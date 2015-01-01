  • INROLED 50 CleanPro: Licht für saubere Umgebungen

    Mit der INROLED 50 CleanPro stellt LED2WORK eine neue LED-Industrieleuchte vor, die speziell für hygienesensible und Wash-Down-Bereiche entwickelt wurde.

    BildDie INROLED 50 CleanPro liefert helles, gleichmäßiges Licht und hält höchsten Reinigungsanforderungen stand. Damit eignet sie sich besonders für den Einsatz in der Nahrungs- und Getränkeindustrie, in der Pharma- und Verpackungsbranche.

    Die LED-Industrieleuchte INROLED 50 CleanPro mit ihrem opalweißen Schutzrohr aus Polycarbonat ist Ecolab- und NSF-zertifiziert. Ihre schmutzabweisend beschichtete Oberfläche erleichtert die Reinigung. Edelstahl-Endkappen und eine hohe Temperaturbeständigkeit sichern den zuverlässigen Betrieb auch nach intensiven Wash-Down-Prozessen.

    Die INROLED 50 CleanPro mit 50 mm Durchmesser liefert ein homogenes, blendfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe. Die Leuchte ist für HACCP-Bereiche geeignet und in fünf Längen sowie in den Varianten Power und ECO erhältlich. Verwendete Materialien sind FDA-konform. Mit IP67 und IP69K, Beständigkeit gegen Säuren und Laugen sowie einem Einsatzbereich der ECO-Variante von -30 bis +70 °C ist sie eine robuste und langlebige LED-Leuchte für hygienesensible Produktionsumgebungen.

    Die Leuchte ist robust, temperaturbeständig und wartungsfrei. Die INROLED 50 CleanPro steht für zuverlässige LED-Beleuchtung in hygienisch anspruchsvollen Bereichen und verbindet hohe Beständigkeit mit einfacher Reinigung.

    LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und Bereichen in Maschinen und Anlagen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LED2WORK GmbH
    Herr Jan Schiga
    Stuttgarter Straße 13A
    75179 Pforzheim
    Deutschland

    fon ..: 49 7231 449 20-00
    web ..: https://www.led2work.com/de/
    email : info@led2work.com

    Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

    Pressekontakt:

    KOKON – Marketing
    Frau Marion Gräber
    Kirchplatz 5
    86697 Oberhausen

    fon ..: 07151661622
    web ..: http://www.kokon-marketing.de
    email : info@kokon-marketing.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. SYSTEMLED EVO: Optimiertes Licht für Montage- und Systemarbeitsplätze
      Mit der SYSTEMLED EVO bietet LED2WORK eine Weiterentwicklung der bewährten LED-Systemleuchte SYSTEMLED, die speziell auf die Anforderungen von Montage- und Systemarbeitsplätzen zugeschnitten ist....

    2. Gabionen Steinzäune – effektvolle Beleuchtung mit LED Licht in vielen Licht-Farben
      Gabionen Beleuchtung im Glasschotter, weiß oder farbig. Die Lichtfarbe der LED Leuchten ist steuerbar über Fernbedienung und auch dimmbar. Individuelle Lichtplanung auf jedes Gabionen Zaun-Projekt....

    3. Licht gegen Viren und Bakterien: Mit UV-C-Licht Gesundheit und Ressourcen schützen
      Jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der sich Atemwegserkrankungen in Kitas, Schulen und Arbeitsplätzen rasant ausbreiten, ist die Vorbeugung von Erkältungen oder vor dem Coronavirus ein großes Thema....

    4. Kartoffeln – Solaninfrei bei grünem Licht
      Frisch, knackig und keimfrei müssen Kartoffeln für Lebensmittelindustrie und Einzelhandel sein. Die Kartoffellagerung muss kühl, ruhig bei richtiger Luftfeuchtigkeit und Dunkelheit erfolgen....

    5. Wandelbares Licht für die Expo Dubai
      Lichterlebnisse der Zukunft von vanory im Baden-Württemberg Haus...

    6. Cybersicherheitslösungen für OT-Umgebungen
      Strategische Partnerschaft vereint Expertise und Erfahrung...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.