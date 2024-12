SiteMinder-Bericht: Ausgaben für Veranstaltungsreisen und Unterkünfte in Deutschland steigen

Ein aktueller Report von SiteMinder zeigt, dass die Ausgaben für Veranstaltungsreisen und Unterkünfte in Deutschland stark ansteigen. Verantwortlich dafür sind vor allem Millenials und Generation Z.

Generation Z und Millenials sind besonders verantwortlich für den Anstieg

Berlin, Deutschland, 03. Dezember 2024 – Die Hotelbuchungen für die Weihnachtsfeiertage, vom 21. bis 25. Dezember, haben im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Aufschwung erfahren. Dies belegen aktuelle Daten von SiteMinder, der weltweit führenden Plattform für Hotelvertrieb und -einnahmen. Besonders Deutschland sticht mit einem Anstieg von 47,49 % hervor. Damit verzeichnet Deutschland im weltweiten Vergleich den stärksten Zuwachs an Hotelbuchungen. Zudem liegt Deutschland beim Wachstum internationaler Buchungen für das Weihnachtswochenende europaweit auf dem zweiten Platz: Mit einem Plus von 16,93 % wird es nur von Frankreich mit 29,78 % übertroffen.

Diese Entwicklungen gehen einher mit einer längeren Aufenthaltsdauer und einer erweiterten Buchungsvorlaufzeit in der Weihnachtswoche im Vergleich zum Vorjahr. Dies unterstreicht das gestiegene Vertrauen in internationale Reisen und eine Rückkehr zu sorgfältiger geplanten Vorausbuchungen. Für Deutschland wird erwartet, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer um 2,07 % von 1,88 Tagen auf 1,92 Tage zunimmt. Gleichzeitig soll die durchschnittliche Vorlaufzeit bei Buchungen um 1,68 % von 78,77 Tagen auf 80,09 Tage ansteigen.

Hotels weltweit verzeichnen in der Weihnachtswoche in den meisten Märkten einen Anstieg der durchschnittlichen Tagesrate. Ein Beispiel hierfür ist Spanien, wo die Rate von 184,90 Euro im Vorjahr auf 199,64 Euro in diesem Jahr gestiegen ist. In Deutschland zeigt sich hingegen ein leichter Rückgang: Die durchschnittliche Tagesrate sank um 0,8 % von 165,59 Euro auf 164,26 Euro.

Besonders reiselustig präsentieren sich in dieser Woche britische Urlauber. Sie gehören voraussichtlich zu den fünf wichtigsten Märkten für eine Vielzahl beliebter Reiseziele – von Australien und Thailand bis hin zu den USA und Deutschland.

Andreas Kastl, Country Manager – DACH bei SiteMinder, erklärt: „Unsere aktuellen Daten zeigen deutlich, dass das Vertrauen in internationale Reisen zurückkehrt und sich positiv auf die Buchungszahlen rund um Weihnachten auswirkt. Besonders in Deutschland beobachten wir ein beeindruckendes Wachstum, das die Bedeutung der Feiertage als Reisezeitpunkt unterstreicht. Gleichzeitig spiegelt sich in der verlängerten Aufenthaltsdauer und der gestiegenen Buchungsvorlaufzeit der Wunsch der Reisenden nach Planungssicherheit und Qualität wider_.“

Der Changing Traveller Report 2025 von SiteMinder offenbart spannende Einblicke in das Reiseverhalten deutscher Urlauber. Fast die Hälfte der Befragten (44 %) gibt an, künftig vor allem für besondere Anlässe wie Veranstaltungen oder Familientreffen zu verreisen, wobei letztere an erster Stelle stehen. Wenn es um die Unterkunft geht, plant über die Hälfte der deutschen Reisenden (53 %), ein Standardzimmer mit Grundausstattung zu buchen. Gleichzeitig möchten knapp zwei Drittel (64 %) ihr Reisebudget im Vergleich zum Vorjahr unverändert lassen. Interessant ist auch, wie viel Zeit Reisende im Hotel verbringen: Nur 30 % der Deutschen planen, „viel“ oder „die meiste Zeit“ ihres Urlaubs im Hotel zu verbringen, was auf eine stärkere Ausrichtung auf Erlebnisse außerhalb der Unterkunft hinweist.

Über SiteMinder

SiteMinder Limited (ASX:SDR) ist der Name hinter SiteMinder, der weltweit führenden Hotelvertriebs- und Umsatzplattform, und Little Hotelier, einer All-in-One-Hotelverwaltungssoftware, die das Leben von kleinen Unterkunftsanbietern einfacher macht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney mit Niederlassungen in Bangalore, Bangkok, Barcelona, Berlin, Dallas, Galway, London, Manila und Mexiko-Stadt. Mithilfe seiner Technologien und des größten Partnernetzwerks in der Hotelbranche generiert SiteMinder für seine Hotelkunden jährlich mehr als 120 Millionen Reservierungen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf: siteminder.com.



