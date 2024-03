Kostengünstiger Umzug in München mit LENTU

Mit Lentu sparen Sie bei Ihren Umzugskosten in München. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Firmen- und Privatpersonen, stressfrei und kostengünstig.

Unser erfahrenes Team steht Ihnen Seite, egal ob Sie einen privaten Umzug, einen Firmenumzug oder einen Umzug mit Unterstützung des Jobcenters planen. Lentu bietet neben umfassender Umzugsberatung und -planung eine breite Palette an Dienstleistungen an, die Ihren Umzug in München reibungslos gestalten.

Für Firmenkunden organisieren wir maßgeschneiderte Umzugslösungen, die den Betriebsablauf nicht beeinträchtigen. Unser Team arbeitet effizient und professionell, um Ihren Firmenumzug in München so schnell wie möglich abzuschließen.

Neben regulären Umzügen in München bieten wir spezielle Unterstützung für Jobcenter Umzüge an. Wir koordinieren alle notwendigen Schritte und stellen sicher, dass Ihr Umzug reibungslos verläuft, während Sie sich auf andere wichtige Dinge konzentrieren können. Unser Team ist mit den Anforderungen des Jobcenters vertraut und sorgt dafür, dass alle erforderlichen Dokumente und Formalitäten eingehalten werden.

Bei Lentu erhalten Sie einen umfassenden Service, der den reibungslosen Ablauf Ihres Umzugs sicherstellt. Vom sicheren Verpacken Ihrer Einrichtung bis zur termingerechten Möbelmontage am neuen Standort stehen wir Ihnen mit Fachwissen und Erfahrung zur Seite. Dabei bieten wir transparente Preise ohne versteckte Gebühren.

Lentu bietet kostengünstige Umzugslösungen, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Service einzugehen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Kostenschätzung für Ihren Umzug in München zu erhalten.

Über Lentu:

Lentu ist Ihr verlässlicher Partner für Umzüge in München und Umgebung. Seit Jahren bieten wir erstklassigen Service und transparente Preise für Firmen- und Privatkunden. Von Möbelabbau bis -montage sowie einer fachgerechten Entsorgung kümmern wir uns um sämtliche Schritte, damit Ihr Umzug reibungslos verläuft.

