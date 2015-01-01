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KunstKlangGenuss im August: Barbara Fuchs stellt in der Wandelhalle aus
Ab 01.08.2026 präsentiert Barbara Fuchs ihre Werke im Rahmen der Ausstellungsreihe KunstKlangGenuss in der Wandelhalle am Kgl. Kurgarten Bad Reichenhall. Die Vernissage findet am 4. August statt.
Mit Barbara Fuchs präsentiert KunstKlangGenuss im August eine Künstlerin, deren Arbeiten von der intensiven Auseinandersetzung mit Farbe, Material und Gestaltung geprägt sind. Als Malermeisterin und Farb- und Lacktechnikerin mit dem Schwerpunkt Gestaltung verbindet sie handwerkliche Präzision mit künstlerischem Ausdruck. Die intensive Auseinandersetzung mit Materialien, Oberflächen und Farbwirkungen bildet die Grundlage ihres kreativen Schaffens.
Ihre Werke entstehen überwiegend mit Pastellkreide und Acryl auf Papier und Holz. Besonders fasziniert sie die Verbindung ihres erlernten Handwerks mit freier künstlerischer Arbeit. Im Zusammenspiel von Technik und Intuition entstehen Arbeiten, die von ihrer Leidenschaft für Farbe geprägt sind.
Die Malerei begleitet Barbara Fuchs seit ihrer Kindheit. Durch ihre Kinder wurde diese Leidenschaft neu entfacht und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil ihres kreativen Lebens. Die unmittelbare und ehrliche Kraft des kreativen Arbeitens spiegelt sich bis heute in ihren Werken wider.
„Mit KunstKlangGenuss möchten wir Künstlerinnen und Künstlern aus der Region die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Reihe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil unseres Kulturangebots entwickelt. Es freut mich, dass wir mit Barbara Fuchs erneut eine Künstlerin vorstellen können, die ihre ganz eigene Handschrift mitbringt“, sagt Staatsbadgeschäftsführer Dirk Sasse.
Im Rahmen von KunstKlangGenuss verwandelt sich die Wandelhalle auch im August wieder in einen Ausstellungsort für regionale Kunst. Die Vernissage am Dienstag, 4. August 2026, um 18 Uhr bietet die Gelegenheit, die Künstlerin persönlich kennenzulernen und mit ihr über ihre Arbeiten ins Gespräch zu kommen.
Die Ausstellung ist im August täglich zu den Öffnungszeiten von 9.00 bis 21.30 Uhr frei zugänglich. Der Eintritt ist frei.
Künstlerinnen und Künstler aus der Region aus allen Bereichen der bildenden Kunst – von Malerei bis Bildhauerei und darüber hinaus – können sich bei Interesse per E-Mail an office@staatsbad.gmbh bewerben.
Weitere Infos unter: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/kunstklanggenuss
Dirk Sasse
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH
Herr Dirk Sasse
Wittelsbacher Strasse 15
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
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email : dirk.sasse@staatsbad.gmbh
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