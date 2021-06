Rover Metals will Erfolg des letzten Jahres wiederholen

Ein Monsterbohrloch von 32 Metern mit 13,6 g/t Gold legte Rover Metals letztes Jahr vor. In Kürze startet ein neues Bohrprogramm, mit dem man ähnliche Erfolge feiern will.

Wenn alles nach Plan läuft, wird sich der Bohrer auf dem Cabin Lake Projekt von Rover Metals Corp. (TSXV: ROVR; FRA:4X0) schon in einer Woche, am 15. Juni 2021, wieder drehen – nach ziemlich genau einem dreiviertel Jahr klimabedingter Zwangspause nahe dem 60sten Breitengrad in den Northwest Territories, ca. 110 Kilometer nordwestlich von Yellowknife.

Nach dem Erfolg der vorangegangenen Saison plant plant Rover ein umfassendes Sommerbohrprogramm von über 3.000 Metern. Der Schwerpunkt der Arbeiten soll auf den historischen Zonen Beaver und Andrew South liegen (siehe Abbildung 1). Das Phase-2-Programm ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Phase-1-Bohrkampagne aus dem Jahr 2020, zu deren Höhepunkten 32 Meter mit 13,6 g/t Au in der Zone Cabin Lake aus Bohrloch CL-20-08 gehörten. Das Gold auf Cabin Lake ist strukturell mit einem großen eisenhaltigen Bändererzsystem verbunden, das inzwischen über mehr als 15 Kilometer Länge identifiziert worden ist.

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

Rover Metals will Erfolg des letzten Jahres wiederholen

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Rover Metals Corp. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Rover Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Rover Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KLEE-HAUS BAUPARTNER GMBH setzt Qualitäts-Standard durch Permanent-Prüfung der Bauherren-Zufriedenheit