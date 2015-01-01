  • Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um bproauto Wartungs- und Verschleißteile

    Ab sofort sind im Kraftwerk-Shop hochwertige Wartungs- und Verschleißteile von bproauto erhältlich – darunter Bremsscheiben, Bremsbeläge und Kraftstoffpumpen für zahlreiche US-Modelle.

    Der US-Car-Spezialist Kraftwerk aus Hünfeld baut sein Produktsortiment konsequent aus und führt ab sofort eine große Auswahl an Wartungs- und Verschleißteilen der Marke bproauto.
    Mit dieser Erweiterung deckt der Online-Shop nun noch stärker den Bereich zuverlässiger Ersatzteile für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM ab.

    Die Marke bproauto ist Teil von Stellantis und wurde entwickelt, um Fahrzeughaltern im Aftermarket-Bereich hochwertige Ersatzteile mit originalgetreuer Passform und geprüfter Qualität anzubieten.
    Die Produkte entsprechen den strengen Anforderungen moderner OEM-Standards und bieten eine attraktive Alternative zu Originalteilen.

    Im Fokus stehen dabei insbesondere die Komponenten, die für Sicherheit und Zuverlässigkeit im Alltag entscheidend sind:

    o Bremsbeläge für verschiedene Modellvarianten und Baujahre, ausgelegt auf eine zuverlässige Bremsleistung.
    o Bremsscheiben, die für eine optimale Wärmeableitung, lange Lebensdauer und präzises Bremsverhalten sorgen.
    o Kraftstoffpumpen, die für eine stabile Versorgung leistungsstarker Motoren stehen.

    Mit der Integration dieser Produktgruppen in das Sortiment unterstreicht Kraftwerk seinen Anspruch, US-Car-Fahrern im deutschsprachigen Raum eine umfassende Lösung aus einer Hand zu bieten – von Performance-Teilen über Tuningkomponenten bis hin zu klassischen Verschleiß- und Wartungsteilen. Damit erhalten Kunden die Möglichkeit, sowohl Performance-Upgrades als auch alltägliche Instandhaltung zuverlässig und schnell über eine Plattform abzuwickeln.

    Die neuen bproauto Produkte sind bereits im Online-Shop verfügbar und werden kontinuierlich um weitere Artikelgruppen ergänzt.
    Durch kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und ein stetig wachsendes Angebot positioniert sich Kraftwerk einmal mehr als führender Ansprechpartner für US-Car-Enthusiasten, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Fahrspaß legen.

    Weitere Informationen und das vollständige Sortiment finden Interessierte unter:
    www.kraftwerk-shop.cc

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kraftwerk GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Gleis
    Industriestr. 2
    36088 Hünfeld
    Deutschland

    fon ..: —
    web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc
    email : info@kraftwerk-shop.cc

    Pressekontakt:

    Kraftwerk GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Gleis
    Industriestr. 2
    36088 Hünfeld

    fon ..: —
    web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc
    email : info@kraftwerk-shop.cc


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren
      Der Spezialist für US-Car-Zubehör bietet jetzt ATI Super Damper in verschiedenen Overdrive- und Underdrive-Varianten für 5.7- und 6.4-Liter HEMI-Motoren an....

    2. Kraftwerk erweitert Sortiment als offizieller MBRP Händler für Deutschland
      Kraftwerk, Anbieter von hochwertigen Zubehörteilen für US-Fahrzeuge, ist nun offizieller Händler von MBRP Abgasanlagen in Deutschland....

    3. Per4mance Engineering Differentialverstärkungen im Kraftwerk-Shop
      Liebhabern von US Cars wie dem Jeep Grand Cherokee, dem Dodge Challenger oder Charger ist Kraftwerk als Tuning Spezialist längst ein Begriff. Jetzt gibt es dort Produkte von Per4mance Engineering....

    4. MBI erweitert das Sortiment von Filtermatten-Rollenware im Filtermatten-Shop
      Sortimentserweiterung im Filtermatten-Shop der MBI GmbH durch Filtermatten-Rollenware zum selbst zuschneiden in verschiedenen Größen...

    5. Offroad Manni Shop erweitert Sortiment um leistungsstarke Lithium-Batterien für Offroad-Fahrzeuge
      Der Offroad Manni Shop bietet hochwertige Lithium-Versorger- und Starter-Batterien an, die speziell für die Anforderungen von Offroad-Fahrzeugen entwickelt wurden....

    6. Der Filtermatten-Shop von MBI in neuem Design/ NEU im MBI-Sortiment: LED-Schaltschrankleuchten
      Jetzt noch einfacher und bequemer bestellen und mit erweitertem Produktangebot/ Flexibilität dank Weitbereichsspannung zum attraktiven Preis...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.