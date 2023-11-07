  • Kräuter Mix veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2026 in neuem Format und ist erneut EMAS-zertifiziert

    Seit 2015 lässt Kräuter Mix sich Jahr für Jahr im Bereich Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz zertifizieren und die diesbezüglichen stetigen Fortschritte mit Brief und Siegel bestätigen.

    BildNach einem erfolgreichen EMAS-Audit Ende April ist das Unternehmen auch 2026 wieder zertifiziert gemäß der EMAS-Verordnung, kurz für Eco-Management and Audit Scheme.

    EMAS erfordert kontinuierliche Konsequenz

    Die anspruchsvolle EMAS-Zertifizierung basiert auf dem international anerkannten Umweltmanagementsystem ISO 14001, geht aber noch weit darüber hinaus. Gefordert wird mitunter die Einbindung der Mitarbeiter in das etablierte und mit klaren Verantwortlichkeiten versehene Managementsystem. Ferner sind eine strategische Umweltpolitik, klare Nachhaltigkeitsziele, die Überprüfung per staatlich anerkanntem Umweltgutachter und eine zu veröffentlichende Umwelterklärung ein Muss für den Erhalt des Umweltmanagement-Zertifikats.

    Mehr als gefordert: Nachhaltigkeitsbericht inklusive Umwelterklärung veröffentlicht

    EMAS-Unternehmen nehmen Umweltschutz also nachweislich ernst. So wie Kräuter Mix. Mehr noch: In diesem Jahr geht der Hersteller luftgetrockneter pflanzlicher Rohstoffe über die Pflicht zur Veröffentlichung einer Umwelterklärung hinaus und hat sich entschlossen, einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht – mit integrierter Umwelterklärung – zu publizieren.

    Der Hintergrund: Kräuter Mix hatte sich bereits im vergangenen Jahr dezidiert darauf vorbereitet, von der EU-Berichtspflicht nach den Vorgaben der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) unmittelbar betroffen zu sein. Zwar fällt das mittelständische Familienunternehmen nach zähem Ringen auf Seiten der Politik nun doch nicht unter diese aufwändige Vorgabe. Dennoch fiel der Entschluss, die im Unternehmen bereits aufgebaute Expertise zu nutzen und darüber zu berichten.

    Mehr Zeit für nachhaltige Themen

    Ein Mehrwert, der in Teilen ohnehin bereits in das Unternehmen einfloss bzw. berücksichtigt wurde und der durch die Kommunikation nach außen für alle Stakeholder von Nutzen ist. „Die Nachhaltigkeitsgesetzgebung der vergangenen Jahre hat entscheidende Impulse gesetzt und ein starkes Momentum geschaffen. Trotz des nun veränderten regulatorischen Rahmens behalten wir dieses Momentum konsequent bei, um unsere Ressourcen noch gezielter in die Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsleistung zu investieren“, erklärt Janna Seufert. Die Leitung des Teams Nachhaltigkeitsmanagement bei Kräuter Mix zeichnete in diesem Jahr erstmals für das EMAS-Audit – und auch für die Berichterstattung – verantwortlich und kann sich nun zu Recht über das EMAS-Zertifikat und die Premiere des Nachhaltigkeitsberichts freuen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kräuter Mix GmbH
    Frau Sigrid Gamisch
    Wiesentheider Straße 4
    97355 Abtswind
    Deutschland

    fon ..: 093832040
    web ..: https://www.kraeuter-mix.de/
    email : marketing@kraeuter-mix.de

    Über die Kräuter Mix GmbH

    1919 in Abtswind gegründet, hat die inhabergeführte Kräuter Mix GmbH sich als einer der führenden Produktionsbetriebe und Zulieferer von luftgetrockneten Kräutern, Gemüsen, Gewürzen und mehr etabliert.
    Rund 650 pflanzliche Rohstoffe für die Lebensmittel-, Pharma-, Tiernahrungs-, Extrakt- und Spirituosen-Industrie werden mit einem Exportanteil von über 50 Prozent von den Standorten im unterfränkischen Abtswind und Wiesentheid in weltweit mehr als 70 Länder geliefert.
    Kräuter Mix beliefert Industrie und Handel, es findet kein Verkauf an Endverbraucher statt.
    Mehr unter: www.kraeuter-mix.de / www.kraeuter-mix.de/en

    Pressekontakt:

    Kräuter Mix GmbH
    Frau Sigrid Gamisch
    Wiesentheider Straße 4 Wiesenthei
    D-97355 Abtswind

    fon ..: 093832040
    email : marketing@kraeuter-mix.de


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