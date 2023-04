KLETTERTURM.DE: langlebige Gartenmöbel aus Holz

Der Onlineshop KLETTERTURM.DE erweitert erneut sein Sortiment und bietet ab sofort massive Gartenmöbel aus Holz an.

Das Unternehmen, das bisher vor allem für seine chemiefreien Spieltürme für Kinder bekannt war, hat bereits im vergangenen Jahr erfolgreich sein Angebot um Gartenmöbel erweitert. Die Eltern und Großeltern der Kinder haben die hochwertigen Holzmöbel dankbar angenommen und können nun auch im Garten entspannen.

Die neuen Gartenmöbel von KLETTERTURM.DE sind robust und langlebig. Sie wurden speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und trotzen der Witterung. Anders als viele andere Gartenmöbel müssen sie nicht bei schlechtem Wetter weggeräumt werden und können das ganze Jahr über im Freien stehen bleiben.

Die Gartenmöbel sind in der neuen Rubrik „Garten“ zu finden (https://www.kletterturm.de/garten)

Das Angebot von KLETTERTURM.DE umfasst rustikale Gartenbänke, Tische und Schänken, die aus hochwertigem und langlebigem Holz gefertigt wurden. Die Möbel bestechen durch ihre natürliche Optik und sind ein Blickfang in jedem Garten. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können individuell auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt werden.

„Wir haben uns dazu entschieden, unser Sortiment um rustikale Gartenmöbel aus Holz zu erweitern, weil wir davon überzeugt sind, dass neben den Kindern auch die Eltern ihren Bereich im Garten bekommen sollten“, sagt der Geschäftsführer von KLETTERTURM.DE, Oliver Falk. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr sehr positive Rückmeldungen zu unseren Gartenmöbeln erhalten und möchten unser Angebot noch weiter ausbauen. Die Möbel sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch sehr langlebig und widerstandsfähig gegenüber den Witterungseinflüssen.“

Langsam kommt die warme Jahreszeit und die Menschen können es kaum erwarten, endlich wieder draußen zu sein – der Garten ist dann quasi das Wohnzimmer im Grünen. Das ist auch der Grund, warum KLETTERTURM.DE seine Produktpalette erweitert hat: Neben dem Spielplatz für die Kinder mit den bekannten und beliebten Spieltürmen für Kinder hat das Unternehmen jetzt auch gemütliche Gartenmöbel aus Holz, die den Garten zu einer Wohlfühloase machen.

Die massiven Gartenmöbel unterstreichen nicht nur das natürliche Ambiente des Gartens, sondern machen auch den Kindern Freude. Mit den Gartenmöbeln können Groß und Klein gemütlich im Garten sitzen, lesen, sich unterhalten und grillen – ein echt gemütlicher Ort zum Entspannen.

Nicht nur Grill, Gartenmöbel und Gartengeräte machen den Garten zu einem Ort zum Entspannen – auch die Spieltürme von KLETTERTURM.DE sorgen dafür. So können die Kinder draußen in ihrer eigenen Welt spielen, während die Erwachsenen entspannt ihre freie Zeit und die Natur genießen können.

KLETTERTURM.DE ist sich bei der Erweiterung des Sortiments bewusst, dass Gartenliebhaber jetzt noch mehr Auswahl an Gartenmöbeln haben. Durch eine qualitativ hochwertige und massive Verarbeitung vermitteln die Möbel ein Gefühl der Naturverbundenheit und Geborgenheit. Mit den Gartenmöbeln von KLETTERTURM.DE schaffen Gartenliebhaber ganz einfach den perfekten Ort zum Relaxen.

Besonders stechen dabei die Waldschänken in unterschiedlichen Größen hervor. Wer keine Pergola ans Haus bauen und auch keine geschlossene Hütte zum Feiern und Verweilen möchte, der kann sich ganz flexibel eine Wald- oder Jagdschänke im Lieblingsort Garten platzieren. Auch die Waldschänken befinden sich in der Rubrik Garten: https://www.kletterturm.de/garten

„Der neue Gartenmöbelbereich ist eine großartige Ergänzung unseres Shops und bietet Eltern und Großeltern die perfekte Ausstattung für ihren Garten. Wir freuen uns, die Gartenmöbel in unser Sortiment aufgenommen zu haben und sind hocherfreut über die bisherige Resonanz“, so Oliver Falk. „Ganz besonders die Sitzgruppen in Form von Waldschänken finden bei den Kunden eine immer größer werdende Fangemeinde.“

Im Rahmen des Onlineshops KLETTERTURM.DE finden Gartenliebhaber alles, was sie für die Gestaltung ihres Gartens benötigen zu einem bezahlbaren Preis. Um den Garten noch lebhafter zu gestalten, kombinieren sie Gartenmöbel und hochwertiges Spielzeug, wie Spieltürme.

Die Kunden von KLETTERTURM.DE können die neuen Gartenmöbel bequem online bestellen und sich direkt nach Hause liefern lassen. Die Produktion der bestellten Möbel erfolgt schnell und zuverlässig, sodass die Kunden ihre neuen Möbel schon bald im eigenen Garten genießen können.

„Unsere Kunden schätzen die Möglichkeit, hochwertige Gartenmöbel bequem online zu bestellen und sich direkt nach Hause liefern zu lassen“, so Oliver Falk. „Wir möchten unseren Kunden ein rundum gutes Einkaufserlebnis bieten und legen daher großen Wert auf einen schnellen und zuverlässigen Versand sowie einen guten Kundenservice.“

Die neuen rustikalen Gartenmöbel von KLETTERTURM.DE eignen sich für alle, die Wert auf hochwertige und massive Möbel legen und dabei auf ein langlebiges Design nicht verzichten möchten. Sie sind eine Investition in die Zukunft und können über viele Jahre hinweg Freude bereiten.

Über KLETTERTURM.DE

KLETTERTURM.DE ist ein Onlineshop für chemiefreie Spieltürme für Kinder sowie Gartenmöbel aus Holz. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit und bietet seinen Kunden hochwertige Produkte zu fairen Preisen an. Der Shop zeichnet sich durch zuverlässige Lieferung sowie persönliche Beratung aus.

