  • Kochlustblog – kreative Wildkräuterküche am Ammersee

    Ungewöhnliche Wildkräuterrezepte für Genießer und Hobbyköche: Ungewöhnlich. Saisonal. Naturverbunden.

    BildSeit 2019 begeistert das Kochlustblog Genießer und Hobbyköche mit außergewöhnlichen Rezepten rund um heimische Wildkräuter und Wildpflanzen. Was als Leidenschaft für das Sammeln und Experimentieren begann, hat sich zu einer inspirierenden Plattform für kreative Naturküche entwickelt.

    Geführt wird das Blog von Renate Blaes, Fotografin, Autorin und Hobbyköchin. Mit ihrem geschulten Blick für Ästhetik und ihrem Wissen über Wildpflanzen verbindet sie kulinarische Kreativität mit stimmungsvoller Bildsprache und fundierten Hintergrundinformationen.

    Beheimatet ist das Kochlustblog am Ammersee – einer Region, die mit Wiesen, Wäldern und Uferzonen ideale Bedingungen für das Sammeln essbarer Wildpflanzen bietet. Diese unmittelbare Nähe zur Natur prägt die saisonale Ausrichtung und Authentizität der Rezepte.

    Unbekannte Wildkräuter und Samen im Fokus

    Im Unterschied zu klassischen Wildkräuterrezepten werden hier nicht die üblichen Pflanzen wie Löwenzahn oder Brennnessel verarbeitet, sondern eher unbekannte Wildkräuter wie Ackermelde, Huflattich, Japanischer Knöterich oder im Herbst Eicheln und Bucheckern. Das Kochlustblog zeigt, wie diese Wildpflanzen vielseitig in der Küche eingesetzt werden können – von Vorspeisen und Salaten, über Hauptgerichte bis zu Desserts und Gebäck.

    Zitat von Renate Blaes:
    _»In meinem Kochlustblog zeige ich, wie gut auch weniger bekannte Wildkräuter und Wildpflanzen schmecken. Dabei lege ich Wert auf saisonale, regionale Zutaten und kreative, leicht umzusetzende Rezeptideen.«_

    Der Kochlustblog verbindet:

    * fundiertes Wissen über essbare Wildpflanzen
    * saisonale und regionale Küche
    * kreative Rezeptentwicklung
    * nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen

    Jedes Rezept wird mit Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht und lädt dazu ein, die Natur vor der eigenen Haustür kulinarisch zu entdecken.

    Über das Kochlustblog

    Gegründet im Jahr 2019 von der Fotografin, Autorin und Hobbyköchin Renate Blaes, steht das Kochlustblog für Kreativität, Saisonalität und bewussten Genuss. Mit neuen Rezeptideen inspiriert es dazu, ungewöhnliche Wildkräuter und Wildpflanzen als festen Bestandteil der modernen Küche zu etablieren.

