Nündel Kunststofftechnologie auf der MEDICA 2025: Neue Impulse für Pharma, Biotech und Food-Tech

Von Infusionsbeuteln bis Cultivated Meat – maßgeschneiderte Lösungen aus deutscher Reinraumproduktion

Wendelstein, den 07. November 2025. Auf der MEDICA 2025 in Düsseldorf (Halle 3 / Stand D80) präsentiert sich die Nündel Kunststofftechnologie GmbH vom 17. bis 20. November 2025 am Gemeinschaftsstand von Bayern Innovativ und stellt neue Entwicklungen und Anwendungen für die Pharma-, Biotech- und Food-Tech-Industrie vor.

Das Unternehmen zeigt, wie präzise Kunststoffverarbeitung, Reinraumfertigung und Materialinnovation neue Anwendungen in sensiblen Bereichen ermöglichen – von Biopharmazeutika bis zu kultiviertem Fleisch.

„Unsere Aufgabe ist es, sichere und zugleich zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln – für Branchen, die sich rasanter verändern als je zuvor“, sagt Unternehmer Stefan Zubcic.

„Die MEDICA bietet uns eine Bühne, um Fortschritt sichtbar zu machen, der Wirkung entfaltet – im Labor, in der Klinik und in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion.“

Von der Infusion bis zum Bioreaktor – Technologien für morgen

Seit über 70 Jahren entwickelt Nündel individuelle Beutel- und Systemlösungen für Pharma, Medizintechnik und Biotechnologie.

Neben klassischen Infusions- und Dialysebeuteln zeigt das Unternehmen in Düsseldorf auch neue Konzepte für:

* 2D- und 3D-Bags für Biologicals, Impfstoffe, Algenzucht, Cultivated Meat und Plant-Based Food

* Mehrkammer-Systeme mit WEAK-SEAL-Technologie für kontrollierte Wirkstofftrennung

* Kundenspezifische Prototypen und Kleinserien aus PP, PE, EVA, PVC oder TPU

* Reinraum-Montage kompletter Medizinprodukte unter ISO 14.644 Klasse 7, 8 (GMP Level C)

* Zertifizierung DIN EN ISO 13485:2016 | DIN EN ISO 9001:2015

Diese Kombination aus Material-Know-how und Fertigungstiefe macht Nündel zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Hygiene und Funktionalität.

Forschung mit Auszeichnung

Für seine herausragende Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde Nündel mit dem BSFZ-Siegel ausgezeichnet – bescheinigt durch die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ), beauftragt durch das Bundesministerium für Bildung, Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Das Zertifikat bestätigt die Innovationskraft des Unternehmens und dessen Beitrag zur technologischen Weiterentwicklung in Pharma, MedTech und Biotech.

Weitere Einblicke in aktuelle Projekte und Kundenlösungen finden Sie unter: https://www.nuendel.de

Als Partner für sichere Primärverpackungen, Reinraumfertigung und Forschung unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Umsetzung anspruchsvoller Healthcare-Projekte. Termine mit Herrn Stefan Zubcic auf die Messe können direkt unter https://www.nuendel.de/termin-medica-2025/ online vereinbart werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nündel Kunststofftechnologie GmbH

Herr Stefan Zubcic

Johann-Höllfritsch-Str. 2

90530 Wendelstein

Deutschland

fon ..: +49-9129-9044-0

web ..: https://www.nuendel.de

email : hallo@nuendel.de

Die Nündel Kunststofftechnologie GmbH, mit Sitz in Wendelstein bei Nürnberg, ist seit über 70 Jahren Spezialist für maßgeschneiderte Beutel-, Schlauch- und Verpackungssysteme.

Das mittelständische Unternehmen beliefert internationale Kunden aus Pharma, Biotech und MedTech – von der Idee über den Prototyp bis zur Serienfertigung.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016 und DIN EN ISO 9001:2015 fertigt Nündel unter Reinraumbedingungen GMP Level C (ISO 14644) und steht für höchste Qualität, Sicherheit und Präzision „made in Germany“.

