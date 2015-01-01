  • Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

    Der Spezialist für US-Car-Zubehör bietet jetzt ATI Super Damper in verschiedenen Overdrive- und Underdrive-Varianten für 5.7- und 6.4-Liter HEMI-Motoren an.

    BildKraftwerk baut sein Sortiment an Performance-Komponenten weiter aus und führt ab sofort die hochwertigen ATI Super Damper für Chrysler, Dodge und Jeep mit 5.7- und 6.4-Liter HEMI-Motoren.

    Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen Lösungen zur Schwingungsdämpfung, Leistungsoptimierung und Haltbarkeit von Hochleistungsmotoren.

    Die ATI Super Damper gehören zu den bekanntesten und leistungsfähigsten Schwingungsdämpfern am Markt. Sie eliminieren Torsionsschwingungen der Kurbelwelle, übertreffen die SFI-18.1-Spezifikationen und bieten dank lasergravierten 360-Grad-Markierungen eine exakte Zündzeitpunkt-Einstellung. Ihre schwarz verchromte Zinkbeschichtung sorgt zudem für eine langlebige Oberfläche.

    Im Kraftwerk-Shop sind aktuell drei Varianten verfügbar:

    o ATI 18 % Overdrive Super Damper (649 EUR) – entwickelt für maximale Performance-Steigerung, ideal für aufgeladene Anwendungen oder Leistungssteigerungen im oberen Leistungsbereich
    o ATI 6 % Overdrive Super Damper (649 EUR) – bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Alltagstauglichkeit und Mehrleistung
    o ATI 15 % Underdrive Super Damper (649 EUR) – reduziert die Drehzahl der Nebenaggregate und setzt so zusätzliche Motorleistung frei. Besonders geeignet für Performance-Fahrer, die das Maximum aus ihrem HEMI herausholen wollen.

    Alle Dämpfer verfügen über ein Schwunggewicht von 7 Zoll, das maximalen Schutz der Kurbelwelle und des Ventiltriebs gewährleistet. Die Produkte sind sowohl für den Straßeneinsatz als auch für den Motorsport geeignet.

    Mit der Aufnahme der ATI Super Damper stärkt Kraftwerk seine Position als einer der führenden Anbieter von Performance-Zubehör für US-Fahrzeuge im deutschsprachigen Raum. Kunden profitieren von schneller Lieferung, technischer Kompetenz und einer breiten Auswahl an Produkten für Chrysler, Dodge, Jeep, RAM und weitere Marken.

    Das komplette Sortiment von ATI ist ab sofort online abrufbar unter:
    www.kraftwerk-shop.cc

