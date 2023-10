Vom Olymp zum Waldschutz: Hingsens neue Mission für uns alle!

Jürgen Hingsen, ehemaliger Olympiateilnehmer, übernimmt die Führung der Wild-Forest Foundation e.V. Sein sportlicher Ehrgeiz trifft nun auf den Kampf für den Umweltschutz.

Die Wild-Forest Foundation e.V. freut sich, bekannt zu geben, dass ab dem 1. Oktober 2023 Jürgen Hingsen, der ehemalige Olympiateilnehmer und bekannte Sportler, als Vorstand der Wild-Forest Foundation e.V. tätig sein wird. Diese aufregende Neuigkeit markiert einen bedeutenden Schritt in unserer Mission, den Umweltschutz voranzutreiben und den Klimawandel zu bekämpfen.

Die Wild-Forest Foundation e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dem Erhalt und der Wiederherstellung von Wäldern weltweit verschrieben hat. Seit unserer Gründung 2014 haben wir intensiv daran gearbeitet, die Öffentlichkeit für die dringende Notwendigkeit des Waldschutzes zu sensibilisieren und bedeutende Schritte zur Erreichung unserer Ziele zu unternehmen.

Mit Jürgen Hingsen an Bord sind wir zuversichtlich, unsere Mission auf eine neue Ebene heben zu können. Hingsen, ein ehemaliger Olympiateilnehmer und mehrfacher deutscher Meister im Zehnkampf, bringt nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch ein tiefes Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit. Seine Leidenschaft und sein Wissen werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Verein bekannter zu machen und Partnerschaften mit Unternehmen zu schmieden, um unsere Umweltschutzprojekte voranzubringen.

In den kommenden Jahren planen wir, unsere Präsenz auf globaler Ebene weiter auszubauen und neue Projekte, zu denen in Sri Lanka, zu initiieren. Ein Schwerpunkt wird in Montenegro und Bosnien liegen. Montenegro z.B. ist das erste Land, das den Umweltschutz in seiner Verfassung verankert hat, und wir sehen dies als eine aufregende Gelegenheit, unsere Bemühungen in dieser Region zu verstärken.

Zusätzlich werden wir uns verstärkt in Deutschland engagieren, indem wir Aufforstungsprojekte starten, um unsere heimischen Wälder zu unterstützen. Der Wald in Deutschland hat in den letzten Jahren stark gelitten und bedarf dringend unserer Hilfe. Wir sind entschlossen, unsere Anstrengungen zu verstärken und den Waldschutz in Deutschland voranzutreiben.

Jürgen Hingsen äußerte sich zu seiner neuen Rolle wie folgt: „Es ist eine Ehre, Teil der Wild-Forest Foundation zu sein und dazu beitragen zu können, unsere Wälder und die Umwelt zu schützen. Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf unsere Welt haben und einen Beitrag zur Bewältigung der drängendsten Umweltprobleme leisten.“

Die Wild-Forest Foundation e.V. ist begeistert von den bevorstehenden Herausforderungen und Möglichkeiten und freut sich darauf, die Welt durch die Kombination von Jürgen Hingsens Führungsqualitäten und unserem Engagement für den Umweltschutz zu einem besseren Ort zu machen.

Die Wild-Forest Foundation e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit Gründung im Jahr 2014, dem Erhalt und der Wiederherstellung von Wäldern weltweit verschrieben hat. Unser bisheriger Focus lag im Erhalt der Regenwälder in Sri Lanka welcher nur erweitert werden soll.

Unser Ziel ist es, die Bedeutung der Wälder für den Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel hervorzuheben und konkrete Maßnahmen zur Erhaltung und Aufforstung von Wäldern zu ergreifen. Wir setzen uns leidenschaftlich für den Schutz der Natur und die Zukunft unseres Planeten ein.



