Kostenlos aber nicht umsonst: kostenloser Online-Shop für Direktvermarkter

Kostenlose Online-Shops für Direktvermarkter

Landhof Scout bietet für Direktvermarkter kostenlos die Erstellung echter Online-Shops. Diese werden an das Corporate Design des jeweiligen Shopbetreibers angepasst.

Weiterhin können diese Shops standardmäßig an die gängigsten Buchhaltungsprogramme wie LexOffice, Sevdesk, billbee und 1&1Online-Buchhaltung angebunden werden. Damit sind nur zwei von vielen der standardmäßigen Features benannt, mit welchen die Shops ausgestattet sein werden. Direktvermarkter können sich direkt bei Landhofscout unter der Email ks@landhof-scout.de oder unter der Rufnummer 0176 552 509 47 melden.

Direktvermarkter können auf diese Weise risikolos und ohne hohen Kapitaleinsatz den Weg eines Online-Business wagen. Die Bezahlung erfolgt in Form einer Provision (7,5%) vom Verkaufserlös aus dem Online-Shop an Landhof Scout. Dafür erhalten die Direktvermarkter ein Rundum-Sorglos-Paket: Direktvermarkter müssen sich nur um den Verkauf kümmern. Die Erstellung und die regelmäßige Wartung übernimmt Landhof-Scout. Direktvermarkter sparen also mehrere Tausend Euro für die Erstellung des Online-Shops und darüber hinaus mehrere Hundert Euro monatlich für eine eventuelle technische Wartung. Um das alles kümmert sich das Team von Landhof Scout.

Ausführliche Informationen gibt es auch direkt auf der Webseite https://landhof-scout.de.

