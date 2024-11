Neue Studie von SiteMinder zeigt: Der Hotelgast im Jahr 2025 ist anspruchsvoll

Am 12. November hat SiteMinder, die weltweit führende Plattform für Hotelvertrieb und -umsatz, den Changing Traveller Report 2025 veröffentlicht, der das Aufkommen des „Everything-Traveller“ zeigt.

Sydney, Australien, 12. November 2024 – SiteMinder, die weltweit führende Plattform für Hotelvertrieb und -umsatz, hat heute den _“Changing Traveller Report 2025″ _von SiteMinder veröffentlicht, der das Aufkommen des „Everything-Traveller“ aufzeigt – ein neuer, vielseitiger Reisender, der die dynamischen Veränderungen im Reisegeschäft widerspiegelt und dessen Pläne Trends und Tradition vereinen. Dieser weiterentwickelte Gast, so der Bericht von SiteMinder, der die weltweit größte Verbraucherumfrage zum Thema Unterkunft darstellt, wird eine neu entdeckte Komplexität mitbringen, die einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise von Hotels signalisieren sollte.

Der Bericht von SiteMinder folgt auf eine Umfrage des Unternehmens unter mehr als 12.000 Reisenden in 14 der größten Tourismusmärkte der Welt, darunter die USA, China, Spanien, Thailand und Australien. Als Beispiel für die Komplexität der Reisenden zeigt der Bericht, dass zwar 78 % der Reisenden weltweit zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Reise KI nutzen wollen, aber nur jeder Zehnte (12 %) möchte, dass Maschinen alle Hotelfunktionen verwalten. Darüber hinaus planen zwar 72 % der Befragten, 2025 ins Ausland zu reisen – ein Anstieg gegenüber 65 % in diesem Jahr -, aber weniger wollen ausschließlich international reisen, während sich die Zahl derer, die sowohl im Inland als auch im Ausland reisen wollen, fast verdoppelt.

Zu den weiteren Erkenntnissen in Bezug auf den Everything-Traveller gehört, dass:

– Obwohl 80 % beabsichtigen, am Ort ihrer Unterkunft Unternehmungen zu machen, planen 41 % auch zu arbeiten, was einem Anstieg von 5 % gegenüber diesem Jahr entspricht.

– Fast zwei Drittel (65 %) reisen eher für eine Veranstaltung an, bei den Gen Z steigt dieser Anteil auf 83 %. Doch wenn sie erst einmal in ihrer Unterkunft sind, erwarten mehr als die Hälfte, dort „die meiste Zeit“ (19 %) oder „viel Zeit“ (32 %) zu verbringen, was einem Anstieg von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

– Fast die Hälfte (46 %) plant, ein Standardzimmer (in einfacher Qualität) zu buchen, doch die Mehrheit ist bereit, für Extras wie Frühstück (47 %), Zimmergröße (30 %) und Ausblick (28 %) mehr auszugeben, und 70 % sind bereit, für einen umweltfreundlichen Aufenthalt mehr zu bezahlen. Bei den deutschen Reisenden steigt die Präferenz für die Buchung eines Standardzimmers auf 52 %.

SiteMinders Bericht bietet auch eine eingehende Analyse der wichtigsten Unterschiede zwischen den Reisenden weltweit, insbesondere im Hinblick auf ihre Nutzung und Bereitschaft zur Nutzung von Technologie. Bemerkenswerte Ergebnisse zeigen:

– Es besteht eine große Kluft zwischen der Wahrnehmung und Akzeptanz neuer Technologien durch Reisende aus verschiedenen Regionen.

– Mehr als 90 % der Reisenden in wachstumsstarken Regionen sind offen für den Einsatz von KI zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Planung, Buchung und Erfahrung ihres Aufenthalts, darunter in Thailand (98 %), China (96 %), Indien (94 %) und Mexiko (91 %). Bei Reisenden aus traditionelleren Reisezielen wie Kanada und Australien (jeweils 62 %) sowie Deutschland und dem Vereinigten Königreich (jeweils 63 %) sinkt dieser Anteil auf rund 60 %.

– Mehr als die Hälfte der Reisenden weltweit (51 %) glauben, dass Hotels bei der Einführung neuer Lösungen „voraus“ (33 %) oder „sehr voraus“ (18 %) sind. In Indonesien sind es sogar 80 %, in Frankreich dagegen nur 30 % und in Deutschland 42 %.

– Siebzig Prozent der Generation Z (18-27) haben eine Online-Buchung aufgrund einer negativen Erfahrung abgebrochen, verglichen mit 47 % der Generation X (44-59), 28 % der Baby Boomer (60-78) und nur 13 % der stillen Generation (79-96). In Deutschland steigt diese Zahl auf 62 % bei den Gen Zers und 56 % bei den Millennials.

– Italienische Reisende beginnen ihre Hotelrecherche am ehesten mit einer Suchmaschine (50 %), während chinesische Reisende dies am seltensten tun (20 %) und spezifische Online-Reisebüros und soziale Medien bevorzugen.

Andreas Kastl, Market Development Manager bei SiteMinder, erklärt: „In diesem Jahr sehen wir, noch stärker als die Jahre zuvor, dass sich die verschiedenen Generationen immer weiter auseinander entwickeln in Bezug auf ihr Reiseverhalten. So hat über die Hälfte der Befragten aus der GenZ nichts dagegen, im Urlaub zu arbeiten, und fast 90% dieser Generation bevorzugt umweltbewusstes Reisen, während nur 13% der Generation X Fans von Workation sind und nur knapp die Hälfte davon umweltbewusst reist. Man kann gespannt sein, wo der Trend hingeht, wenn die Generation Alpha alt genug ist, um selbst Reisen zu buchen.“

Der Changing Traveller Report 2025 von SiteMinder ist hier verfügbar.

