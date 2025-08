Koexistenz: OTAs im Abwehrkampf gegen eine KI-Übernahme – Analyse von SiteMinder

In einer aktuellen Analyse beleuchtet SiteMinder, wie sich Online-Reisebüros (OTAs) und der Hotelvertrieb insgesamt an das Aufkommen von KI-Agenten wie „Operator“ von OpenAI anpassen werden.

28. Juli 2025, Berlin, Deutschland – Die Reisebranche steht an der Schwelle einer neuen Ära: Mit dem Aufkommen leistungsstarker KI-Agenten wie „Operator“ von OpenAI, die Hotelbuchungen für Gäste vereinfachen können, stellt sich die Frage, wie sich Online-Reisebüros (OTAs) und der Hotelvertrieb insgesamt anpassen werden. SiteMinder, die weltweit führende Hotelvertriebs- und Revenue-Plattform, vertritt in einem aktuellen Blogbeitrag mit Einblicken von Experten aus der Hotelbranche die Ansicht, dass in dieser Entwicklung eine Koexistenz zwischen KI-Agenten und diesen etablierten Akteuren im Bereich Onlinebuchungen der wahrscheinlichste Weg für den Vertrieb ist.

Während sich künstliche Intelligenz als Werkzeug für die Erstellung personalisierter Reiseangebote und sogar für eigenständige Buchungen herauskristallisiert, zeigt SiteMinder, dass OTAs auch im KI-Zeitalter wichtige Akteure bleiben werden. Anstatt zu verschwinden, sind OTAs in der Lage, sich zu hochspezialisierten Datenzentren weiterzuentwickeln und und die Hyperpersonalisierung mit Hilfe von KI-Agenten, die in ihrem Namen Buchungsinformationen sammeln und an die Gäste weitergeben können, auf ein neues Niveau zu heben.

Simone Puorto, Gründerin von Travel Singularity, nennt ein Beispiel aus dem Bereich der hyper-personalisierten Preisgestaltung: _“Mit mehr Informationen könnten Sie einen Preis für [Gast A] erstellen und dann einen Preis für [Gast B]. Das geht über reines Revenue Management hinaus. Ich glaube, es entwickelt sich zu einem umfassenden Gästemanagement – einer echten Optimierung für den einzelnen Reisenden, anstatt nur Kategorien [zur Einordnung] zu schaffen.“_

Während die Hyper-Personalisierung Gästeprofile aufspalten kann – weg von breiten demografischen Gruppierungen hin zu individuellen Vorlieben – und die Datenkompatibilität in einer Branche erschwert, die bereits durch ein fragmentiertes technisches Ökosystem gekennzeichnet ist, deuten die Erkenntnisse aus dem Blog von SiteMinder darauf hin, dass die natürliche Konsolidierung von KI-Tools diese Technologien zu einer einzigen Form von KI zentralisieren könnte. Wie Thibault Catala, Gründer von Catala Consulting, feststellt: _“Das Potenzial der nächsten Jahre liegt nicht in der Fragmentierung, sondern in der Zentralisierung von Daten. Und KI wird dies ermöglichen, denn nur sie ist in der Lage, diese Menge an Daten zu verarbeiten und die verschiedenen Systeme zu identifizieren, was derzeit nicht möglich ist.“_

Über die Personalisierung und Datenverarbeitung hinaus wird erwartet, dass die Leistung der KI die Innovation unter den OTAs weiter vorantreibt und jeden Aspekt des Vertriebs und des Revenue Managements beeinflusst. Dennoch muss ihre Einführung wohl überlegt sein, insbesondere im Hinblick auf die Bereitschaft der Gäste, sich von älteren Technologien und Plattformen zu lösen, um die neuen zu nutzen, und ob diese neuen Lösungen wirklich die unmittelbarsten Bedürfnisse der Revenue Manager von Hotels erfüllen.

Wie Howard Phung, Berater für digitale Transformation, anmerkt: _“Die Stimmung in der Branche ist vorsichtig optimistisch – Hotels sind offen für KI, wollen aber gewährleisten, dass sie sicher, skalierbar und einfach zu integrieren ist, ohne den Betrieb zu stören.“_

Für vollständige Einblicke in die sich entwickelnde Beziehung zwischen KI, OTAs und der Zukunft des Hotelvertriebs, lesen Sie die vollständige Analyse hier: Koexistenz: OTAs im Abwehrkampf gegen eine KI-Übernahme.

