-
Knokke-Heist: Belgiens Kulinarik-Olymp
Der renommierte französische Gourmet-Führer Gault & Millau 2026 zeichnet 40 Restaurants in dem Ferienort an der belgischen Nordseeküste aus.
Damit erobert sich Knokke-Heist erneut den Spitzenplatz im nationalen Ranking.
Nicht nur etablierte Restaurants und Chefs wurden von den Gastronomie-Inspektoren mit Auszeichnungen bedacht. Der französischen Gourmet-Führer hat auch zahlreiche Newcomer und aufsteigende Sterne am Gastro-Himmel von Knokke-Heist mit seinem prestigeträchtigen Lob bedacht. Insgesamt hoben die Tester fünf aufstrebende Koch-Talente und sechs neue Restaurants hervor und festigten damit den Ruf des Küstenortes als Belgiens Feinschmecker-Hochburg Nummer Eins. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat Knokke-Heist im landesweiten Vergleich die höchste Dichte an Spitzenköchen und Qualitätsrestaurants.
40 Nennungen, fünf Aufsteiger, sechs Newcomer
In diesem Jahr haben die Inspektoren von Gault & Millau zahlreiche Restaurants in Knokke-Heist für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Zu den Aufsteigern zählen Caillou (15,5/20), Resto Jett (15/20), Bablut (13,5/20), Constantin (13/20) und DeLy’s (12,2/20). Der Guide lobt außerdem sechs Neuzugänge: Café de Paris, Eyecandy, Studio M.CCC, La Sapinière, Old Fisher und L’abbiocco. Letzteres erhält außerdem das Gault&Millau H!P-Label, das für ein trendiges, umfassendes Speiseerlebnis steht, bei dem Atmosphäre und Konzept des Restaurants ebenso wichtig sind wie die Leistungen der Küche.
Zusammen mit etablierten Spitzenrestaurants wie Bartholomeus (18/20), Sel Gris (17/20) und Cuines 33 (17/20) zeigen diese Aufsteiger und Newcomer, dass Knokke-Heist nicht nur ein breites kulinarisches Spektrum bietet, sondern auch seinen Status als das ultimative gastronomische Zentrum Belgiens bestätigt.
Herausragende Leistungen und innovative Konzepte
Das französisch-belgische Restaurant Tablàvins wurde dieses Jahr erneut ausgezeichnet und erhielt den Titel „Beste Weinauswahl im Glas“. Dieses neue von Gault&Millau vergebene Prädikat würdigt die Qualität, Vielfalt und die fairen Preise der Weinkarte. Auch andere Lokale in Knokke-Heist, wie Calypso, Bar A Vina, Cinco Hijas, John Lee Burgers & Sushi, La Terrasse du Zoute, Pasta & Vino, Tatau und Zushi wurden im Rahmen des H!P-Programms erwähnt.
Nirgends im Land so viele Spitzenrestaurants pro Einwohner
Knokke-Heist kann sich nicht nur aufgrund der Vielzahl an Restaurants als kulinarische Hauptstadt Belgiens bezeichnen, sondern vor allem wegen der hohen Qualität. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl weist die Küstenstadt die höchste Dichte an Spitzenrestaurants in ganz Belgien auf. Während andere Städte größer sind, besticht Knokke-Heist durch die außergewöhnliche Anzahl an exquisiten Restaurants auf engstem Raum. Von Sternerestaurants bis hin zu kreativen Newcomern: Die Küstenstadt bietet ein kulinarisches Angebot, das in Belgien seinesgleichen sucht.
Kochkunst in der DNA
„Es ist fantastisch zu sehen, wie unsere lokale Gastronomiebranche weiterhin hervorragende Leistungen erbringt“, sagt Tourismusdezernent Bert De Brabandere. Die Auszeichnungen im Gault & Millau sind für ihn der Beweis „dass Qualität und Kreativität in unserer Gemeinde tief verwurzelt sind“.
Weitere Informationen:
https://www.myknokke-heist.be/de/gastronomie-de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Maggioni Gretz GmbH im Auftrag von Knokke-Heist
Susanne Kilimann
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3
10407 Berlin
Deutschland
fon ..: 03044044398
web ..: https://maggioni-gretz.de/
email : info@maggioni-gretz.de
Weitere Informationen:
https://www.myknokke-heist.be/de/gastronomie-de
Pressekontakt:
Maggioni Gretz GmbH
Frau Susanne Kilimann
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3
10407 Berlin
fon ..: +49 (0)30 44044398
email : presse@maggioni-gretz.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Nündel Kunststofftechnologie auf der MEDICA 2025: Neue Impulse für Pharma, Biotech und Food-Tech Kalidünger als Schlüsselfaktor im Kampf gegen Hunger
Knokke-Heist: Belgiens Kulinarik-Olymp
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Digitale Projektzeiterfassung im Bau- und Handwerk: Wie TimeSec Betriebe fit für 2026 macht
- Gilt die neue Pflicht zur Zeiterfassung auch für mein Unternehmen?
- Kalidünger als Schlüsselfaktor im Kampf gegen Hunger
- Knokke-Heist: Belgiens Kulinarik-Olymp
- Nündel Kunststofftechnologie auf der MEDICA 2025: Neue Impulse für Pharma, Biotech und Food-Tech
- Parkway Corporate: Unsere Branche ist mehr als 100 Mrd. Dollar groß!
- BVDVA fordert Weiterentwicklung der Apothekenversorgung
- Vizsla Copper erweitert starke Kupfer-in-Boden-Anomalie 3 km östlich von der Entdeckung Thira auf dem Projekt Poplar
- Hauskaufberatung & qualifizierte Kurzgutachten: Sicherheit & Transparenz bei Kauf & Verkauf von Immobilien
- Tageskarten für die Tolkien Tage Linker Niederrhein verfügbar
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.