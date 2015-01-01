KRAUSE: Steigtechnik, Arbeitsplattformen und Services für sicheren Zugang in Betrieb und zu Hause

Ob Industrie, Werkstatt oder privat: Arbeiten in der Höhe brauchen sichere Zugänge. KRAUSE bietet dafür ein vielseitiges Sortiment an Steigtechnik und Zugangslösungen.

Höhenverstellbare fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb

Die höhenverstellbare, fahrbare Arbeitsplattform aus dem Standard-Programm ist für Arbeiten gedacht, bei denen Beschäftigte über längere Zeit sicher in einer definierten Höhe arbeiten müssen und dabei sowohl Bewegungsraum als auch eine Absturzsicherung benötigen. Typische Anwendungen sind Wartungs-, Service- und Inspektionsarbeiten an großflächigen oder hoch bauenden Objekten wie Fahrzeugen (Busse, Bahnen), Maschinen und Anlagen in der Industrie sowie technischen Einrichtungen in Hallen. Die Plattform wird auch in Bereichen eingesetzt, die regelmäßig erreicht werden müssen, ohne dass ein Gerüst aufgebaut werden soll. In der Praxis geht es dabei häufig um wiederkehrende Tätigkeiten wie Prüfungen, Einstellungen, Montage- und Nachrüstarbeiten oder Reinigungs- und Instandhaltungsaufgaben, für die eine Leiter keine ausreichende Arbeitsfläche bietet, bei denen aber eine schnelle, flexible Positionierung erforderlich ist.

Die Plattformhöhe lässt sich zentral über eine Zahnstange mit Handkurbel einstellen. Alternativ ist auch eine Verstellung mit dem Akkuschrauber möglich. Damit kann das Arbeitsniveau an unterschiedliche Situationen angepasst werden, ohne dass zusätzliche Auf- oder Umbauten erforderlich sind. Für den sicheren Betrieb sind Ausgleich und Fixierung entscheidend. Spindelfüße gleichen Unebenheiten aus und Rollen mit Feststellbremsen sorgen für eine definierte Positionierung. Ein gummierter Anprallschutz reduziert Beschädigungen beim Rangieren. Die obere Arbeitsfläche ist mit einem rutschhemmenden, gerieften Aluminiumbelag ausgestattet, die untere Ebene mit einem Warzenblech. Der Aufstieg erfolgt über eine seitlich geführte Schlepptreppe mit groß dimensionierten, gerieften Treppenstufen. Oben erweitert ein klappbarer Geländerkorb die nutzbare Fläche, und die Geländer rasten beim Ausklappen automatisch ein. Absenkbare Fußleisten schließen den Spalt zwischen Geländer und Arbeitsobjekt. Je nach Einsatzumgebung sind Ausführungen mit einseitigem oder beidseitigem Geländerkorb erhältlich.

Sonderlösungen für besondere Anlagen und Abläufe

Neben Serienprodukten realisiert KRAUSE auch kundenspezifische Sonderlösungen, wenn Standardmaße oder typische Bauformen nicht ausreichen. Dies betrifft beispielsweise Zugänge zu Maschinen, Arbeitsplätze mit festen Wartungspunkten oder Situationen, in denen Schutzabstände, Bewegungsräume und Absturzsicherungen gemeinsam geplant werden müssen. Ziel ist eine Lösung, die sich harmonisch in die bestehende Struktur eingliedert und gleichzeitig Wartungs- und Prüfmöglichkeiten zuverlässig berücksichtigt – etwa im Maschinen- und Anlagenbau, in der gesamten Nutzfahrzeugindustrie, bei Verkehrsbetrieben und auf Betriebshöfen, in der Flugzeugindustrie sowie bei Getriebebauern im Bereich Air und auch in der Rüstungsindustrie für Wartung und Neuproduktion.

Rutschhemmende Steigtechnik für nasse und verschmutzte Einsatzbereiche

Kurzarbeiten in moderaten Höhen gehören zu den häufigsten, aber auch zu den am meisten unterschätzten Risikosituationen. In Werkstätten, Produktionsbereichen sowie bei Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten können Feuchtigkeit, Reinigungsmittel oder ölhaltige Rückstände die Rutschgefahr erheblich steigern. Für diese Bedingungen bietet KRAUSE zwei Lösungen, die konsequent auf Trittsicherheit ausgelegt sind: den mobilen Montagetritt mit Gitterroststufen und die Stufen-Anlegeleiter mit R13-Rutschhemmung.

Der mobile Montagetritt ist für flexible Einsätze ausgelegt, bei denen schnell zwischen Arbeitsorten gewechselt wird. Seine rutschhemmenden Gitterroststufen bieten hohe Trittsicherheit, auch bei nassen oder verschmutzten Oberflächen. Dank integrierter Fahrrollen ist er mobil einsetzbar und in Varianten mit drei, vier oder fünf Stufen verfügbar. Er eignet sich somit für typische Tätigkeiten wie Montage, Einstellungen, Sichtprüfungen oder kurze Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen. Der praktische Vorteil liegt darin, dass für diese wiederkehrenden Arbeiten eine definierte, sichere Lösung bereitsteht, anstatt in der Situation auf ungeeignete Hilfsmittel ausweichen zu müssen.

Die Stufen-Anlegeleiter mit R13-Rutschhemmung ist für Einsatzbereiche geeignet, in denen der Auf- und Abstieg auf einer Anlegeleiter unter anspruchsvollen Bedingungen stattfinden muss, beispielsweise bei Feuchtigkeit, Reinigungsmittelresten, Staub oder leichten öligen Verschmutzungen. R13 steht dabei für eine sehr hohe Rutschhemmung. Diese wird über tief profilierte Aluminiumstufen erreicht, deren Struktur sich mit der Schuhsohle verzahnt und Flüssigkeiten seitlich ableitet. Auf aufgesetzte Auflagen oder Einsätze, die altern, sich lösen oder in ihren Reibwerten schwanken können, wird verzichtet. Unverändert gilt: Die Auswahl einer Anlegeleiter muss sich nach der konkreten Tätigkeit, der Dauer, der Arbeitshöhe und der Gefährdungsbeurteilung richten. Die rutschhemmende Stufe verbessert den Grip, ersetzt aber nicht die grundlegenden Anforderungen an einen sicheren Anstellwinkel, intakte Leiterfüße und eine geeignete Absturzprävention. Ergänzt wird das R13-Programm durch zwei PodestLeitern und Stufen-StehLeitern in ein- bzw. beidseitiger Ausführung sowie eine Glasreinigerleiter und Montagetritte.

Schulung: 2-Tages-Kombiseminar für mobile Arbeitsmittel und ortsfeste Steigleitern

Damit Arbeitsmittel nicht nur vorhanden, sondern auch korrekt für den jeweiligen Einsatz ausgewählt, genutzt und geprüft werden, bietet die KRAUSE ACADEMY ein zweitägiges Kombiseminar an. Am ersten Tag werden mobile Arbeitsmittel wie Leitern, Tritte sowie Fahrgerüste bzw. fahrbare Arbeitsbühnen behandelt. Im Mittelpunkt stehen Rechtsgrundlagen, die Rolle und Aufgaben der „Befähigten Person“, technische Grundlagen, die sichere Nutzung sowie Prüfmethoden und die rechtssichere Dokumentation. Praxisbeispiele und typische Maßnahmen bei Mängeln ergänzen die Inhalte.

Am zweiten Tag stehen ortsfeste Steigleitern im Fokus: von der Planung und Auswahl über die Montage und Nutzung bis hin zu Prüfmethoden, Dokumentation und einer Prüfungssimulation mit Fallbeispielen. Durch das zusammengefasste Format eignet sich das Seminar insbesondere für Unternehmen mit gemischtem Bestand. Es findet im KRAUSE-Werk in Alsfeld, in Seminarhotels in ganz Deutschland oder als Inhouse-Variante im Unternehmen statt.

KRAUSE INSPECT und digitale Arbeitsmittelprüfung mit wosatec: Prüfung und Dokumentation aus einer Hand

Wer Prüfungen extern absichern oder interne Kapazitäten entlasten möchte, kann den Prüfdienst KRAUSE INSPECT in Anspruch nehmen. Der Service umfasst eine systematische Prüfung nach den jeweiligen Vorgaben sowie eine belastbare Dokumentation, die im Alltag verfügbar ist – etwa für interne Kontrollen oder Audits. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn viele Arbeitsmittel im Umlauf sind, mehrere Standorte betreut werden oder Prüfaufgaben zeitlich gebündelt werden müssen.

Ergänzend kann die digitale Arbeitsmittelprüfung von wosatec zur Organisation von Prüfungen und Nachweisen genutzt werden. Arbeitsmittel werden per QR-Code identifiziert, Prüfungen anhand von Checklisten durchgeführt, Protokolle digital erstellt und gespeichert und es erfolgt eine automatische Erinnerung an Prüfintervalle. Die meisten KRAUSE-Produkte sind ab Werk bereits mit dem entsprechenden QR-Code-Label ausgestattet und können somit direkt in die digitale Verwaltung übernommen werden. Gerade bei größeren Beständen oder mehreren Standorten hilft dies, den Prüfstatus transparent zu halten und papierbasierte Reibungsverluste zu vermeiden. Wer zusätzlich Planungssicherheit möchte, kann über einen Mehrjahresvertrag die wiederkehrenden Prüfungen verbindlich organisieren: Die Prüfer von KRAUSE übernehmen die termingerechte Durchführung und die vollständige Dokumentation, sodass sich der Betreiber nicht jedes Jahr erneut um die Prüfplanung kümmern muss.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Herr Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

Deutschland

fon ..: 06641 911650

web ..: https://www.krause-systems.de/

email : jung@team-digital.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Pressekontakt:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 06641 911650

email : jung@team-digital.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rollenleisten – Röllchenleisten – Transportschienen für Industrie und Handel Was ist Legasthenie? Was ist Dyskalkulie? EÖDL klärt über die wichtigsten Fakten auf