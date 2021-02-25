Kupfer – das Schlüsselmetall für die wirtschaftliche Zukunft

Analysten sehen ein strukturelles Defizit beim Kupfer. Denn neue Produktionen können nicht schnell genug aufgebaut werden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 05.03.2026, 18:00 Uhr Zürich/Berlin

Digitale Anwendungen, Infrastruktur und Stromerzeugung, -speicherung und -übertragung sowie die Elektromobilität brauchen Kupfer. Es drohe eine Versorgungslücke beim rötlichen Metall. Um dies zu verhindern seien deutlich höhere Preise und schnellere Genehmigungsverfahren notwendig. Das größte Förderland weltweit ist Chile, doch dort scheint es bei der Produktion zu haken. Im Januar belief sich der Wert der chilenischen Kupfer-Ausfuhren auf 4,55 Milliarden US-Dollar. Dies wären 7,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Jedoch hat sich Kupfer in diesem Zeitraum um durchschnittlich 34 Prozent verteuert. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die ausgeführten Mengen zurückgegangen sind. Die KI-Branche, die Energiewende und die Elektrifizierung verlangen nach Kupfer und das in immer größerem Maße. Auf dem zweiten Platz bei den kupferproduzierenden Ländern ist noch Peru, wird aber vom Kongo verdrängt. Nun scheinen Kupferprojekte zu fehlen, denn bei den niedrigen Preisen zwischen 2011 und 2022 gab es kaum Investitionen. Und im Schnitt dauert es 17 Jahre bis eine neue Kupferentdeckung produziert. Bei den bestehenden Minen steigen die Kosten und die Erzgehalte sinken.

Und so mehren sich die Stimmen großer Investmentbanken, die bis zum Ende des Jahrzehnts einen Kupferpreis von 15.000 US-Dollar und mehr prognostizieren. Für Anleger könnte es sich also lohnen auf Kupfer und die Unternehmen mit Kupfer im Boden zu setzen.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Neueste Bohrergebnisse sind äußerst positiv (beispielsweise 2,26 Prozent Kupfer und 6,29 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie einen Abschnitt von 4,2 Metern mit 3,69 Prozent Kupfer und 9,33 Gramm Silber je Tonne Gestein). Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das San Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen, das sich in einer fortgeschrittenen Phase befindet.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20548557-forscher-kupferpreis-verdoppeln-eng;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MAX Power and CEO Ran Narayanasamy named finalists for three national awards as company advances commercial evaluation of Canada´s first confirmed subsurface Natural Hydrogen system VdS-Anforderungen verschärfen den Brandschutz im Serverraum kritischer Infrastrukturen