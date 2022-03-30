Kölner Autorin sagt „Social Media ist das neue Rauchen“ – und ruft zur Bewegung „Quit the Feed!“ auf

Social Media ist wie Rauchen. Während Big Tech nun auch juristisch unter Druck gerät, fordert Autorin Henriette Hochstein-Frädrich den radikalen Social Media Ausstieg.

Nach Urteilen gegen Big Tech: Warum jetzt der Moment ist, aus Social Media auszusteigen

Köln, März 2026 – Was lange wie eine provokante These klang, bekommt jetzt juristische und gesellschaftliche Schubkraft: In den USA wurden Tech-Konzerne wie Meta Platforms und Google von einer Jury verurteilt – mit der zentralen Feststellung: Social Media macht süchtig.

Für die Kölner Autorin, Unternehmerin und Keynote-Speakerin Henriette Hochstein-Frädrich ist das kein Einzelfall, sondern ein Wendepunkt. „Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Der Moment, in dem das System Risse bekommt und wir endlich aufhören können, so zu tun, als wäre das alles harmlos und normal.“

Mit ihrem neuen Buch „Quit the Feed! Social Media ist wie Rauchen – Wie wir uns von Social Media befreien und uns das echte (und bessere) Leben zurückholen“ startet Henriette Hochstein-Frädrich die Initiative „Quit the Feed!“ und ruft zum Umdenken und radikalen Social Media Ausstieg auf. Damit geht sie bewusst weiter als die gängige Digital-Detox-Debatte.

Mehr über das Buch: https://henriette-fraedrich.com/social-media-exit

Gesetze können begrenzen, regulieren, eindämmen. Aber sie lösen nicht das eigentliche Problem: unsere Teilnahme. Denn die vielleicht unbequemste Wahrheit ist diese: Das System existiert, weil wir es täglich füttern. Und genau deshalb ist der individuelle Ausstieg kein privater Rückzug, sondern ein zutiefst politischer Akt, ein Akt der Selbstermächtigung und vielleicht der wirksamste Hebel, um Gesundheit, Freiheit und demokratische Integrität in einer überreizten, digitalisierten Welt zurückzuerobern.

Eine unbequeme These – mit wachsender Evidenz

Social Media, so Hochstein-Frädrich, funktioniert nach denselben Prinzipien wie klassische Suchtmittel:

Dopamin-Kicks, Gewöhnungseffekte, Entzugssymptome, Kontrollverlust. Was jahrzehntelang fürs Rauchen galt, lasse sich heute auch für Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook, und ja, auch LinkedIn beobachten: ein hochoptimiertes System zur maximalen Nutzerbindung mit erheblichen psychischen, neurologischen und gesellschaftlichen Folgen. _“Ach, lass die Kids doch rauchen, alle machen das! – würden wir heute niemals sagen. Aber wir geben Kindern Smartphones, lassen sie sich in den Feeds komplett verlieren, und nennen es Fortschritt“, _so Hochstein-Frädrich.

Doch es geht bei Weitem nicht nur um Kinder und Jugendliche. Es geht um uns alle. Um Erwachsene, die vermeintlich souverän durchs Leben gehen und trotzdem morgens als Erstes zum Handy greifen, sich durch den Tag scrollen und abends erschöpft aus einem digitalen Dauerrauschen auftauchen. Social Media ist kein Jugendproblem, es ist ein Gesellschaftsphänomen und eine kollektive Abhängigkeit.

Von der Gewohnheit zur Volksdroge

Was als harmloses Vernetzungstool begann, ist laut Hochstein-Frädrich längst zu einer global unterschätzten Abhängigkeit geworden. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Selbstwertkrisen, Einsamkeit trotz Dauervernetzung – die Liste der Folgen wächst. Gleichzeitig basiert das Geschäftsmodell der Plattformen genau darauf, diese Nutzung immer weiter zu steigern. _“Social Media ist kein neutrales Tool. Es ist ein manipulierendes Verhaltenssystem. Und wir sind nicht die Nutzer, wir sind das Produkt.“_

Ein gesellschaftlicher Kipppunkt

Die aktuellen Urteile gegen Big Tech könnten laut Hochstein-Frädrich das sein, was erste medizinische Studien für die Tabakindustrie waren: der Beginn eines kulturellen und gesellschaftlichen Umdenkens. _“Beim Rauchen hat es Jahrzehnte gedauert, bis wir verstanden haben, was es wirklich mit uns macht. Die Frage ist: Wollen wir bei Social Media genauso lange warten?“ _Erste Entwicklungen, von Warnhinweisen über Altersdebatten bis hin zu politischen Regulierungsansätzen, deuten darauf hin, dass sich der Diskurs verschiebt.

„Quit the Feed!“ – mehr als ein Buch

Mit ihrem Buch versteht sich Hochstein-Frädrich nicht als klassische Sachbuchautorin, sondern als Initiatorin einer Bewegung. Kein Digital Detox, sondern ein Exit und ein Entzug. Der Ansatz: kein „bisschen weniger“, kein Zeitlimit, keine Disziplin-App, sondern ein klarer, bewusster Ausstieg aus einem toxischen System, das auf maximale Abhängigkeit ausgelegt ist und mit dem die Tech-Konzerne Milliarden verdienen.

Die Bewegung „Quit the Feed!“ soll genau diesen Perspektivwechsel sichtbar machen: Weg von Optimierung innerhalb des Systems, hin zur grundsätzlichen Frage: _Brauchst DU wirklich Social Media – oder braucht Social Media DICH? _

Das Buch zeigt schonungslos, wie diese Abhängigkeit entsteht, was sie mit unserem Selbstwert, unserer Aufmerksamkeit, unserer mentalen und physischen Gesundheit macht, und warum wir so schwer davon loskommen. Aber vor allem: Es zeigt einen klaren, realistischen und machbaren Weg ganz raus. Kein App-Hack. Kein Selbstoptimierungs-Gelaber. Kein „ein bisschen weniger“. Sondern ein begleiteter Entzug und ein echter, finaler Exit. Das Versprechen ist so einfach wie radikal: Du wirst Social Media nicht vermissen. Im Gegenteil. Du wirst dich fragen, warum du so lange geblieben bist.

Über die Autorin

Henriette Hochstein-Frädrich ist Keynote-Speakerin, Unternehmerin und Autorin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen von Social Media auf Individuum und Gesellschaft und ist selbst konsequent ausgestiegen.

Ihr aktuelles Buch _“Quit the Feed! Social Media ist wie Rauchen – Wie wir uns von Social Media befreien und uns das echte (und bessere) Leben zurückholen“_ verbindet neurowissenschaftliche Erkenntnisse, psychologische Analysen und humorvolle gesellschaftliche Beobachtungen mit einer klaren Botschaft: Es geht auch ohne. Und das sogar viel besser.

Pressekontakt & Buchinformationen

Henriette Hochstein-Frädrich

www.henriette-fraedrich.com/social-media-exit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Henriette Hochstein-Frädrich

Frau Henriette Hochstein-Frädrich

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fon ..: 0049 221 25978308

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email : info@henriette-fraedrich.com

Henriette Hochstein-Frädrich ist Keynote-Speakerin, Unternehmerin und Autorin und eine der klarsten Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um die Schattenseiten unserer digitalen Welt geht.

Nach über 20 Jahren an den Schnittstellen von Medien, Kommunikation und Gesellschaft stellt sie heute die Fragen, die viele denken – aber nur wenige aussprechen: Was macht Social Media wirklich mit uns? Und warum kommen wir so schwer davon los?

Mit ihrem Buch „Quit the Feed! Social Media ist wie Rauchen“ und der Initiative „Quit the Feed!“ positioniert sie sich bewusst gegen den Zeitgeist der Dauerpräsenz und digitalen Selbstoptimierung. Statt Digital Detox empowert sie für den radikalen Exit, fundiert, pointiert und mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Tiefe, persönlicher Erfahrung, klarer Haltung und immer auch Humor.

Henriette Hochstein-Frädrich steht für eine neue Perspektive auf Erfolg, Sichtbarkeit und Selbstwirksamkeit jenseits von Likes, Algorithmen und permanenter Erreichbarkeit. Ihre Vorträge, Texte und Impulse treffen einen Nerv: den wachsenden Wunsch nach Fokus, Klarheit und einem echten zufriedenen Leben offline.

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