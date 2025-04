Königsklasse bringt Buchungsboom von 32 % in deutsche Hotels: SiteMinder

Deutschland erlebt einen deutlichen Anstieg bei den Hotelbuchungen, während sich das Land auf das Finale der UEFA Champions League am 31. Mai vorbereitet.

29. April 2025, Berlin, Deutschland – Deutschland erlebt einen deutlichen Anstieg bei den Hotelbuchungen, während sich das Land auf das Finale der UEFA Champions League am 31. Mai vorbereitet. Laut Angaben von SiteMinder – der weltweit führenden Plattform für Hotelvertrieb und Umsatzmanagement – liegen die Reservierungen in den örtlichen Hotels für den Zeitraum vom 29. bis 31. Mai aktuell um 32 % über dem Niveau des Vorjahres.

Die Daten von SiteMinder zeigen außerdem, dass die Zimmerpreise im Vorfeld des Endspiels in der Münchner Allianz Arena im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. So stieg der durchschnittliche Tagespreis (ADR) für Übernachtungen in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 10 % – von 241 EUR auf aktuell 265 EUR. Im Gegensatz dazu lag die ADR in der vorangegangenen Woche noch 56 EUR niedriger, was den Nachfrageschub im Vorfeld des Endspiels verdeutlicht.

Auch die Veränderungen bei Buchungszeitpunkt und Aufenthaltsdauer verdeutlichen den Einfluss eines der weltweit meist erwarteten Fußballereignisse: Reisende buchen ihre Aufenthalte in lokalen Hotels 23 Tage früher, wobei die durchschnittliche Buchungszeit 136 Tage beträgt, gegenüber 113 Tagen im letzten Jahr. Gleichzeitig haben sich die Aufenthalte im Vergleich zum Vorjahr leicht verkürzt: Die Gäste buchen durchschnittlich 1,57 Nächte, gegenüber 1,83 Nächten im gleichen Zeitraum 2024.

_“Wir haben während der UEFA-Europameisterschaft in Deutschland im letzten Jahr gesehen, wie positiv sich diese auf die lokale Hotellerie ausgewirkt hat, und es ist erfreulich zu sehen, dass dies bei der Champions League nicht anders ist“_, erklärt Andreas Kastl, SiteMinders Regional Manager DACH. _“Mit tausenden von Fans aus dem In- und Ausland, die sich darauf vorbereiten, nach Deutschland zu reisen, um zu sehen, wer die diesjährige Trophäe mit nach Hause nimmt, werden Hotels ermutigt, dynamische Umsatzpraktiken zu nutzen, die schnell auf die Buchungsnachfrage reagieren, sei es durch Preisgestaltung oder Marketingstrategien. Längere Buchungszeiträume geben den Hotels beispielsweise mehr Zeit, um mit ihren Gästen in Kontakt zu treten, und schaffen Möglichkeiten für Upselling und exklusive, personalisierte Angebote, lange bevor die Fans an der Rezeption eintreffen.“_

Bevor das große Finale in München stattfindet, werden die Halbfinalspiele der UEFA Champions League in zwei Etappen ausgetragen: am 29. und 30. April sowie am 6. und 7. Mai. Jede der qualifizierten Mannschaften bestreitet dabei ein Spiel im eigenen Heimstadion. Die genauen Austragungsorte werden nach Abschluss der Viertelfinalrunde festgelegt.

Über SiteMinder

SiteMinder Limited (ASX:SDR) ist der Name hinter SiteMinder, der weltweit führenden Hotelvertriebs- und Revenue-Plattform, und Little Hotelier, einer All-in-One-Hotelverwaltungssoftware, die das Leben von kleinen Unterkunftsanbietern einfacher macht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney mit Niederlassungen in Bangalore, Bangkok, Barcelona, Berlin, Dallas, Galway, London, Manila und Mexiko-Stadt. Mithilfe seiner Technologien und des größten Partnernetzwerks in der Hotelbranche generiert SiteMinder fjkür seine Hotelkunden jährlich mehr als 125 Millionen Reservierungen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf: siteminder.com.

