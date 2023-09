KUNST KAUFEN IM ONLINE-SHOP „CRELALA Kunst“ – Bewundern Sie die Einzigartigkeit

In der Welt des Ausdrucks und der Originalität ist der Online-Shop CRELALA Kunst ein leuchtender Stern der Szene, um Kunst zu kaufen.

Dieser aufregende Online-Kunstshop öffnet Ihnen die Tür zu einer Welt einzigartiger Kunst, die von talentierten Künstlern und begabtem Nachwuchs geschaffen wurde.

Mit einer riesigen Sammlung originaler Kunst, von Gemälden, Skulpturen und limitierten Fotografien, u.a. abstrakten, gegenständlichen, figurativen und zeitgenössischen Werken, ist CRELALA Kunst nicht nur ein digitaler Ort zum Kauf von Unikaten, sondern auch ein Zufluchtsort für diejenigen, die die tiefe Verbindung zwischen dem Kunstwerk des Künstlers und dem Betrachter schätzen. CRELALA Kunst präsentiert Kunstwerke auf Leinwand, Papier, Karton, Drucke auf Alu-Dibond, Acrylglas, von gerahmt bis ungerahmt sowie Skulpturen aus Holz, Ton, Stein, Bronze etc.

ONLINE-KUNST KAUFEN MIT ECHTHEITSZERTIFIKAT

In der sich schnell verändernden Welt der Massenproduktion und Reproduktion setzt CRELALA Kunst auf ein einzigartiges Prinzip, um Kunst zu kaufen. Jedes in diesem Online-Kunstshop vorgestellte Kunstwerk ist ein Originalwerk des Künstlers. Dabei handelt es sich zum Beispiel um abstrakte Ölgemälde, figurative Acrylbilder, realistische Landschaften, Streetart, Popart, Urban Art, Skulpturen, limitierte Fotografien und vieles mehr.

Die Werke repräsentieren die persönlichen Perspektiven und Talente der Künstler und Nachwuchskünstler. Die Betonung der Authentizität wird durch das Echtheitszertifikat unterstützt, das jedem einzelnen Kunstwerk beiliegt. Bis auf die limitierten Auflagen der Fotografien und Kunstdrucke handelt es sich bei den angebotenen Arbeiten (Werken) fast ausschließlich um Unikate.

REISE DURCH DIE VIELFALT DES ONLINE-SHOPS FÜR KUNST

Wenn Sie den Online-Shop von CRELALA Kunst zum ersten Mal besuchen, werden Sie auf jede Menge kreative Arbeit stoßen, die durch schlichtes, elegantes und klares Design hervorsticht, trotzdem aber nicht überwältigend wirkt. Mittlerweile beherbergt es mehr als 1.000 Kunstwerke von mehr als 70 Künstlern, eine beeindruckende, stetig wachsende Vielfalt ausgewählter Kunstwerke, die Besucher zum Eintauchen in unterschiedliche Welten der Kunst einlädt.

Ob subtile Schönheit der Landschaftsmalerei oder fesselnde Abstraktion zeitgenössischer Werke oder laute Streetart Malerei. Kunstliebhaber kommen bei CRELALA Kunst auf ihre Kosten. Jeder wird etwas finden, das die Sinne berühren und den Geist wecken kann. Vielleicht ist sogar DAS Schätzchen dabei, welches sich später als Wertanlage herausgestellt haben wird.

KÜNSTLER STEHEN MIT IHREN KUNSTWERKEN IM RAMPENLICHT

CRELALA KUNST bringt nicht nur die Kunstwerke zum Strahlen, sondern auch die Künstler selbst. Der Onlineshop für Kunst dient über 70 verschiedenen Künstlern (Stand August 2023) als Plattform, um ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Diese Künstlergemeinschaft ist eine großartige Mischung aus etablierten Künstlern und jungen Talenten, die ihre einzigartigen Perspektiven und Techniken teilen.

Ein Online-Kunstshop, der nicht nur Kunstwerke anbietet, sondern auch die Geschichten dahinter erzählt. Eine eigene Rubrik porträtiert die Künstler. Es werden ihr Werdegang und ihre aktuelle Situation sowie Ausstellungen und Galerien präsentiert.

DER KAUFPROZESS UND DIE LIEFERUNG DES ONLINE-SHOPS FÜR KUNST

Die Welt von CRELALA Kunst steht jedem offen, der Kunst nicht nur als Dekoration, sondern auch als Lebensart betrachtet. Kunst kaufen online ist hier ein intuitiver und einfacher Prozess. Mit Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Lastschrift, VISA, Master Card und Vorkasse können Kunstliebhaber ihre bevorzugte Kaufart wählen. Die Kunstwerke selbst werden sorgfältig verpackt und versichert versendet, um sicherzustellen, dass sie ihre neuen Besitzer im bestmöglichen Zustand erreichen. Das Ganze vollständig versandkostenfrei für den Käufer.

SPÜREN SIE DIE BEDEUTUNG VON KUNST

CRELALA Kunst bietet eine Chance, die Schönheit der Kunst in einer Gesellschaft zu schätzen, in der häufig Eitelkeit und Routine vorherrschen. Dieser Online-Shop ist mehr als nur ein Ort zum Einkaufen, er dient als Drehscheibe für Kreativität, Selbstbeobachtung und Erkundung. Der Online-Shop wird unterstützt durch eine erweiterte Betrachtung von Kunst und Kunstwerken mit in die Tiefe gehenden, gut recherchierten und detailliert ausgearbeiteten Berichten.

Überdies liefern ausgefeilte Stories über Messen, Museen und Ausstellungen in einem Kunst-BLOG (eigene Rubrik) einen tiefen Einblick in das Kunstgeschehen und offenbaren die Ambitionen der Künstler bei ihrem Schaffen, Erschaffen und Kreieren. Dem Erlebnis Kunst kann bis ins Detail nachgespürt werden, im Draußen, wie im Drinnen, und in der Welt. CRELALA Kunst lädt Sie ein, sich die Zeit zu nehmen, die Bedeutung und Emotion hinter jedem Kunstwerk zu entdecken und den Wert kreativer Originalität zu schätzen.

DIE CRELALA KUNST MINI-GALERIE: ERLEBEN SIE KUNST HAUTNAH

Zusätzlich zu seinem erfolgreichen Online-Kunstshop bietet CRELALA Kunst die einzigartige Möglichkeit, Kunst hautnah in einer kleinen Galerie im Raum Bensheim zu erleben. Die Galerie an der hessischen Bergstraße zeigt eine Auswahl an Gemälden und Skulpturen aus dem Onlineangebot. Hier können Sie das Team von CRELALA Kunst persönlich treffen und sich in entspannter Atmosphäre über Kunst austauschen und Kunstwerke besichtigen.

Vereinbaren Sie hierfür einfach einen Termin für Ihren Besuch in der Mini-Galerie im idyllischen Bensheim-Gronau zum Fühlen und Erleben von Kunst.

Wir beraten Sie gerne – bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GRUNDLAGEN DER KUNST

Irgendwann ist immer das erste Mal und manch einer macht vielleicht gerade seine ersten Gehversuche in dem ihm noch fremden Feld der Kunst. Ohne tiefgreifende Vorkenntnisse. Man muss nicht gleich das ganze Spektrum der Kunst kennen, muss nicht Kunstgeschichte studiert haben – die Kunst ist ein weites Feld, in der alle Themen abgedeckt werden (können).

CRELALA Kunst bietet eine Rubrik, in der die ersten Schritte beim Entdecken begleitet werden, von der Farbtheorie, über die Stilrichtungen der Kunst durch die Jahrhunderte hindurch, vom Anbeginn durch bis zur Gegenwart. Das Feld wird nie vollständig bearbeitet werden können, zu zahlreich die Anzahl guter Künstler, zu unterschiedlich die Positionen, zu vielschichtig die Möglichkeiten. Immer wird es noch etwas geben, was man noch nicht weiß, was man noch dazu lernen kann.

Immer wird noch etwas offen sein und bleibt rätselhaft. Manches ist gefällig, manches unverständlich, manches absurd, manches fremd und verstörend. Kunst kann gesellschaftskritisch sein und/oder politisch, kann Geschichte sein und/oder Religion, kann verklärt romantisch sein oder informativ, ja sogar naturwissenschaftlich und aufklärend, und manchmal ist sie einfach nur eine Sprache für all das, wofür es keine Worte gibt. Jeder wird seine Nische in der Kunst finden können, wenn er es will.

CRELALA Kunst präsentiert die Grundlagen, welche als Basis betrachtet werden können, von der aus man die Reise in die Welt der Farben, Formen und Zeichen antreten kann.

Das lebenslange Lernen im weiten Feld der Kunst kann bei CRELALA Kunst auf ganz eigene Weise stattfinden und das CRELALA Team steht gern auch all jenen Rede und Antwort, die dem Mysterium Kunst gerade erst beginnen nachzuspüren.

KUNST KAUFEN IM ONLINE-SHOP: EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

CRELALA Kunst verbindet Kunstliebhaber und Künstler auf eine Weise, die die Kunstszene weiterhin bereichern wird. Der Onlineshop für Kunst hat das Potenzial, die treibende Kraft für das Wachstum von Kreativität, Innovation und kulturellem Austausch zu sein.

Indem CRELALA Kunst Kunstwerke nicht nur als physische Objekte betrachtet, fungiert es als Brücke zwischen Künstler und Betrachter und dient als Plattform, um die Bedeutung der Kunst in unserer Gesellschaft hervorzuheben. CRELALA Kunst sieht sich als Mittler, der in die Zukunft wirken will, in einer Zeit, in der mehr und mehr digitale Arbeiten Räume und Wände zieren und es die analoge und handwerkliche Kunst immer schwerer zu haben scheint.

Die Online-Plattform präsentiert Übersichten der Arbeiten der Künstler in besonders strukturierter Form und wird zu einem eigenen visuellen Erlebnis, noch bevor die virtuellen Räume der Online-Museen betreten werden. Es soll ein Sprungbrett für begabten Nachwuchs sein und ist mit dem Auftritt in den sozialen Medien (Instagram, Facebook, etc.) gleichzeitig Ort des gemeinsamen Auftritts und der Interaktion der einzelnen Künstler, die sich auf dieser Plattform versammeln.

AKTUELLES PROJEKT UND TAG DER OFFENEN TÜR: DER AUSSTELLUNGSRAUM – KOMBINATION VON KUNST, KÜCHENDESIGN UND LICHT

Im Oktober 2022 erfuhr der Designbahnhof eine einzigartige Umgestaltung. mi.Küchen+Design, die Lichtgestalter und CRELALA Kunst haben in Zusammenarbeit eine faszinierende Symbiose zwischen Kunst, Traumküchen und Lichtdesign geschaffen. Regelmäßig wechselnde Werke von unterschiedlichen Künstlern wie Nadja Kimova, Matthias Kretschmer, Georg Pummer und Mari Arp, um nur einige zu nennen, verleihen den Traumküchen von mi.Küchen+Design eine einzigartige Atmosphäre.

Die Lichtgestalter rücken sie ins perfekte Licht. Der Ausstellungsraum, der nach Terminabsprache zu besuchen ist, zeigt eindrucksvoll, welch‘ außergewöhnliche Kombination Kunst, Traumküchen und Lichtdesign sein können.

ANKÜNDIGUNG: Am 5. Oktober 2023, von 15 Uhr – 21 Uhr, wird herzlich zum Tag der offenen Tür im Ausstellungsraum im Designbahnhof Auerbach eingeladen, um diese faszinierende Kombination aus exquisiter Kunst, ästhetischem Design und innovativer Beleuchtung zu erleben.

Treffen Sie die Inhaber und tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Kreativität, um sich verzaubern zu lassen von der Magie, Kunst, Küche, Kochen und Licht. Wir freuen uns, Sie im Designbahnhof Auerbach begrüßen zu dürfen!

Ein Besuch lohnt sich!

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website sowie auf unseren Social-Media-Kanälen.

FAZIT

Kunst ist mehr als nur Dekoration! – CRELALA Kunst ist mehr als nur ein Online-Shop; es ist ein Ort, um Kunst zu kaufen und um Träume, Gefühle und Originalität in visueller Form auszudrücken.

CRELALA Kunst ist Leidenschaft für und Liebe zur Kunst, und Wertschätzung der Künstler und ihrer Arbeit. Das Team brennt für Kunst und lässt alles Herzblut auf einem weiten Feld, das sich oft nur schwer begreifen lässt und immer Gefahr läuft fehlinterpretiert zu werden.

Kunstwerken den richtigen Rahmen zu geben, eine gute Struktur zu finden, sie zu präsentieren, und die richtigen Worte zu finden, wenn Menschen der Welt etwas voller Hingabe aus Liebe und Leidenschaft überlassen wollen, das ist die Passion von CRELALA Kunst.

Manchmal voller Ironie, manchmal voller Anklage und kritisch erhobenem Zeigefinger und manchmal einfach nur, um der Schönheit einen Platz einzuräumen, räumt CRELALA Kunst der Kunst den Platz ein, den sie verdient hat.

Mit einer Fülle an Kunstwerken talentierter Künstler öffnet der Online-Shop die Tür zu einer Welt voller Kreativität, die Sie erkunden und erleben können. In einer Zeit, in der die Welt oft beschäftigt ist, erinnert uns CRELALA Kunst daran, dass Kunst die gemeinsame Sprache ist, die uns alle verbindet.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

