Kodiak beginnt nächste Phase der metallurgischen Testarbeiten für MPD-Kupfer-Gold-Projekt

28. Oktober 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass es ein weiteres metallurgisches Testprogramm für sein zu 100 % unternehmenseigenes MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im Süden von British Columbia gestartet hat, um auf den ersten Testergebnissen aus dem zweiten Quartal 2025 aufzubauen (siehe Pressemitteilung vom 10. Juni 2025).

Das Testprogramm umfasst Mischproben aus sechs Lagerstätten und mineralisierten Zonen bei MPD: Gate, Man, Dillard, West, Adit und South (siehe Abbildung 1). Die Tests konzentrieren sich auf die Verbesserung der Ausbeute von Kupfer und Gold durch Goldcharakterisierungsstudien und die Optimierung der Grob- und Feinflotationsprozesse. Die Ergebnisse des Programms werden für das erste Quartal 2026 erwartet und sollen zur Definition der Mineralressourcen dienen und in die zukünftige Entwicklung des Projekts einfließen.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: Wir freuen uns, die nächste Runde der metallurgischen Testarbeiten zu beginnen, die einen wichtigen Schritt zur Risikominderung bei der Weiterentwicklung unseres MPD-Projekts darstellen. Das Programm baut auf den bisher erzielten positiven metallurgischen Ergebnissen auf und zielt darauf ab, die Ausbeute von Kupfer und Gold zu optimieren, um weiteres Potenzial zur Verbesserung der Ressourcenschätzung und der zukünftigen wirtschaftlichen Aussichten des Projekts zu erschließen.

Kodiak hat JDS Energy and Mining Inc. (JDS) mit der Leitung dieses metallurgischen Testprogramms für MPD beauftragt, wobei Mike Westendorf, Berater von Kodiak, die technische Leitung übernimmt. JDS ist ein internationales Bergbauberatungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in einer Vielzahl von Lagerstättenarten und Metallen, darunter viele Porphyr-Kupfer-Projekte in British Columbia. Die Laborarbeiten werden in Kamloops bei Base Metallurgical Laboratories Ltd (BaseMet) unter der Aufsicht von Tad Crowie, P.Eng, Senior Metallurg bei JDS und unabhängiger qualifizierter Person gemäß National Instrument 43-101, durchgeführt. BaseMet, ein Unternehmen von Interteck, ist ein führender Anbieter von metallurgischen Prüfdienstleistungen, dessen Spezialgebiete Mineralverarbeitung, Goldgewinnungstechnologien, Zerkleinerung, Geometallurgie und angewandte Mineralogie umfassen. BaseMet verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Kupfer-Gold-Projekten in allen Entwicklungsstadien in Nordamerika und international.

Abbildung 1: Karte der Ressourcengebiete & Ziele – MPD-Projekt, südliches British Columbia

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81572/KDK_102825_DEPRcom.001.png

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine Erstschätzung der Ressourcen für MPD vorlegen. Die Schätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen wurde im Juni veröffentlicht und unterstreicht bereits die Größe und das Potenzial des Projekts. Die Bohrergebnisse aus den verbleibenden drei Zonen des Kodiak-Explorationsprogramms 2025 werden in die vollständige erste Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und vielen ununtersuchten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, könnte, wird, prognostizieren, sollte, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Aktienfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung von behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die obenstehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

