Cybersicherheitslösungen für OT-Umgebungen

Strategische Partnerschaft vereint Expertise und Erfahrung

Schneider Electric und Fortinet haben eine strategische Partnerschaft für Cybersicherheit in IIoT-Umgebungen geschlossen. Die Partnerschaft ermöglicht die Integration von Fortinet-Anwendungen wie „Secure Access“ in Cybersicherheitslösungen von Schneider Electric. Ziel der Zusammenarbeit mit Fortinet, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Cybersecurity, ist es, den besonderen Sicherheitsansprüchen von OT-Netzwerken durch bedarfsgerechte und anpassungsfähige Lösungen gerecht zu werden.

Lebenslanger und bedarfsgerechter Schutz

„Auf allen Betriebsebenen müssen sich Unternehmen heute kontinuierlich und über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg mit Cybersicherheit befassen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, operatives Geschäft und Produktivität mit den neuesten digitalen Technologien zu optimieren“, erklärt Jay Abdallah, Vizepräsident Cybersecurity Services, Schneider Electric. „Heutzutage ist es für Eigentümer und Betreiber mehr denn je entscheidend, sich frühzeitig mit den Sicherheitsrisiken des eigenen Betriebs auseinanderzusetzen und dann die besten Lösungen für die je spezifischen Bedürfnisse und Umgebungen zu implementieren. In Kombination mit den Produkten von Fortinet sind wir mit unserer Technologie, Erfahrung und Expertise dazu in der Lage, maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen zu offerieren, deren Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Betriebslebenszyklus kontrolliert und gemanagt werden können.“

Dynamische Angebote für eine dynamische Bedrohungslage

Im Bereich Cybersecurity ändert sich die Bedrohungslage praktisch im Stundentakt. Gerade kritische Infrastrukturen und Wettbewerber aus der globalen Fertigungsindustrie sind von Cyberkriminalität zuletzt stark betroffen. Aufgrund der Dynamik und Komplexität des Problems ist es mit einfachen, singulären Lösungen nicht mehr getan. Vielmehr sind Ansätze gefragt, die dynamisch und flexibel mit den variierenden und sich verändernden Risiken mithalten und umgehen können. Auch unterschiedliche Geschäftsbereiche verlangen nach jeweils unterschiedlichen, individuellen und anpassbaren Sicherheitslösungen.

Durch die Partnerschaft mit Fortinet stärkt Schneider Electric seine Flexibilität und Kompetenz in diesem hochsensiblen Bereich. Mit vereinter Expertise und Erfahrung wollen die Partner umfassende Lösungen anbieten, die den veränderlichen Cybersicherheitsbedürfnissen in nahezu jeder Branche gerecht werden können. Die Integration der Fortinet-Anwendungen in das Portfolio von Schneider Electric bedeutet für die Kunden fortan einen noch besseren Zugang zu den jeweils aktuellsten und individuell anpassbaren Sicherheitslösungen.

Zusammenarbeit vereint fortschrittliche Technologie und Expertise

„Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der OT-Sicherheit freuen wir uns über die Partnerschaft mit Schneider Electric. Gemeinsam möchten wir Unternehmen dabei helfen, die Vorteile von IoT- und IIoT-Anwendungen zu erschließen“, sagt Rick Peters, CISO – Operational Technology bei Fortinet. „Indem wir fortschrittlichste Cybersicherheitslösungen bereitstellen, die speziell auf OT-Umgebungen zugeschnitten sind, ist es uns möglich, Unternehmen und Infrastrukturen selbst vor hoch dynamischen Bedrohungslagen zu schützen. Mit Schneider Electric und Fortinet arbeiten nun zwei branchenführende Unternehmen mit detaillierter Kenntnis über die Bedürfnisse, Anforderungen und Problemlagen von OT-Umgebungen zusammen, um passgenaue Cybersicherheitslösungen zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit mit Schneider Electric fortschrittlichste Technologie und Expertise beider Unternehmen zu vereinen.“

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



