SiteMinder-Bericht: Große Hotelketten setzen sich bei den deutschen Reisenden im Jahr 2025 durch

Am 12. November hat Siteminder, die weltweit führende Hotelvertriebs- und Umsatzplattform, den Changing Traveller Report 2025 veröffentlicht, der zeigt, wie die Zukunft des Tourismus aussehen wird.

Berlin, Deutschland, 13. November 2024 – SiteMinder, die weltweit führende Hotelvertriebs- und Umsatzplattform, hat heute den _Changing Traveller Report 2025_ von Siteminder veröffentlicht, der zeigt, dass 16 % der deutschen Reisenden beabsichtigen, für ihren Aufenthalt im Jahr 2025 eine traditionelle Hotelkette zu buchen, noch vor Boutique-Hotels (10 %), Campingplätzen (8 %) oder Bed & Breakfasts (7 %). Diese Vorliebe ist bei den einheimischen Millennials stärker ausgeprägt und sticht besonders bei den sogenannten „Radio Babys“ im Alter von 79 bis 96 Jahren hervor, die mehrheitlich diese Option bevorzugen.

Der Bericht von SiteMinder, die weltweit größte Verbraucherstudie zu Unterkünften, analysiert eine von Kantar im August 2024 durchgeführte Untersuchung, bei der mehr als 12.000 Reisende in 14 der größten Tourismusmärkte der Welt, darunter auch Deutschland, befragt wurden. Der Bericht zeigt, wie diese Reisenden die Zukunft des Tourismus gestalten werden, wobei der Aufstieg des “ Everything-Traveller “ zunehmend an Bedeutung gewinnt. Diese neuen Reisenden bringen eine facettenreiche Mischung aus trendgesteuerten und traditionellen Reisewünschen mit und spiegeln die sich verändernde Dynamik der Reisewelt wider.

Der Bericht zeigt, dass deutsche Reisende sich am dritthäufigsten in Europa für eine große Hotelkette oder ein Resort entscheiden, nach spanischen (25 %) und italienischen (24 %) Reisenden. Weltweit sind chinesische Reisende mit 38 % führend bei der Wahl dieses Immobilientyps. Über alle Generationen hinweg führen in Deutschland die Radio Babys mit 56% bei der Wahl von Hotelketten, gefolgt von den Millennials mit 19%, der Generation X mit 16% und den Baby Boomern mit 13%. Das Interesse sinkt auf 10 % bei Gen Z, was die Unterschiede zwischen den Generationen bei den Unterkunftspräferenzen verdeutlicht.

Die Beliebtheit von Hotelketten steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass nur 26 % der deutschen Reisenden planen, bei ihrer nächsten Reise „mehr“ oder „deutlich mehr“ für eine Unterkunft auszugeben, während die Mehrheit (64 %) beabsichtigt, das Vorjahresbudget nicht zu überschreiten. Die Berliner sind die am wenigsten budgetbewussten Reisenden des Landes, denn mehr als die Hälfte plant, mehr auszugeben. Ebenso erwarten 46 % der Gen Z-Reisenden, dass sie ihre Ausgaben im nächsten Jahr erhöhen werden.

Arbeitsreisen werden beliebter, KI trifft auf Gegenwind

Laut der Studie von SiteMinder werden „Workations“ immer beliebter: Fast 30 % der Reisenden planen, während ihrer nächsten Reise zu arbeiten, eine Zahl, die bei der Generation Z auf 52 % ansteigt. 87 % der GenX ziehen es dagegen vor, ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen, was einen massiven Unterschied im Arbeitsstil zwischen den Generationen darstellt. Reisende aus Thüringen (52 %) und Berlin (48 %) werden bei ihrer nächsten Hotelreise am ehesten arbeiten.

Darüber hinaus sind nur 63 % der deutschen Reisenden offen für den Einsatz von KI bei der Planung, Buchung und Verbesserung ihres Hotelerlebnisses im Jahr 2025, was unter dem weltweiten Durchschnitt von 78 % liegt. Nur 8 % der Deutschen wären damit einverstanden, dass Maschinen jeden Aspekt ihres Hotelaufenthalts verwalten, und die meisten zögern: 63 % würden einer Maschine beim Kochen nicht vertrauen, 53 % würden einen Roboter-Barkeeper meiden, und 52 % haben ein ungutes Gefühl, wenn Maschinen Wellness-Behandlungen durchführen. In Bereichen wie Housekeeping (31 %) und Concierge-Service (30 %) ist das Vertrauen dagegen größer.

Weitere Erkenntnisse in Bezug auf deutsche Reisende sind:

* Im Jahr 2025 wollen 76 % internationale Reiseziele besuchen, 4 % mehr als der weltweite Durchschnitt. Zu den bevorzugten internationalen Reisezielen gehören Österreich (16 %), Spanien (13 %), Italien (12 %), Griechenland und Frankreich (jeweils 10 %), während sie im Inland voraussichtlich Bayern (30 %), Hamburg (19 %), Berlin (18 %), Mecklenburg-Vorpommern (16 %) und Niedersachsen (14 %) besuchen werden. Einundvierzig Prozent der Befragten werden mit ihrem Partner verreisen, bei der Generation X sind es sogar 42 Prozent. Auf der anderen Seite planen 28 % der Generation Z ihre nächste Reise allein.

* Die Nutzung von Suchmaschinen für die Suche nach Unterkünften ist auf 38 % gestiegen – ein Anstieg von 11 % im Vergleich zum Vorjahr -, während die Nutzung von Online-Foren für Empfehlungen von nur 4 % im Vorjahr auf 16 % gestiegen ist. Die Nutzung von Online-Reisebüros (OTAs) für die Hotelbuchung ist von 34 % im letzten Jahr auf 37 % gestiegen.

* Obwohl nur 18 % der Befragten im Jahr 2025 mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einem Konzert reisen werden, werden sie zu den am besten organisierten gehören, wenn sie dies tun. Vierundsechzig Prozent werden ihr Hotel innerhalb einer Woche nach dem Kauf der Eintrittskarte buchen.

* Die bei weitem beliebtesten Vor-Ort-Erlebnisse der Deutschen sind Wellnessangebote (36 %), gefolgt von Live-Musik (24 %) und Gourmetrestaurants oder Weinproben (20 %).

Die Unterschiede zwischen den Generationen zeigen sich auch in der Bereitschaft, mehr für umweltfreundliche Unterkünfte zu zahlen. Annähernd 9 von 10 Reisenden der Generation Z und 72 % der Millennials in Deutschland befürworten umweltfreundliche Aufenthalte, verglichen mit lediglich 48 % der Generation X und 45 % der Babyboomer.

Andreas Kastl, Country Manager Deutschland bei SiteMinder, erklärt: „Während die Deutschen beginnen, ihre Reisen für 2025 zu planen, sehen wir, dass sich die verschiedenen Generationen immer weiter auseinander entwickeln in Bezug auf ihr Reiseverhalten. So hat über die Hälfte der Befragten aus der GenZ nichts dagegen, im Urlaub zu arbeiten, und fast 90% dieser Generation bevorzugt umweltbewusstes Reisen, während nur 13% der Generation X Fans von Workation sind und nur knapp die Hälfte davon umweltbewusst reist.“

Kastl ergänzt: „Man kann gespannt sein, wo der Trend hingeht, wenn die Generation Alpha alt genug ist, um selbst Reisen zu buchen. Die deutschen Reisenden aller Generationen nehmen ihre Hotelreisen im Jahr 2025 zunehmend selbst in die Hand. Ihre sich ändernden Bedürfnisse verkörpern den “ Everything-Traveller“ – jemanden, der sich zwischen impulsiven und wohlüberlegten Entscheidungen, internationalen und lokalen Reisezielen bewegt und dessen Erwartungen in Bezug auf Reisen je nach Altersgruppe variieren. Daher wird es für Hoteliers immer wichtiger, datengestützte Erkenntnisse zu nutzen, um den sich ändernden Vorlieben einen Schritt voraus zu sein und den Gästen – ob jung oder alt – das ideale Hotelerlebnis zu bieten.“

Der _Changing Traveller Report 2025_ von SiteMinder ist hier verfügbar.

