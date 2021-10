Kostenlos die Botschaft der Engel erhalten + Willkommensgeschenk

Stuttgart, 08.10.2021 – Kostenlose Engelsbotschaft aus der geistigen Welt.

Nadja Hafendörfers bemerkenswerte Fähigkeiten als Lichtkind verblüfften ihr Umfeld schon im frühen Kindesalter. So verfügte das Kind, das bereits nach sechs Monaten zur Welt kam und dem die Ärzte nahezu keine Überlebenschancen zusprachen, unter anderem über eine erweiterte Wahrnehmung sowie eine nahezu einzigartige Verbindung zur Geistigen Welt. Heute ist sie Expertin der Quantenheilung, sowie ausgebildete Reinkarnationstherapeutin und – Quantenheilerin und gilt zusammen mit Udo Golfmann zu den bekanntesten Engeltherapeuten und Hellsehern Deutschlands.

Seit ihrer spirituellen Öffnung im Jahr 2000 bereichert sie Tag für Tag das Leben zahlreicher Menschen. Ihre Expertise, sowie ihr außerordentliches Talent und ihr empathisches Wesen helfen Menschen den richtigen Weg einzuschlagen, der sie letztlich zu ihrem langersehnten Glück befördert.

Zusätzlich zu ihren geschätzten Beratungen und ihrer Energiearbeit bietet Nadja Hafendörfer seit Kurzem auch kostenlose Engelbotschaften an, die für ihre Rezipienten als Quelle neugeschöpfter Kraft dienen. Um dieses fantastische Angebot wahrnehmen zu können, klicken Sie einfach auf den Menüpunkt „Gratis Engelbotschaften“ auf der Webseite von Nadja Hafendörfer.

Kostenlose digitale Botschaften erhalten, die nützlich und hilfreich sind

Hier können Sie dann kostenlos den Newsletter abonnieren, indem Sie Ihren Namen, Geburtstag und E-Mail-Adresse hinterlassen und anschließend auf abonnieren klicken. Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie Ihre Engelbotschaften gratis per E-Mail. Als zusätzliches Geschenk von Nadja Hafendörfer erhalten Sie außerdem einen Gutschein für die eigene, personalisierte, spirituelle Lebensberatung. Selbstverständlich sind alle Angebote vollkommen unverbindlich.

Diese Botschaft aus der Geistigen Welt verändert das Leben vieler Menschen regelmäßig zum Positiven. So unterstützt sie Menschen dabei, neue Kraft zu finden, wenn sie im Leben nicht weiter wissen, das Gefühl haben den falschen Weg einzuschlagen oder sich unsicher fühlen.

Ob Probleme in der Beziehung, mit der Familie, gesundheitliche Beschwerden oder Arbeitsverhältnisse, die zu dauerhaften Problemen führen, die kostenlose Engelbotschaft unterstützt Sie dabei eine neue Perspektive einzunehmen, zu reflektieren, wonach Sie im Leben wirklich suchen und dieses Ziel endlich zu erreichen.

Der unvergleichliche individuelle Nutzen der Engelsbotschaften

So geben Menschen, die sich dafür entschieden haben von Engelbotschaften Gebrauch zu machen an, dass Schmerzen, die sie zuvor hatten, sie weniger plagen und sie sich rundum gesünder fühlen. Andere nehmen wahr, dass sie sich dank der Energie der Engel weniger ängstlich und pessimistisch fühlen. Und wieder andere gewinnen durch ihre kostenlose Engelbotschaft den nötigen Mut, um einen lebensverbessernden Schritt zu gehen, den sie bereits lange wagen wollten. Der positive Effekt der Botschaften durch die Engel zeigt sich also auf verschiedene Arten.

Worauf warten sie also? Nehmen Sie diese unvergleichbare Chance ihr Leben zum Besseren zu verändern noch heute wahr und erhalten sie ihre eigene kostenlose Engelbotschaft von Nadja Hafendörfer, der bekannten Engeltherapeutin, innerhalb nur weniger Minuten.

Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren – mehr dazu in Ihrer Biografie – und beeindruckt die Menschen in Ihrer Gegenwart durch Ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reiki-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde von deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.

Pressekontakt:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176-20333691

web ..: http://nadja-hafendörfer.com

email : info@nadja-hafendörfer.com

