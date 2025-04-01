Kupfer damals und heute

Kupfer ist eines der am meisten verwendeten Metalle. Und es gehört zu den ältesten Metallen, die Menschen verwenden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.04.2026, 19:00 Uhr Zürich/Berlin

In der Antike war Zypern eine wichtige Quelle für Kupfer. Das chemische Symbol für Kupfer ist „Cu“, eine Ableitung vom lateinischen Wort „cuprum“, übersetzt „Metall von Zypern“. Aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit wird Kupfer in Leiterplatten und anderen elektronischen Bauteilen eingesetzt. Kupfer ist auch umweltfreundlich, denn es kann zu 100 Prozent recycelt werden. Telefon- und Internetleitungen profitieren vom rötlichen Metall, weil es für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung sorgt, heute so wichtig wie nie zuvor.

In der Batterieherstellung wird Kupfer verbaut, ebenso in elektrischen Systemen und Motoren. Es steigert Effizienz und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Solar- und Windkraft brauchen bedeutende Mengen an Kupfer. Mit der Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen wird auch der Kupferverbrauch ansteigen. Für die technologische Entwicklung ist das Metall ein Schlüsselrohstoff. Das meiste Kupfer, mehr als ein Drittel der weltweiten Produktion, wurde 2025 in Chile gefördert, wo die größten Kupfervorkommen beheimatet sind. Es folgen der Kongo, Peru, China, die USA, Australien, Indonesien, Sambia, Kanada und Polen.

In den vergangenen Jahren hat sich Kupfer stark verteuert. Kein Wunder, es wachsen die Anwendungsgebiete, insbesondere der Bereich erneuerbare Energien. In einer modernen Windkraftanlage stecken bis zu 30 Tonnen Kupfer. Je mehr Kupfer eingesetzt wird, desto größer ist die Effizienz. So sind auch die innovativsten Technologien ohne Kupfer nicht möglich. Da müssen Bergbauunternehmen noch viel Kupfer fördern, um den Bedarf zu decken.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Das Bohrprogramm 2026 ist vorbereitet und kann jederzeit gestartet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37022/umfrage/produktion-von-kupfer-weltweit/;

https://kupfer.de/anwendungen/elektrotechnik-und-energie/erneuerbare-energie/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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