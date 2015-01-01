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Warum Frühstück über Gesundheit entscheidet – neues Buch stellt gängige Ernährungsmythen infrage
Ernährungswissenschaftler Jürg Hösli zeigt hochaktuell, wie das Frühstück Stoffwechsel, Psyche und Leistungsfähigkeit steuert – bei Hochkulturen bis heute.
Winterthur, 30.02.2026. Frühstück ist weit mehr als eine Mahlzeit. In seinem neuen digitalen Buch „Frühstück – Die wichtigste Entscheidung des Tages“ stellt Ernährungswissenschaftler und erpse-Gründer Jürg Hösli auf 160 Seiten eine Tatsache in den Mittelpunkt, die aktueller kaum sein könnte: Der Start in den Tag entscheidet maßgeblich darüber, wie unser Körper, unser Gehirn und unser emotionales Gleichgewicht funktionieren.
„Dieses Buch ist kein Regelwerk, es ist eine Einladung, die eigene Biologie zu verstehen und bewusst zu gestalten“, so Jürg Hösli.
Während viele Menschen auf das Frühstück verzichten, widerspricht Hösli dieser Entwicklung mit wissenschaftlicher Klarheit. Sein exklusiv unter www.juerghoesli.com publiziertes digitale Buch führt Leserinnen und Leser anschaulich durch die komplexen Zusammenhänge von Stoffwechsel, Hormonsystem und mentaler Leistungsfähigkeit – verständlich erklärt und gleichzeitig fundiert auf Basis aktueller Forschung.
Im Zentrum steht das Zusammenspiel biologischer Prozesse: Der morgendliche Cortisolanstieg, die Insulinreaktion sowie die Produktion zentraler Neurotransmitter beeinflussen, wie fokussiert, belastbar und emotional stabil wir durch den Tag gehen. Frühstück wird damit nicht zur Gewohnheit, sondern zur strategischen Entscheidung.
Dabei geht das Buch weit über klassische Ernährungsratgeber hinaus. Bei der Einordnung der Bedeutung des Frühstück in Hochkulturen der Menschheitsgeschichte verbindet Jürg Hösli moderne Stoffwechselphysiologie mit kulturhistorischen Perspektiven. Er beweist, dass der Morgen seit jeher als bewusster Übergang verstanden wurde – als Ritual, das Körper und Geist in Einklang bringt.
Gleichzeitig richtet sich das Werk gegen die Vereinfachung komplexer biologischer Prozesse durch kurzfristige Ernährungstrends. Statt pauschaler Regeln liefert Hösli ein differenziertes Verständnis davon, wie individuell Stoffwechselprozesse funktionieren – und wie gezielte Entscheidungen im Alltag langfristig Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit beeinflussen können.
„Frühstück – Die wichtigste Entscheidung des Tages“ richtet sich an alle, die Gesundheit nicht dem Zufall überlassen wollen – von gesundheitsbewussten Leserinnen und Lesern bis hin zu Fachpersonen aus den Bereichen Ernährung, Training und Prävention.
Das Buch und weitere Werke sind ab sofort unter https://juerghoesli.com/shop für CHF/EUR 12,95 als Download verfügbar.
Rezensionsexemplare stellt Boris Udina unter boris.udina@hup.de gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Ernährungswissenschaftler / Gründer erpse Institut AG
Herr Jürg Hösli
Hinterhueb 3a
8413 Neftenbach
Schweiz
fon ..: +49 (0) 174 326 11 16
web ..: http://www.juerghoesli.com
email : jh@erpse.ch
Pressekontakt:
wahn & sinnig / HUP GmbH
Herr Boris Udina
Ernst-Amme-Straße 19
38114 Braunschweig
fon ..: +49 (0) 174 326 11 16
web ..: http://www.wahnundsinnig.de
email : bud@hup.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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