in Echtzeit anbieten. Online-Veranstaltungen werden durch diesen Extraservice zusätzlich aufgewertet, wie Fabio Semino ausführt: „Im Herbst 2020 haben wir mit Virtual Production unter Corona-Bedingungen Online-Veranstaltungen für die Vinitaly, eine große jährliche Wein- und Spirituosenmesse in Verona, remote produziert. Für internationale Veranstaltungen dieser Art sind in der Regel Sprachmittler vor Ort, die in Echtzeit dolmetschen. Mithilfe von Virtual Production konnten wir Live-Kommentare der Dolmetscher, die von zu Hause aus arbeiten, einbeziehen.“ So konnte der Audio-Feed in anderen Sprachen mit der Kommentarfunktion dem Live-Stream in Echtzeit hinzugefügt werden.

Weitere Informationen zu Virtual Production

Virtual Production ist der Cloud-native Service von Sony, mit dem Content Creator ortsunabhängig hochwertige Online-Veranstaltungen in professioneller Qualität produzieren können – ohne dass Produktionshardware und große Crews an einem anderen Standort vor Ort sein müssen. Virtual Production ist ein Pay-as-you-go-Service, der kostengünstig, flexibel und einfach einzurichten ist. Bild und Ton, die mit Kameras vor Ort aufgenommen wurden, können ortsunabhängig von einem Anwender über sein mit dem Internet verbundenes Gerät in der Cloud abgemischt werden. Viele Veranstaltungsorte und Produktionsstätten in ganz Europa sind derzeit vom Lockdown betroffen. Vor diesem Hintergrund bietet Virtual Production eine flexible Möglichkeit, unter Einhaltung der Lockdown-Regeln hochwertige Inhalte zu erstellen und weltweit mit dem Publikum zu interagieren.

„Jetzt in der Pandemie suchen viele Unternehmen nach effektiven neuen Möglichkeiten zur Interaktion mit Kunden und Zuschauern“, bemerkt Norbert Paquet, Leiter von Media Solutions bei Sony. „Angesichts der anhaltenden Beschränkungen für den internationalen Reiseverkehr und persönlichen Kontakt, erleichtert Virtual Production die Ausrichtung ortsunabhängiger hochwertiger Online-Veranstaltungen, indem Ressourcen flexibler eingesetzt werden können. /’aut/Studio hat bereits Hunderte Kundenprojekte erfolgreich realisiert. Das beweist: Wer hochwertige Inhalte erstellen möchte, muss nicht zwangsläufig Produktionsteams und kostspieliges Equipment durch die ganze Welt transportieren.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sony Corporation

Herr – –

– –

– –

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Über die Sony Corporation

Die Sony Corporation ist ein kreatives Unterhaltungsunternehmen mit einer soliden technologischen Grundlage. Von Spiel- und Netzwerkservices bis hin zu Musik, Bildern, Elektronik, Halbleitern und Finanzdienstleistungen: Das Ziel von Sony ist es, die Welt durch Kreativität und Technologie mit Emotionen zu füllen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sony.net/

Über Sony Professional Solutions

Sony Professional Solutions ist Teil der Sony Corporation und unterstützt professionelle Anwender dabei, ihre Vision zu verwirklichen, indem die unglaubliche Kraft der Bilder eingesetzt wird. Mit der erfolgreichen Kombination aus innovativer Technologie und Branchenkenntnissen arbeitet Sony mit Unternehmen aus einer Vielzahl von Bereichen zusammen, einschließlich Medien und Rundfunk, Sport, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Bildung und Kino, um innovative und transformative Kundenlösungen bereitzustellen. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem vertrauenswürdigen Netzwerk aus etablierten Technologiepartnern bietet Sony Unternehmen mit seinem breiten Know-how-, Produkt- und Serviceportfolio einen echten Mehrwert und informiert, schult und begeistert deren Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://pro.sony.eu

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Sony Corporation

Herr – –

– –

– –

fon ..: –

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

IT-Cluster Oberfranken: „Die digitale Infrastruktur Oberfrankens bleibt eine Herausforderung“