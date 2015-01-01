Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um bproauto Wartungs- und Verschleißteile

Ab sofort sind im Kraftwerk-Shop hochwertige Wartungs- und Verschleißteile von bproauto erhältlich – darunter Bremsscheiben, Bremsbeläge und Kraftstoffpumpen für zahlreiche US-Modelle.

Der US-Car-Spezialist Kraftwerk aus Hünfeld baut sein Produktsortiment konsequent aus und führt ab sofort eine große Auswahl an Wartungs- und Verschleißteilen der Marke bproauto.

Mit dieser Erweiterung deckt der Online-Shop nun noch stärker den Bereich zuverlässiger Ersatzteile für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM ab.

Die Marke bproauto ist Teil von Stellantis und wurde entwickelt, um Fahrzeughaltern im Aftermarket-Bereich hochwertige Ersatzteile mit originalgetreuer Passform und geprüfter Qualität anzubieten.

Die Produkte entsprechen den strengen Anforderungen moderner OEM-Standards und bieten eine attraktive Alternative zu Originalteilen.

Im Fokus stehen dabei insbesondere die Komponenten, die für Sicherheit und Zuverlässigkeit im Alltag entscheidend sind:

o Bremsbeläge für verschiedene Modellvarianten und Baujahre, ausgelegt auf eine zuverlässige Bremsleistung.

o Bremsscheiben, die für eine optimale Wärmeableitung, lange Lebensdauer und präzises Bremsverhalten sorgen.

o Kraftstoffpumpen, die für eine stabile Versorgung leistungsstarker Motoren stehen.

Mit der Integration dieser Produktgruppen in das Sortiment unterstreicht Kraftwerk seinen Anspruch, US-Car-Fahrern im deutschsprachigen Raum eine umfassende Lösung aus einer Hand zu bieten – von Performance-Teilen über Tuningkomponenten bis hin zu klassischen Verschleiß- und Wartungsteilen. Damit erhalten Kunden die Möglichkeit, sowohl Performance-Upgrades als auch alltägliche Instandhaltung zuverlässig und schnell über eine Plattform abzuwickeln.

Die neuen bproauto Produkte sind bereits im Online-Shop verfügbar und werden kontinuierlich um weitere Artikelgruppen ergänzt.

Durch kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und ein stetig wachsendes Angebot positioniert sich Kraftwerk einmal mehr als führender Ansprechpartner für US-Car-Enthusiasten, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Fahrspaß legen.

Weitere Informationen und das vollständige Sortiment finden Interessierte unter:

www.kraftwerk-shop.cc

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kraftwerk GmbH & Co. KG

Herr Steffen Gleis

Industriestr. 2

36088 Hünfeld

Deutschland

fon ..: —

web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc

email : info@kraftwerk-shop.cc

