Carports von Grötz Fertiggaragen

Carports werden gerne als leichte Alternative zu einer Garage bezeichnet. Und tatsächlich wählen unsere Kunden häufig einen Carport, wenn Sie ein verhältnismäßig kleines Grundstück besitzen. Auf diesem wirkt ein Carport dann deutlich weniger wuchtig und massiver als Fertiggaragen aus Beton.

Ganz allgemein weiß ein Carport mit vielen Vorteilen zu überzeugen, die ihn so attraktiv für Auto- und Hausbesitzer machen. So sorgt ein Carport aufgrund seiner offenen Bauweise für eine luftige architektonische Wirkung, durch die sich Benzingerüche, schädliche Abgase sowie gesundheitsschädlicher Feinstaub deutlich besser verflüchtigen können als es in einer Garage der Fall wäre. Aufgrund seiner offenen Seiten herrscht in einem Carport zusätzlich eine optimale Luftzirkulation. Feuchtigkeit kann also schnell entweichen, was die Bildung von Rost am untergestellten Fahrzeug reduziert.

Wenn Sie Energiekosten einsparen möchten, dann lassen sich auf dem Dach des Carports Solarzellen montieren, die eine hausinterne Solarheizung mit Sonnenenergie versorgen. So werden Sie ein Stück weit unabhängiger von den Preisen auf dem weltweiten Energiemarkt.

Natürlich muss ein Carport nicht zwangsläufig lediglich als Stellplatz für ein Fahrzeug dienen. Er bietet auch eine überdachte Möglichkeit für einen geselligen Grillabend, wenn das Wetter einmal nicht so mitspielen sollte, oder um eine Tischtennisplatte aufzustellen und sich etwas sportlich zu betätigen, unabhängig ob es draußen nun regnet oder die Sonne scheint.

Nun ist der Geschmack eines jeden Menschen anders. Ebenso unterschiedlich fällt das Design und das Konzept einer Immobilie sowie dem zugehörigen Grundstück aus. Grötz bietet Ihnen daher individuell auf Ihre Wünsche und Vorstellungen abgestimmte Carports, die nicht nur funktional, sondern auch optisch eine Bereicherung für Ihr Anwesen sein werden.

