MAX Power and CEO Ran Narayanasamy named finalists for three national awards as company advances commercial evaluation of Canada´s first confirmed subsurface Natural Hydrogen system

Die Anerkennung auf der Canadian Hydrogen Convention 2026 fällt zusammen mit der Ressourcenmodellierung und -schätzung bei Lawson Discovery, den Tests im Beckenmaßstab bei Bracken und der Erweiterung der firmeneigenen KI-gestützten MAXX LEMI-Plattform.

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Dokumentarvideo

www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK – 5- März 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass CEO Ran Narayanasamy und das Unternehmen gerade als Finalisten für drei von neun Auszeichnungen ausgewählt wurden, die auf der 2026 Canadian Hydrogen Convention vom 21. bis 23. April in Edmonton, Nordamerikas führender Veranstaltung für Wasserstoffproduktion, -speicherung und -infrastruktur, verliehen werden. MAX Power ist Finalist für den Hydrogen Project Award und den Digital Innovation Award, während CEO Ran Narayanasamy Finalist für den Emerging Hydrogen Leader Award ist. Darüber hinaus wird Herr Narayanasamy am zweiten Tag der Veranstaltung, dem 22. April, die erste Podiumsdiskussion zum Thema Natürlicher Wasserstoff (Naturally Occurring Hydrogen – Exploring Canadas Potential) moderieren, an der auch Steve Halabura, Chief Geoscientist bei MAX Power, und andere Experten teilnehmen werden.

· Hydrogen Project Award (MAX Power, einer von drei Finalisten)

· Hydrogen Digital Innovator Award (MAX Power, einer von drei Finalisten)

· Emerging Hydrogen Leader (Ran Narayanasamy, einer von acht Finalisten)

Herr Narayanasamy kommentierte: Wir fühlen uns durch diese Anerkennung geehrt und ich gratuliere unserem Team zu seiner harten Arbeit und seinen Erfolgen. Unser Saskatchewan Natural Hydrogen Project hat MAX Power in die Lage versetzt, Kanada zum globalen Geburtsort der großtechnischen Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff zu machen, ein Projekt mit potenzieller nationaler Bedeutung, wie wir letzte Woche mit Beamten in Ottawa besprochen haben. Während wir unser Programm mit analytischen Tests, Ressourcenmodellierung und -schätzung im Lawson Discovery auf dem Genesis Trend vorantreiben, haben wir bereits mit unserem zweiten Bohrloch 325 km südwestlich in Bracken im Grasslands Project begonnen. Mit 1,3 Millionen genehmigten Acres und 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, verfügen wir über die Größe, die Geologie, das Team und MAXX LEMI, um weltweit führend bei der Exploration und Erschließung dieser neuen Primärenergiequelle zu sein.

Neil McMillan, Vorstandsvorsitzender von MAX Power, kommentierte: Die Nominierung als Finalist für den Emerging Leader Award ist ein Beweis für die bahnbrechende Arbeit, die er bei MAX Power in nur wenigen Monaten als CEO geleistet hat, nachdem er von dem weltweit anerkannten Petroleum Technology Research Centre (PTRC) zu uns gekommen war, wo er in mehreren Sektoren, darunter auch im Bereich Wasserstoff, eine Führungsrolle im Bereich saubere Energie innehatte. Die Canadian Hydrogen Convention ist eine wichtige Veranstaltung, und wir freuen uns darauf, den Sektor für natürlichen Wasserstoff vor den vielen Tausend Teilnehmern zu vertreten.

Über die Canadian Hydrogen Convention

Die Canadian Hydrogen Convention 2026 markiert einen Wendepunkt in der globalen Energiedebatte. Die Ära der spekulativen Begeisterung ist zu fundierten Innovationen, realen Investitionen und konkreten Anwendungen gereift, zusammen mit Kanadas erster Bohrung nach natürlichem Wasserstoff und einer sofortigen Entdeckung durch MAX Power im Genesis Trend in Saskatchewan. Bei der diesjährigen Convention geht es nicht darum, was Wasserstoff leisten könnte – es geht darum, was er bereits leistet.

Kanada baut die Wasserstoffwirtschaft auf, statt nur darüber zu theoretisieren.

Botschaft von David Billedeau, Präsident und CEO der Canadian Hydrogen Association, deren stolzes neues Mitglied MAX Power ist:

youtu.be/DfCVmaFMlxk

Hydrogen Project Award (Finalist)

Der Hydrogen Project Award würdigt globale Projekte, die sich durch ihren technologischen Fortschritt und ihre Auswirkungen auf die Gemeinden auszeichnen.

Das Saskatchewan Natural Hydrogen Project von MAX Power umfasst Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches Naturwasserstoffsystem mit frei fließendem Gas an der Oberfläche, robusten Anfangsraten und -drücken nach der Perforation, Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 286.000 ppm, Hinweisen auf ein großes Reservoir mit einem starken Antriebsmechanismus und Heliumwerten von bis zu 8,7 %, die in versiegelten Kernrohrgasproben aus einer Zone oberhalb des Basementkomplexes nachgewiesen wurden. Nach der Lawson-Entdeckung hat das Unternehmen die analytischen Tests, die strukturelle Interpretation und die Planung der kommerziellen Bewertung vorangetrieben und gleichzeitig Fortschritte in Richtung einer kurzfristigen Bestätigungsbohrung gemacht. Die gleichzeitige Bohrung in Bracken, der zweiten Bohrung eines Mehrfachbohrprogramms, testet die Kontinuität auf Beckenebene unter einem ausgeprägten geologischen Fallenmechanismus, ein entscheidender Schritt bei der Bewertung der Wiederholbarkeit und des langfristigen Entwicklungspotenzials auf dem größten genehmigten Landpaket in Kanada für natürlichen Wasserstoff (1,3 Millionen Acres und weitere 5,7 Millionen Acres in der Antragsphase).

Hydrogen Digital Innovator Award (Finalist)

Der Hydrogen Digital Innovator Award würdigt neuartige digitale Technologien, die die Wasserstoffindustrie vorantreiben und als Game Changer in der Energiebranche gelten.

MAXX LEMI, die firmeneigene Large Earth Model Integration Platform, ist ein KI-gestütztes Vorhersage-Framework, das seismische Daten, Bohrergebnisse, strukturelle Interpretationen und ältere Untergrund-Datensätze in einem einheitlichen Zielsystem integriert. Da die Exploration von natürlichem Wasserstoff weltweit voranschreitet, werden systematische Datenintegration und prädiktive Analysen voraussichtlich zu wichtigen Wettbewerbsvorteilen werden. Jeder zusätzliche Datensatz stärkt MAXX LEMI und festigt den technischen Vorsprung und die langfristige Skalierbarkeit des Unternehmens. Im Zuge der Weiterentwicklung des Sektors für natürlichen Wasserstoff ist MAXX LEMI als strukturiertes, wiederholbares Framework konzipiert, das die Exploration und Entdeckung in aufstrebenden Becken weltweit unterstützen kann und für das Unternehmen ein erhebliches Monetarisierungspotenzial birgt.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über MAXX LEMI zu erfahren:

www.youtube.com/watch?v=kPeHdsBuqho

Emerging Hydrogen Leader (Finalist)

Der Emerging Hydrogen Leader Award würdigt eine aufstrebende Persönlichkeit, deren Bemühungen bereits einen bedeutenden Beitrag für ihr Unternehmen, ihre Branche oder ihre Gemeinschaft geleistet haben, der über ihre normalen täglichen Aufgaben hinausgeht. Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, wurde als Finalist für diese Auszeichnung nominiert.

Seit seinem Eintritt bei MAX Power hat CEO Ran Narayanasamy das Unternehmen durch einen disziplinierten Übergang vom Konzept zur Bestätigung geführt und die Entdeckung des ersten unterirdischen natürlichen Wasserstoffsystems Kanadas überwacht. Aufgrund seiner Führungserfahrung im Petroleum Technology Research Centre (PTRC) in Regina und seiner tiefen Verwurzelung in Saskatchewan, wo er 17 Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei SaskPower tätig war, hat Herr Narayanasamy technischen Strenge, strukturierte Bewertung, Ausrichtung auf nationale Energie- und Dekarbonisierungsziele, strategische Partnerschaften über mehrere Sektoren hinweg, die Beteiligung der indigenen Bevölkerung und die Sicherheit aller Teams vor Ort bei der ersten Tiefbohrung nach natürlichem Wasserstoff in der Geschichte Kanadas. Seine Nominierung spiegelt sowohl die operative Umsetzung als auch die strategische Führung in einer für den Sektor entscheidenden Phase wider.

Abbildung 1: CEO Ran Narayanasamy bei der Pressekonferenz in Regina zum Thema Lawson Discovery

Warum dies für Investoren wichtig ist

Für Investoren kommt diese Anerkennung zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens. In den letzten Monaten hat MAX Power Kanadas erstes funktionierendes unterirdisches Naturwasserstoffsystem in Lawson bestätigt, analytische Tests und Ressourcenmodellierung vorangetrieben, seismisch gestützte Strukturinterpretationen integriert und mit Bohrungen in Bracken begonnen, um die Kontinuität des Beckens im Rahmen eines zweiten Play-Konzepts zu testen. Zusammen spiegeln diese Meilensteine einen disziplinierten Fortschritt von der Entdeckung hin zur strukturellen Definition, volumetrischen Bewertung und kommerziellen Evaluierung wider.

Die nationale Anerkennung auf der Canadian Hydrogen Convention, einschließlich der Nominierungen als Finalist für den Hydrogen Project Award, den Hydrogen Digital Innovator Award und den Emerging Hydrogen Leader Award, unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens in einem sich schnell entwickelnden Sektor.

Natürlicher Wasserstoff befindet sich weltweit noch in einem frühen Stadium. Unternehmen, die Größe, Wiederholbarkeit, technische Strenge und glaubwürdige Kommerzialisierungswege vorweisen können, sind in der Lage, seine Zukunft zu gestalten. Mit rund 1,3 Millionen genehmigten Acres und weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, darunter der 475 km lange Genesis Trend, kontrolliert MAX Power eines der größten genehmigten Landpakete der Welt für natürlichen Wasserstoff. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von MAXX LEMI stärkt diese Position durch integrierte Datenanalyse und systematische Zielvorantreibung.

Über die operativen Meilensteine hinaus sind die weiterreichenden Auswirkungen strategischer Natur. Ein skalierbares System für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan steht im Einklang mit den nationalen Prioritäten in Bezug auf Energiesicherheit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung. Während die Bohrungen voranschreiten und Konzepte im Beckenmaßstab getestet werden, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, die Kontinuität zu validieren, das Potenzial zu quantifizieren und verantwortungsbewusst auf die Kommerzialisierung hinzuarbeiten, um die Aktionäre an einer neuen primären Plattform für saubere Energie für Kanada zu beteiligen.

Abbildung 2: Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

