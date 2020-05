Kühlung durch Luftströme mit Ventilatoren von SKVTechnik

Zur Kühlung von Anlagenteilen in der Industrie, kommen immer häufiger Ventilatoren zum Einsatz. Probleme wie Feuchtigkeit in elektrischen Anlagen, gehören so der Vergangenheit an.

Die Kühlung von Anlagenteilen werden in der Industrie verstärkt durch die Kühlung mit Luft vorgenommen, Ventilatoren von SKVTechnik eignen sich für diese Aufgabe hervorragend. Diese Art der Kühlung bietet im Gegensatz zur Kühlung mit Wasser oder Flüssigkeiten viele Vorteile. Zum einen kann die Luftkühlung ohne Umwege direkt auf das zu kühlende Objekt geleitet werden ohne dass es zu Komplikationen durch Feuchtigkeit in elektrischen Anlagen kommt. Es werden keine Dämpfe erzeugt, es entstehen keine Abwässer. Die negativen Begleiterscheinungen der Verunreinigung der gekühlten Objekte durch Wasser oder Feuchtigkeit entfällt. Zum anderen kann der kühlende Volumenstrom exakt den Erfordernissen des zu kühlenden Objektes angepasst werden. Die Dosierung des kühlenden Luftstromes ist wesentlich einfacher vorzunehmen als die Dosierung von Flüssigkeiten, die das Objekt umfließen.

Um die Kühlwirkung des Luftstromes am Objekt noch zu verstärken, ist die Verwendung von vorher heruntergekühlte Luft möglich. Dazu wird die angesagte Kühlluft vor der Verwendung am Objekt definiert heruntergekühlt. Somit wird eine noch stärkere Kühlwirkung am zu kühlen Objekt erreicht. Die Kombination aus mehr oder weniger stark heruntergekühlter Luft und der Menge des Luftstromes pro Zeiteinheit ist entscheidend für die Kühlwirkung am Objekt. Das bedeutet im Umkehrschluss dass durch die Kombination beider Einflussgrößen die Kühlung am Objekt noch feiner dosiert werden kann und gleichzeitig eine noch höhere Kühlwirkung erreicht wird.

Für die Realisierung von Kühlungen durch lufttechnische Anlagen sind vorrangig Ventilatoren einzusetzen, da diese höre Luftdurchsätze pro Zeiteinheit als Seitenkanalverdichter realisieren lassen. Außerdem sind Energieverbrauch und Geräusch Emission bei Ventilatoren geringer. Deshalb ist der Einsatz von Ventilatoren gegenüber Seitenkanalverdichtern im Einsatzgebiet Luftkühlung vorzuziehen.

Für die konkrete Auslegung und die unterstützende Beratung von Kunden wenden sich Kunden gern an der Servicetelefon. In Zeiten der Corona Krise können Beratungen hilfsweise auch gerne am Telefon durchgeführt werden. In normalen Zeiten sind Außendienst- oder Vertreterbesuche bei größeren Projekten kein Problem. Kunden melden sich und schildern ihr Problem und die Mitarbeiter SKVTechnik finden eine entsprechende Lösung.

SKVTechnik ist als Onlinehändler seit 2012 am Markt tätig. SKVTechnik hat fundierte Erfahrungen in Beschaffung und Einsatz von Seitenkanalverdichtern. Hunderte Kunden sind zufrieden mit der Qualität und vor allem mit den Preisen der SKVTechnik. SKVTechnik bietet Seitenkanalverdichter aus der italienischen und deutschen Produktion.

SKVTechnik – Onlineshop

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel.: 03741 2510951

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uranpreis geht nach oben und nimmt Uran-Unternehmen mit