  • Mülltonnenboxen neu gedacht: Mehr Flexibilität bei Montage und Nutzung | KNOBLOCH

    Mülltrennung gehört heute zum Alltag – aber wie lassen sich drei oder vier Tonnen unterbringen, ohne dass Vorgarten oder Einfahrt ihre Wirkung verlieren?

    BildUnsichtbar wird Müll auch mit der besten Lösung nicht. Aber er lässt sich deutlich besser integrieren. Genau darin liegt die Grundidee moderner Mülltonnenboxen. Die Weiterentwicklung der MTB-Serie von KNOBLOCH setzt deshalb weniger auf spektakuläre Neuerungen als auf viele durchdachte Details bei Montage, Nutzung und Individualisierung.

    Mehr Flexibilität bei der Montage

    Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft den Türanschlag, der nun während der Montage frei gewählt werden kann.

    Dadurch lassen sich die Boxen deutlich flexibler auf dem Grundstück positionieren. Auch enge Platzverhältnisse oder schwierige Einbausituationen werden einfacher lösbar. So können die Mülltonnenboxen beispielsweise unmittelbar an Grundstücksgrenzen platziert werden, ohne Einschränkungen beim Zugang in Kauf nehmen zu müssen.

    Einwurf und Entnahme jetzt variabel planbar

    Zusätzlich wurde auch das System für Einwurf und Entnahme überarbeitet. Nutzer entscheiden selbst, von welcher Seite die Mülltonne befüllt wird und auf welcher Seite die Entnahme durch die Müllabfuhr erfolgt.

    Das eröffnet neue Möglichkeiten bei der Gestaltung von Einfahrten, Vorgärten oder Müllplätzen. So kann der Einwurf bequem vom eigenen Grundstück aus erfolgen, während die Entnahme von außen stattfindet.

    Die Auswahl erfolgt direkt beim Aufbau der Box. Das Ergebnis wirkt ähnlich flexibel wie eine Sonderanfertigung – allerdings ohne den typischen Mehraufwand und die damit verbundenen Kosten.

    Moderne Optik trifft langlebige Materialien

    Die Mülltonnenboxen der MTB-Serie bestehen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium. Das Material ist wetterfest, langlebig und dauerhaft wartungsarm.

    Im Unterschied zu Lösungen aus Holz entfällt das regelmäßige Streichen oder Nachbehandeln. Gleichzeitig sorgt die stabile Konstruktion langfristig für eine hochwertige Optik.

    Komfortmerkmale wie Gasdruckdämpfer, integrierte Deckelkopplung und Belüftungsschlitze erleichtern zusätzlich die tägliche Nutzung.

    Über 100 RAL-Farben zur Auswahl

    Neben Standardfarben wie Anthrazitgrau oder Verkehrsweiß sind die Mülltonnenboxen auch in RAL nach Wahl erhältlich. Damit stehen mehr als 100 Farbtöne zur Verfügung, um die Box passend zu Fassade, Zaun, Fensterrahmen oder Eingangsbereich zu gestalten.

    So wird die Mülltonnenbox Teil eines durchdachten Außenbereichs statt eines rein funktionalen Elements.

    Beschriftungsblenden für mehr Ordnung und Individualität

    Optional können die Mülltonnenboxen mit Edelstahl-Beschriftungsblenden ergänzt werden. Zur Auswahl stehen vorbereitete Varianten für typische Müllarten wie:

    o Biomüll
    o Papier und Pappe
    o Restmüll
    o Kunststoff

    Zusätzlich sind individuelle Beschriftungen mit Hausnummern, Familiennamen oder Wunschtexten möglich.

    Gerade bei mehreren Tonnen oder in Mehrfamilienhäusern sorgt das für mehr Übersicht und unterstützt eine klare Organisation.

    Modular erweiterbar

    Die MTB-Serie ist modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert werden. Zusätzliche Module lassen sich auch nachträglich ergänzen, das System wächst also bei Bedarf mit.

    Neue Videos zeigen Nutzung und Montage

    Passend zur Weiterentwicklung veröffentlicht KNOBLOCH außerdem zwei neue Videos.

    Ein Anwendungsvideo zeigt die Mülltonnenboxen im Alltagseinsatz. Ergänzend erklärt ein kompaktes Montagevideo Aufbau und Funktionsweise der Systeme.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Max Knobloch Nachf. GmbH
    Esther Stemke
    Burgstr. 38
    04720 Döbeln
    Deutschland

    fon ..: 03431 6064-200
    web ..: https://max-knobloch.com
    email : esther.stemke@max-knobloch.com

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    Max Knobloch Nachf. GmbH
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    fon ..: 3431 6064-200
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