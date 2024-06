Klondike Gold schließt Bohrungen über 2.750 m in Stander Zone ab

11. Juni 2024 – Vancouver, BC / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX-V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Phase der Explorationsbohrungen 2024 sowie erste Schürfgrabungen abgeschlossen hat und eine neue, detaillierte Interpretation der Magnetikdaten der Flugvermessung erhalten hat, um die laufende Anpeilung orogener Goldvorkommen (Au) im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District (das Konzessionsgebiet) im Bergbaugebiet Dawson im kanadischen Territorium Yukon zu unterstützen.

Höhepunkte

– Im Rahmen der ersten Bohrphase wurden 19 Bohrlöcher auf insgesamt 2.750 Meter (m) gebohrt, die die Goldmineralisierung in der Stander Zone anpeilten, um die Goldmineralisierung neben dem aktuellen Mineralressourcenuntergebiet der Zone Stander zu erweitern.1 Die Phase-1-Bohrungen folgen auf die Entdeckung von hochgradigen Golderzgängen (0,97 bis 2,91 oz/t Au) in jedem der vier Bohrlöcher von 2023 auf einer Streichlänge von 400 m und einer Neigungslänge von 200 m (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2024). Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend.

– Die zweite, etwa 2.500 m umfassende Bohrphase wird voraussichtlich in dieser Woche beginnen, um das zusätzliche Ressourcenpotenzial der hochgradigen Golderzgänge in der Stander Zone sowie potenzielle Erweiterungen zu erproben.

– Die Schürfungen peilten die kürzlich interpretierte Ausbisslinie im Stollen Eldorado Creek der Mineralisierung in der Stander Zone an und lokalisierten und erprobten erfolgreich Bereiche mit Quarzerzgängen. Die Schürfgrabungen werden in bestimmten Zielgebieten fortgesetzt. Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend.

– Das Unternehmen erhielt strukturelle Lineament- und Mineralpotenzialkarten, die von RDC Consulting im Rahmen eines Forschungsvertrags zwischen Klondike Gold und dem CASERM (Centre for Advanced Subsurface Earth Resource Models) interpretiert wurden, nachdem die Magnetikdatensätze des Konzessionsgebiets neu verarbeitet worden waren. Die Analyse der Lineamente stellt die Grundlage für eine regionale strukturelle Neubeschreibung des Konzessionsgebiets Klondike District dar, die vom Unternehmen entwickelt wurde, um die erstklassigen Goldvorkommen im Klondike District anzupeilen. Detaillierte Struktur- und Lineamentkartierungen an der Oberfläche in Kombination mit systematisch ausgerichteten Bohrkernmessungen tragen direkt zur Ausrichtung der Bohrungen auf hochgradige orogene Golderzgänge in der Stander Zone bei.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte: Die ersten 60 Tage der Feldarbeiten im Jahr 2024, einschließlich einer vollständigen Phase-1-Bohrschicht, sind abgeschlossen. Das Geologenteam hat wichtige Beobachtungen gemacht, die zu weiteren Entdeckungen führen könnten, die hochgradige orogene Golderzgänge anpeilen. Ein großes Dankeschön des Teams von Klondike Gold geht an die außergewöhnliche Bohrcrew von Kluane Drilling, die im Mai einen Rekord bei den Kernbohrungen in einer Schicht und auch einen Rekord bei den durchschnittlichen Kernbohrungen pro Schicht aufgestellt hat.

QUALITÄTSSICHERUNG / QUALITÄTSKONTROLLE

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Explorationsbezogene technische Daten, Spezifikationen sowie Analysedaten und -verfahren sind auf der Website des Unternehmens angegeben.

BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN

Klondike Gold wird an den folgenden Veranstaltungen teilnehmen:

– 23. bis 26. Juni: Invest Yukon Investment Conference/Property Tour (Dawson, YT)

– 19. bis 21. Juli: CEM TSX Venture Growth Conference (Kelowna, BC)

– 12. bis 16. August: Klondike Investment Conference/Property Tour (Dawson, YT)

– 22. bis 24. November: CEM Florida Capital Event (Miami, FL)

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen hat eine Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen in der Kategorie vermutet ermittelt – ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75881/2024-06-11-KGNR-2024_DEPRcom.001.jpeg

1 Die Mineralressourcenschätzung für das Grundstück Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc. erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada“ wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman,

President und CEO

Für weitere Informationen:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Wenn in diesem Dokument die Worte „erwartet“, „erwarten“, „geschätzt“, „prognostiziert“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

