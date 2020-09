Koreanische Kosmetik in Deutschland

Koreanische Kosmetik ist eine Symbiose aus alten orientalischen Rezepten und modernen Technologien.

Seit einigen Jahren hat die asiatische Schönheitsindustrie die Herzen vieler treuer Fans erobert, die sich jedes Mal etwas Neues einfallen lassen und die Qualität und das Design verbessern. Was sind die Vorteile professioneller koreanischer Kosmetik und warum ersetzt sie so schnell ihre Konkurrenten?

Leistungen

* Schönheit beginnt mit Make-up. Es wird Sie nicht überraschen, dass Koreaner versuchen, das Beste aus natürlichen Zutaten zu machen. Moderne Technologien ermöglichen es ihnen, die Vorteile alter natürlicher Inhaltsstoffe pflanzlichen und tierischen Ursprungs mit professionellen innovativen Technologien zu kombinieren. Ein klares Plus ist das Fehlen schädlicher Substanzen, Konservierungsmittel, synthetische Farbstoffe und Paraffine.

* Zunehmende Wirkung. Die Mittel zielen darauf ab, die Wirkung von Antrag zu Antrag zu verstärken. Koreanische Frauen versuchen jedoch, sich nicht auf dieselben Produkte einzulassen und ständig neue Dinge auszuprobieren. So gewöhnt sich die Haut nicht an die Inhaltsstoffe und die Wirkung hört nicht auf.

* Traditionelle Qualität. Die einwandfreie Qualität der koreanische Kosmetik erfreut sich immer wieder und dies nicht nur dank strenger Gesetze (strikte Einhaltung von Normen und Anforderungen und sensibler Kontrolle der staatlichen medizinischen Behörden Südkoreas) und der Bedingungen eines harten Wettbewerbs, sondern auch aufgrund der Besonderheiten der östlichen Kultur. Für Koreaner ist es wichtiger, die Ursache der Krankheit zu finden, als die Folgen gedankenlos zu behandeln. Daher maskieren Kosmetika aus Korea Probleme nicht nur, sondern heilen sie auch von innen, wodurch die Grundursache beseitigt wird.

Eigenschaften professioneller Gesichtsprodukte

Kosmetikerinnen verlieben sich zunehmend in koreanische Hautpflegeprodukte und empfehlen sie ab und zu im Kampf gegen bestimmte dermatologische Probleme und zur Verbesserung des Allgemeinzustands der Dermis. Was sind die reizvollen Eigenschaften dieser Produkte?

* Schaffen Sie einen straffenden Effekt, der die Haut elastischer und geschmeidiger macht.

* Beseitigen Sie morgendliche Schwellungen unter den Augen und pflegen Sie die Dermis im Schlaf hervorragend.

* Tief befeuchten. Und daran besteht definitiv kein Zweifel, denn die koreanische professionelle Hautpflege ist ein echtes Genie der Feuchtigkeitsversorgung.

* Förderung der Erneuerung auf zellularer Ebene.

* Nähren und sättigen Sie die Dermis mit nützlichen Mikroelementen.

* Bekämpfen Sie nachahmende Falten, verhindern Sie neue und hemmen Sie den Alterungsprozess der Haut.

* Beseitigen Sie Zeichen des Alterns.

* Erfrischen Sie sich und geben Sie dem Gesicht ein gesundes und kräftiges Aussehen.

* Perfekt durch spezielle natürliche Inhaltsstoffe in der Zusammensetzung.

* Verbessern Sie Farbe und gleichmäßigen Ton.

* Beseitigen Sie Ermüdungsspuren und sorgen Sie für einen entspannenden Effekt.

Komposition

Hinter jeder starken Eigenschaft von Hautpflegeprodukten stehen starke Inhaltsstoffe. Lassen Sie uns also herausfinden, was es wert ist, sich über den Anblick der Zusammensetzung zu freuen und das Produkt in den Korb zu werfen, mit der vollen Gewissheit, dass der Effekt genau das ist, was Sie erwarten.

* Hyaluronsäure – es gibt so viele Legenden und Mythen über diesen Inhaltsstoff, aber er ist wirklich effektiv. Es ist Hyaluronsäure, die in der Lage ist, die Feuchtigkeit in den Hautzellen zu speichern und der Dermis eine tiefe Feuchtigkeit zu verleihen. Nun, über die Tatsache, dass die Komponente die unabhängige Produktion von Kollagen perfekt stimuliert und dies das vorzeitige Welken verhindert, wissen Sie bereits. Die Dermis ist geglättet, straff, weich und sieht frisch aus. Die meisten professionellen Produkte enthalten diesen Inhaltsstoff.

* Schneckenmucin – so häufig wie Hyaluronsäure. Der Inhaltsstoff wirkt in erster Linie als starker Schutz gegen die negativen Auswirkungen der Umwelt, verbessert die Elastizität und Festigkeit der Haut und beseitigt feine Falten. Die Haut wird sichtbar weicher, glatter und hydratisierter.

Aloe Vera – die Komponente stimuliert die Aktivität von Fibroblasten und fördert die unabhängige Produktion von Kollagen. Kosmetik mit Aloe erzeugt einen Lifting-Effekt, erhöht die Elastizität der Dermis, glättet Falten und verlangsamt den Alterungsprozess. Die Zusammensetzung enthält Zink, das adstringierend wirkt und die Poren verengt. Die Vitamine C und E verhindern die Bildung freier Radikale. Kosmetik mit Aloe Vera fördert auch die tiefe Flüssigkeitszufuhr. Aloe Vera Gel besteht zu 98,5% aus Wasser in einem noch größeren Anteil als Menschen.Deshalb befeuchtet der Pflanzenextrakt die Dermis so gut wie möglich. Dies ist jedoch nicht das ganze Geheimnis: Tatsache ist, dass die Komponente Polysaccharide enthält, die die Feuchtigkeit in den Zellen speichern und so zur Aufrechterhaltung der natürlichen Hydrobalance beitragen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine tiefe Flüssigkeitszufuhr genau aus Kosmetika mit Aloe Vera in der Zusammensetzung erzielt werden kann und nicht aus der Pflanze selbst, die übrigens adstringierende Eigenschaften hat und nur ein Gefühl der Enge auf Ihrem Gesicht erzeugt. Beeilen Sie sich daher nicht, das Blatt einer Zimmerpflanze abzuschneiden, sondern wählen Sie ein Mittel für Ihren Hauttyp mit Aloe in der Basis.

* AHA, BHA und PHA – Wenn Sie täglich Säuren in Ihre Hautpflege auftragen, helfen diese täglich bei der Verdünnung:

– abgestorbene Hautzellen entfernen;

– das Stratum Corneum zu reduzieren;

– Hautton ausgleichen (Pigmentierung und Akne beseitigen);

– zur Verbesserung der Stoffwechselprozesse beitragen;

– die Elastizität erhöhen;

– zur Erhaltung der Feuchtigkeit beitragen;

– machen Sie die Haut glatt und weich.

Eine Nachtmaske wird im Gegensatz zu Abspülmasken wie eine Nachtcreme über Nacht auf das Gesicht aufgetragen. Aber im Vergleich zur Creme ist die Wirkung der Nachtmaske intensiver, weil Es enthält viel mehr feuchtigkeitsspendende und pflegende Inhaltsstoffe. Um die Haut nicht mit nützlichen Substanzen zu überlasten, wird empfohlen, eine solche Maske nicht öfter als 2-3 mal pro Woche aufzutragen.

Die koreanische Pflege ist in Morgen und Abend unterteilt. Das obige Schema entspricht dem Abendritual. Der Morgen beinhaltet auch Reinigung und Befeuchtung, schließt jedoch hydrophiles Öl aus – am Morgen reicht es aus, mit Schaum zu waschen; Am Ende tragen die koreanischen Frauen eine leichte Creme auf oder sind nur auf eine Emulsion beschränkt (dies gilt für Besitzer fettiger Haut).

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat und Sie das koreanische Hautpflegesystem auf jeden Fall selbst ausprobieren möchten, denken Sie daran, dass Sie die maximale Wirkung erzielen können, indem Sie alle Schritte ausführen.

Koreanischer Haarpflege Produkte

Die Schönheit und Gesundheit von Locken hängt nicht nur von einem Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung ab, sondern auch davon, welche Art von Pflegeprodukten Sie verwenden. Koreanische Produkte haben Eigenschaften, die nach dem ersten Gebrauch einen Wow-Effekt erzeugen.

1. Gründliche Ernährung und tiefe Flüssigkeitszufuhr.

2. Stärkung der Struktur von Stäben und Wurzeln.

3. Erhaltung der Farbhelligkeit nach dem Färben.

4. Reduzierung des Haarausfalls. Koreanische Kosmetik weiß wirklich viel darüber: Hochwirksame exotische Inhaltsstoffe ermöglichen eine aktive und erfolgreiche Bekämpfung des Problems.

5. Schaffung von natürlichem Glanz und gesundem Glanz.

6. Glätten Sie das Relief über die gesamte Länge und erleichtern Sie das Kämmen.

7. Schrittweise Wiederherstellung der Stränge.

8. Die heilende Wirkung natürlicher Inhaltsstoffe. So sieht das Haar nicht nur gepflegt aus, sondern heilt auch von innen.

9. Der Effekt der sofortigen Animation. Stumpfe, trockene und leblose Stränge erhalten von der ersten Anwendung an ein vitales Aussehen und einen natürlichen Glanz.

