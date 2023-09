Ausbildung zum Schamanen der 7 Heiligen Stämme

Schamanische Ausbildung in 4 Initiationen im Jahreskreis. Wurzeln wie ein Baum und Fliegen wie ein Adler. Fortbildung am Wochenende: Frieden im Gestern und Heute. Die Ahnenaufstellung der 7 Generation

Die schamanische Ausbildung in 4 Initiationen im Jahreskreis. Wurzeln wie ein Baum und Fliegen wie ein Adler. In Zeiten der Veränderung wie diese, ist es gut zu wurzeln wie ein Baum und zu fliegen wie ein Adler. Auf dem Initiationsweg durch den Jahreskreis werden wir neu geboren und finden unser Zuhause in uns selbst. Wir lernen unsere wahre Natur kennen, die uns zu unseren einzigartigen Fähigkeiten führt. Mit unserem Krafttier und den Heilweisen der 7 Heiligen Stämme finden wir den Weg zu unserer Vollständigkeit zurück. Das Sternenwissen beglückt uns mit der Ewigkeit und wir erfahren uns selbst in unserer Göttlichkeit. Es ist ein ganzheitlicher Weg der Heilung. Der Ort der Initiationen ist die Natur und das Tipi mit dem Feuer in der Mitte. Mit der Kraft der vier Elemente, mit allen Wesen der Natur, den Steinen, Pflanzen und Tieren erfahren wir die Einheit und finden mit unserer Lebensaufgabe unseren Platz auf Mutter Erde. Wir wurzeln wie ein Baum und fliegen wie ein Adler, indem wir im Frühling neu geboren werden, im Sommer in unserer Herzens- und Tatkraft wachsen, im Herbst die Erkenntnisse der Heilung und Weisheit ernten und im Winter uns selbst in unserer unsterblichen Seele erkennen. Jeder Mensch, der im Herzen einen echten Ruf verspürt, ist willkommen! Die Einführungswochenenden oder auch die Weiterbildung in Schamanismus zur Ausbildung im Jahreskreis sind eine wunderbare Gelegenheit, den Sinchota Maran Schamanismus kennenzulernen und auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und des spirituellen Wachstums unsere Schritte zu gehen. In Mitten der Kräfte der Natur, sitzen wir am Feuer im Tipi und erfahren die Ursprünglichkeit des Lebens selbst. Darüber finden wir schon in kurzer Zeit wieder zurück in unsere Kraft und erfahren tiefgreifende Regeneration mit Körper, Geist und Seele. Die Fortbildung am Wochenende: Die Ahnenaufstellung der 7 Generationen. Frieden im Gestern und Heute durch schamanisches Heilen gibt uns die Möglichkeit, unsere Familiengeschichte unter dem Aspekt unseres Schicksals anzuschauen. Alles hat in diesem Leben mit unserer Geburt in eine bestimmte Familie, in ein bestimmtes Volk und in ein bestimmtes Land begonnen. Die Ahnenaufstellung gibt uns tatsächlich einen tiefen Einblick in die wahren Zusammenhänge und wir beginnen zu verstehen, warum wir oft das Erbe unserer Vorfahren tragen, das uns belasten und auch krank machen kann. Mit schamanischen Heilmethoden und einer liebevollen Begleitung durch Sinchota kann die Ordnung, die uns wahrhaft entspricht wieder hergestellt werden. Sie bringt Liebe, Frieden und Heilung in unser Leben. Erst jetzt können wir erkennen, was wirklich zu uns gehört. Wir schließen Frieden mit unserer Herkunft und erkennen die wahre Zugehörigkeit zu unserer Familie. Wir treten in Kontakt mit unseren Heiligen Ahnen, den Geistigen Führern. Wir finden nach Hause, zu uns selbst. So gestärkt können nun unsere Herzenswünsche in unserem Leben ihren wahren Ausdruck erhalten. Sinchota Genzmer ist schamanische Heilerin und Lehrerin und führt seit 20 Jahren ihre Praxis für Mensch und Erde zur ganzheitlichen Heilung für Mensch und Natur.

Die schamanisch orientierte „Praxis für Mensch und Erde“ ist die Adresse für Menschen, die nach einer ganzheitlichen Form der Heilung für Körper, Geist und Seele suchen. Sinchota ist Schamanin und lehrt ihre Vision von Schamanismus. Sie sind herzlich eingeladen, Sinchota in ihrer Praxis für Mensch und Erde und bei ihrer Heilarbeit, ihren Seminaren sowie in ihrer schamanischen Ausbildung nach Sinchota Maran kennen zu lernen und ihre Unterstützung im Bereich der Gesundheit und des spirituellen Wachstums in Anspruch zu nehmen.

