  • SYSTEMLED EVO PIR: Licht, das sich anpasst

    LED2WORK erweitert seine Systemleuchten um eine Version mit integriertem Bewegungssensor.

    BildSYSTEMLED EVO PIR ihre Stärke.

    Die Leuchte erkennt, wenn jemand im Bereich arbeitet. Bleibt es ruhig, schaltet sich das Licht nach einer bestimmten Zeit automatisch ab. Wird Bewegung erkannt, ist das Licht sofort wieder da. Ganz von selbst. Die Nachlaufzeit ist wählbar und funktioniert ähnlich wie die Coming-Home-Funktion im Auto. Für fünf, zehn, fünfzehn oder dreißig Minuten dimmt die Leuchte sanft herunter und schaltet anschließend ab. Auch die Sensitivität der Sensoren lässt sich einstellen, damit die Leuchte in jeder Umgebung angemessen reagiert. So wird Energie nur dann verbraucht, wenn Licht wirklich benötigt wird. Der PIR-Sensor schaltet automatisch und sorgt für Beleuchtung genau im richtigen Moment.

    Technisch basiert die SYSTEMLED EVO PIR auf den bewährten LED-Systemleuchten der SYSTEMLED EVO-Serie. Sie liefert blendfreies, gleichmäßiges Licht mit einer Farbwiedergabe von Ra >= 90 und höher sowie einem hohen +R9 Wert. Mit bis zu 184 Lumen pro Watt und einer Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden zählt sie zu den effizientesten LED-Leuchten ihrer Klasse.

    Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium. Jede Leuchte lässt sich über die rückseitig eingelassene T-Nut einfach montieren. Die SYSTEMLED EVO PIR ist in fünf Längen, zwei Leistungsstufen sowie mit den Lichtfarben 4000 K und 5700 K erhältlich.

    Die SYSTEMLED EVO PIR verbindet bewährte Technik mit intelligenter Bewegungserkennung. Sie sorgt für effiziente Beleuchtung und bringt bestehende wie neue Arbeitsplätze einfach auf den neuesten Stand.

    LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und Bereichen in Maschinen und Anlagen.

    Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

