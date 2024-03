Kunstausstellung in Volkach zeigt neue Werke des Freilichtmalers Björn Wirtz

Nach vier Jahren kehrt der Künstler an Ostern mit seiner neuen Ausstellung „Ansichtssache“ nach Volkach zurück und zeigt einen Querschnitt seiner aktuellen Arbeiten, von Stillleben bis Landschaften.

Volkach, Hauptstraße 5 – Mit der Vernissage öffnet die Ausstellung »Ansichtssache« des Künstlers Björn Wirtz am 28.3.2024 um 18 Uhr ihre Türen für Besucher. Der Künstler wird anwesend sein, um seine Inspirationen und kreativen Prozesse in persönlichen Gesprächen mit Ihnen zu teilen.

„Ich lasse meine Werke am liebsten im direkten Austausch mit dem Motiv entstehen. Meine Begeisterung für, und die intensive Auseinandersetzung mit dem Sichtbaren möchte ich in meinen Bildern spürbar werden lassen. Durch Editieren und Simplifizieren möchte ich etwas erschaffen, was über das Gesehene hinaus geht und letztlich mein Gefühl wiedergibt.“ erzählt Björn Wirtz.

Der renommierte Maler kehrt nach vier Jahren in den historischen Altbau seiner letzten Ausstellung „Malerische Mainschleife“ im Zentrum Volkachs zurück. Auf mehr als 100 qm können sich Interessierte über 60 Öl Gemälde, darunter Stillleben und neue, persönliche Sichten auf die Region ansehen.

Nach der Eröffnung am 28.3.2024 um 18 Uhr wird die Ausstellung vom 29.3. – 21.4.2024 immer Samstags und Sonntags, sowie Karfreitag und Ostermontag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Bei Bedarf kann eine Begehung auch an anderen Terminen nach Vereinbarung erfolgen.

Der Künstler wird an allen Ausstellungstagen anwesend sein und für die Fragen interessierter Besucher zur Verfügung stehen.

