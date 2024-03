Gold – auch als Nanopartikel wertvoll

Gold ist nicht nur für Anleger ein hervorragendes Mittel zum Werterhalt, sondern wird auch in der Medizin immer bedeutender.

Nun konnte der Goldpreis wieder ein neues Rekordhoch für sich verbuchen. „Der Preisanstieg seit Anfang des Monats bleibt aber unserer Ansicht nach ein Rätsel, weshalb wir das weitere Aufwärtspotenzial weiterhin als begrenzt einschätzen“, so die Experten der Commerzbank. Für das Restjahr 2024 und für 2025 prognostizieren sie denn auch einen Goldpreis von 2.200 US-Dollar je Unze. Wobei bei diesem Preis die Goldunternehmen sicher profitabel arbeiten können, ohne dass der Preis weiter groß ansteigen muss. Dies gilt für große und kleine Unternehmen.

Zu den größeren Gesellschaften gehört Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Das Unternehmen produziert Gold, Platin und Palladium. Auch bei grünen Metallen wie Lithium oder Kupfer engagiert sich Sibanye-Stillwater. Und sogar Uran fällt als Nebenprodukt an.

Ein Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das auf Wachstum setzt, ist Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ -. Dessen Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho, USA ist die größte dort früher produzierende Goldmine.

Gold ist jedoch nicht nur für Investoren ein Glücksfall. Oft machen Bakterien Probleme, wenn Antibiotika-Medikamente nicht richtig wirken. Denn Bakterien können sich mit einem sogenannten Biofilm umgeben und sich so vor Medikamenten schützen. Forscher der University of Pennsylvania haben nun Goldnanopartikel mit Zucker überzogen. Damit konnten sie den Biofilm zerstören, Infektionen mussten nicht chirurgisch entfernt werden. Das ist ein großes Plus bei Patienten, die gegen Antibiotika allergisch sind oder bei Bakterien, die gegen Medikamente resistent sind. Gold wandelt Energie von Lichtquellen in Wärme um und so können Krankheitserreger vernichtet werden. Mit dieser photo-thermischen Therapie konnten fast 100 Prozent der Biofilme abgetötet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

