Kostenlose Infoveranstaltung zur Ausbildung in der ambulanten Senioren-Assistenz in Berlin am 31. März

Ein Infoabend zur Senioren-Assistenz in Berlin gibt Aufschluss darüber, wie dieser Arbeitsbereich aussieht und wie die 12-stündige Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz gestaltet ist.

AMBULANTE SENIOREN-ASSISTENZ BEDEUTET BEGLEITUNG VON SENIOREN AUßERHALB VON PFLEGE

Jeder kennt sie, die ambulanten Pflegedienste, die die Grundversorgung älterer pflegebedürftiger Menschen sicherstellen. Was versteht man aber unter ambulanter Senioren-Assistenz? Ist es das Gleiche?

„Nein“, sagt Ute Büchmann, die in den letzten 18 Jahren mit verschiedenen Dozententeams deutschlandweit fast 3000 lebenserfahrene Menschen für die professionelle Senioren-Assistenz qualifiziert hat. Sie fährt fort: „Im Gegensatz zu Pflegediensten bieten Senioren-Assistenten ihre Dienstleistung im nichtpflegerischen Bereich an. Sie kümmern sich um die vielen Dinge des Alltags, die älteren Menschen schwer fallen oder zu denen diese keine Lust haben. Senioren-Assistenten bieten Älteren eine professionelle Dienstleistung an, die darauf ausgerichtet ist, Senioren in ihrem eigenen Zuhause zu begleiten, ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen und für die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sorgen. Somit trägt Senioren-Assistenz zur Lebensfreude im Seniorenalltag bei.“

DIE VERANSTALTUNG

Am Montag, 31. März 2025, von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen einen kostenlosen Infoabend zur Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an. Diese 12-tägige Weiterbildung wird ab Juli auch in Berlin Prenzlauer Berg an vier Wochenenden von Freitagmittag bis Sonntagabend stattfinden. Die Informationsveranstaltung am 31. März soll einen Einblick in das Tätigkeitsfeld erfolgreich tätiger Senioren-Assistenten bieten und findet im Raum 112 der GLS-Sprachenschule, Berlin Prenzlauer Berg, Kastanienallee 82, statt.

Anmelden können sich Interessierte über https://www.senioren-assistentin.de/aktuell

Auf dem Infoabend werden u.a. folgende Fragen beantwortet:

* Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

* Können Senioren-Assistenten über die Pflegeversicherung abrechnen?

* Wie werden Teilnehmende an der Ausbildung nach dem Plöner Modell auf ihre Tätigkeit vorbereitet?

* Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

* Wie sieht der Honorarsatz von Senioren-Assistenten aus?

* Welcher Art ist die Unterstützung nach Abschluss der Ausbildung durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten, das regionale Netzwerk Berlin-Brandenburg und die Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD)?

DIE REFERENTEN:

Über die Tätigkeit, die Ausbildung und die Vernetzung der Senioren-Assistenten über das kostenfreie Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung Anja Mikulla und der Senioren-Assistent und ehemalige Pharmazeut Christian Knorr an diesem Abend mit interessierten Teilnehmenden austauschen. Beide sind Gründungsmitglieder des regionalen Netzwerks Seniorenassistenz in Berlin und Brandenburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Büchmann Seminare KG

Frau Ute Büchmann

Lise-Meitner-Str. 1 1-7

24223 Schwentinental

Deutschland

fon ..: 04307 900-340

web ..: https://www.senioren-assistentin.de

email : info@senioren-assistentin.de

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsanbieter, der seit 2007 in Kiel, Hamburg, Berlin, in der Nähe von Leverkusen/ NRW und in Nürnberg lebenserfahrene Menschen in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell qualifiziert und für die Selbstständigkeit im sozialen Bereich ausbildet. Das Unternehmen wird seit 2024 in zweiter Generation von den Co-Geschäftsführern Dr. Nele Büchmann und Ole Büchmann weitergeführt.

Das Plöner Modell ist ein Gesamtkonzept aus Ausbildung und Nachbetreuung und besteht aus der 120-stündigen Schulung, dem bundesweiten Netzwerk, der Beratung nach Ausbildungsabschluss und kostenfreien Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de.

