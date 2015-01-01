Konsolidierung im Direktvertrieb: Warum starke Ökosysteme die Zukunft sind, das Beispiel YANOLI und FUMEE

Warum setzen immer mehr Direktvertriebler auf starke Ökosysteme? Laura Lipinski erklärt, weshalb die Partnerschaft zwischen FUMEE und YANOLI einen wichtigen Branchentrend widerspiegelt.

Der europäische Direktvertrieb befindet sich im Wandel. Während vor einigen Jahren noch zahlreiche neue Unternehmen gegründet wurden, beobachten Branchenkenner heute einen anderen Trend: Immer mehr Vertriebspartner und Netzwerke schließen sich größeren und technologisch besser aufgestellten Organisationen an.

Für Laura Lipinski kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Die Unternehmerin und Network-Marketing-Expertin gehört seit mehr als 20 Jahren zu den bekannten Führungspersönlichkeiten der europäischen Branche und hat seit der Gründung von YANOLI eines der größten internationalen Vertriebsteams des Unternehmens aufgebaut.

„Die Anforderungen an moderne Direktvertriebsunternehmen sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Es reicht längst nicht mehr aus, gute Produkte zu haben. Heute erwarten Vertriebspartner professionelle Systeme, digitale Werkzeuge, moderne Schulungen, stabile Logistik und eine langfristige Vision.“

Ein aktuelles Beispiel für diese Entwicklung ist die kürzlich bekannt gegebene strategische Partnerschaft zwischen FUMEE und YANOLI. Für Laura Lipinski verdeutlicht diese Zusammenarbeit einen Trend, der sich in den kommenden Jahren weiter verstärken dürfte.

„Viele Vertriebspartner suchen heute nicht nur ein Produkt. Sie suchen ein Umfeld, in dem sie langfristig wachsen können. Deshalb gewinnen Unternehmen an Bedeutung, die über starke Strukturen, moderne Technologien und finanzielle Stabilität verfügen.“

Besonders spannend sei dabei die zunehmende Verbindung von Technologie und Direktvertrieb.

„Künstliche Intelligenz, digitale Ausbildungssysteme und automatisierte Marketinglösungen werden die Branche nachhaltig verändern. Unternehmen, die heute in diese Bereiche investieren, schaffen die Grundlage für das Wachstum von morgen.“

Laura Lipinski sieht darin eine Entwicklung, die weit über einzelne Unternehmen hinausgeht.

„Wir erleben derzeit eine Professionalisierung der gesamten Branche. Die Erwartungen der Vertriebspartner steigen. Gleichzeitig werden die technologischen Anforderungen immer komplexer. Das führt dazu, dass starke Ökosysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen.“

Gleichzeitig beobachtet Lipinski eine stärkere europäische Vernetzung innerhalb der Branche.

„Wir sehen immer häufiger, dass Unternehmen, Netzwerke und Führungskräfte über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Das stärkt nicht nur die Unternehmen selbst, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für die Vertriebspartner.“

Für die kommenden Jahre erwartet die Branchenexpertin eine weitere Professionalisierung des europäischen Direktvertriebs.

„Die Zukunft gehört den Unternehmen, die Produkte, Technologie, Gemeinschaft und langfristige Stabilität miteinander verbinden können. Genau dort entwickelt sich der Markt derzeit hin.“

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Frau Laura Lipinski

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email : la81@seocasa.com

Laura Lipinski ist seit über 20 Jahren im europäischen Direktvertrieb tätig. Sie baute internationale Vertriebsteams in mehreren Ländern auf und gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschsprachigen Network-Marketing-Szene. Innerhalb von YANOLI leitet sie heute das internationale Global Legacy Team und begleitet Vertriebspartner beim Aufbau nachhaltiger und moderner Geschäftsmodelle im Direktvertrieb.

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